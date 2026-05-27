Что происходит за кулисами казахского драмтеатра в Костанае

Мистика, аншлаги, актерские ритуалы и спектакли под запрос времени — чем сегодня живет Костанайский областной казахский театр драмы имени Ильяса Омарова, рассказали актеры и руководство театра. Подробнее – в материале корреспондента агентства Kazinform.

Символ Костаная

Грандиозное здание казахского театра драмы для Костаная является визитной карточкой — на его фоне любят фотографироваться не только туристы, но и сами жители. Снаружи оно выглядит строго и монументально, но внутри пространство сразу напоминает о национальных мотивах. Из-за особенностей архитектуры в здании есть элемент купола, напоминающий шанырак юрты. Высокие потолки, свет, массивные лестницы, большие холлы и театральные афиши создают ощущение, что тут действительно живет искусство. К слову, здесь сценическое мастерство поселилось с 2012 года, когда театр переехал в новый комплекс и продолжает свою работу по сей день.

Во время экскурсии по театру удалось увидеть не только сцену. За кулисами шли репетиции, готовились гримерные, на ближайший спектакль ожидали своего часа реквизит и костюмы, которые компактно были собраны в одном месте рядом со сценой.

Сам театр имени Ильяса Омарова был открыт в 2000 году в рамках Года поддержки культуры. Первой постановкой стала драма Абиша Кекильбаева «Абылай хан» в постановке режиссера Жамбылбека Есенбекова. Для нового коллектива тогда пригласили артистов Тобольско-Тургайского региона и выпускников Академии искусств имени Т. Жургенова.

Уже через год театр начал участвовать в республиканских и международных фестивалях, гастролировать за рубежом и представлять постановки о выдающихся исторических личностях — Шокане Валиханове, Ибрае Алтынсарине, Мыржакыпе Дулатове, Ахмете Байтурсынове и других.

Сегодня в репертуаре театра более 100 постановок мировой классики, национальной драматургии и современных произведений. Помимо драм и комедий, здесь ставят экспериментальные спектакли и активно сотрудничают с зарубежными режиссерами.

Главное — чтобы зритель начал думать

Более 12 лет в театре играет Диана Рахметова — актриса высшей категории, выпускница Казахской национальной академии искусства им. Т.Жүргенова. Девушка признается: сцена была в ее жизни с детства.

— С детства я всегда занималась творчеством. Это были и вокал, и хореография. Моя экспрессия, мой внутренний мир, видимо, подсказывали, что я должна быть на сцене. Так случилось, сошлись звезды: я поступила в Академию искусств, получила красный диплом и вернулась сюда, к нам. Сама я из Костанайской области, из небольшого города Житикара, — рассказывает актриса.

За эти годы у нее появились не только роли, но и свои театральные привычки, без которых выход на сцену кажется неполным.

— У нас есть свои ритуалы. Конечно, не всегда получается претворять их в жизнь, но перед каждым спектаклем мы, бывает, собираемся группой — те, кто участвует в постановке, — кладем руки вместе, в одно целое. Желаем удачи: «Аллах жар болсын» — и поднимаем руки вверх, — говорит она.

Для актрисы важно, чтобы зритель не просто посмотрел спектакль, а унес с собой внутреннее переживание.

— Актеры для чего играют на сцене? Для того, чтобы зрительный зал пережил вместе с ними весь творческий процесс. Для нас самое главное — если зритель выходит и начинает думать после спектакля. Значит, мы что-то донесли, что-то сказали, что-то попало в сердце зрителя. Если люди разбирают роли, сюжет, выходят со спектакля и звонят своим мамам, просят прощения, если они эволюционируют вместе с нами — это самое главное, — отмечает Диана Рахметова.

Любимой роли, говорит актриса, у нее нет. Каждая — как отдельная жизнь.

— Каждая роль, созданная лично мною, она как ребенок. Это как выносить ребенка. У каждой роли свой срок, своя история, но в каждую ты вкладываешься и хочешь, чтобы она получилась непохожей на другие, — говорит она.

Кто как ни актеры, могут делиться увлекательными мистическими историями в театре. Диана Рахметова говорит, что сама с необъяснимыми явлениями не сталкивалась, но слышала рассказы от тех, кто остается в здании поздно.

— Говорят, у нас здесь есть духи. Например, на вахте рассказывают, что будто двери открываются, как будто кто-то ходит. Лично я не встречалась с чем-то паранормальным, но думаю, что этому есть место быть. Все-таки театр — особое место. Мы играем известных, великих людей. Когда ставим портретные спектакли — например, о Мыржакыпе Дулатове, Ибрае Алтынсарине, наших великих умах, — иногда просим высшие силы, делаем поклонение, чтобы спектакль был благословлен, — говорит она.

Как живет костанайское искусство сегодня

Директор Костанайского областного казахского драматического театра имени Ильяса Омарова Асхат Зауатбек отметил, что сегодня театр постоянно ищет баланс между классикой, современными форматами и запросами зрителя.

— Иногда мы ставим суперсовременные спектакли со спецэффектами и актуальной тематикой — а зрителю это оказывается неинтересно. А бывает наоборот: исторические постановки становятся кассовыми. Формулы сегодня нет. Поэтому мы рискуем, ставим спектакли разной формы и жанра. Театральное искусство — это самоотдача. Мы стараемся полностью вкладываться, чтобы удивлять зрителя, — подчеркивает руководитель.

Среди постановок, которые уже несколько лет стабильно собирают зрителей, он называет спектакль «Прегрешение Шолпан».

— Этот спектакль поставили три года назад, и он до сих пор остается кассовым. Люди приходят на него самостоятельно. Есть и современные проекты. Недавно мы экспериментировали — сделали молодежный поэтический музыкальный вечер. И тоже увидели хороший отклик. Думаю, люди сейчас хотят отдыхать, слушать музыку, видеть что-то эффектное на сцене, — говорит руководитель театра.

Если говорить про зрителя, то аудитория сегодня делится примерно поровну: половина — молодежь, половина — зрелые. Однако именно привлечение молодых людей театр считает одним из приоритетов.

— Сейчас большую роль играют соцсети. Основная аудитория интернет-пространства — это люди от 18 до 45 лет. Поэтому мы активно работаем в соцсетях: публикуем афиши, видео, делаем рассылки. Хотим, чтобы молодежь, студенты, школьники приходили на спектакли самостоятельно, — рассказывает он.

При этом одной из главных проблем региональных театров директор называет нехватку кадров и невысокие зарплаты.

— Это больная тема не только нашего театра, но и практически всех региональных и даже республиканских театров. Поэтому мы стараемся помогать приглашенным артистам из Алматы и Астаны — предоставляем жилье, общежитие, — говорит руководитель театра.

Театр — живой организм

За прошлый сезон здесь поставили восемь премьер, причем со всеми работали приглашенные режиссеры из Беларуси, Башкирии, Алматы и Астаны.

— Раньше на один спектакль могли работать полгода или даже год. Сейчас рыночная экономика диктует другие условия. Мы стараемся уложиться примерно в месяц. За 30 дней режиссер должен поставить спектакль полностью, — объясняет Асхат Зауатбек.

Он подчеркивает: театр — это «живой организм», где важна работа каждого сотрудника.

— Если нет одного человека, все начинает останавливаться. Нет бухгалтера — тормозится работа, нет водителя — возникают сложности с логистикой, и так по цепочке. Театр — это действительно живой организм, который работает как единая машина, — говорит он.

Жизнь спектакля начинается после закрытия занавеса

Театральный сезон в Костанае начинается в сентябре. Август у артистов уходит на подготовку, тренинги и репетиции, а завершается сезон в конце июня. При этом зритель, приходящий на спектакль, часто даже не догадывается, что происходит за кулисами.

— Бывает, актеры выходят на сцену с температурой 38–40 градусов. Кто-то приезжает прямо из больницы. У кого-то личные трагедии, проблемы в семье. Но зритель этого не видит. Он видит только готовую постановку, — рассказывает директор.

По словам спикера, жизнь театра часто кипит именно за кулисами.

— Есть такая фраза: «Жизнь спектакля начинается после закрытия занавеса». За кулисами — отдельная история, отдельная трагедия, комедия или драма. Зритель этого не видит, но именно там происходит настоящая жизнь театра, — считает он.

Движение вверх

Говоря о конкуренции, директор признается: ориентир для него — крупнейшие театры Казахстана и России.

— Я хочу, чтобы наш театр конкурировал с алматинскими и астанинскими театрами. Смотрю и на российские театры — чему можно научиться, какие режиссеры работают, какие формы они используют, — говорит он.

По итогам прошлого года Костанайский театр уже сравнивали с ведущими площадками страны.

— В Алматы ежегодно проводят анализ всех театров Казахстана. В прошлом году нас сравнивали со столичным и алматинским театральными пространствами. Для меня было очень приятно, что о наших спектаклях, фестивалях, артистах начали говорить на республиканском уровне. Вся страна знает, чем занимается наш театр, — отмечает директор.

Благодаря этому актеров театра все чаще приглашают в кино и сериалы. Артисты становятся популярными и выходят за рамки региональной популярности.

Планы у театра — амбициозные. Асхат Зауатбек признается, что мечтает когда-нибудь приблизиться к масштабам бродвейских театров.

— Хочется достичь такого уровня, когда билеты раскупают за два года вперед. Конечно, это огромная мечта, — улыбается он.

Воспитание народа

Традиционно, спектакли идут на казахском языке, для русскоязычных зрителей предусмотрен синхронный перевод через наушники. Сейчас в театре работают более ста человек, из них 35 — профессиональные актеры, выпускники академий искусств Алматы и Астаны.

Главной задачей театра здесь называют создание современных постановок для современного зрителя.

— Сегодня зритель должен думать, сопереживать вместе с артистами. Поэтому мы ставим спектакли для детей, молодежи, взрослой аудитории, экспериментируем с жанрами и современными интерпретациями классических произведений. Театр — это в первую очередь идеология и воспитание народа. Это искусство, которое помогает человеку думать и чувствовать, — говорит директор.

