Что происходит со Дворцом студентов в Алматы

Информация о якобы сносе вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Многим непонятно, почему демонтируют здание, которое долгие годы считалось культурным центром университета.

Фото: Мейірман Лес/Kazinform

Дворец студентов имени Жолдасбекова был открыт в январе 1998 года. Здесь ежегодно проводятся научные конференции, концерты, фестивали и основные праздничные мероприятия университета.

Поэтому строительные работы вызвали обеспокоенность в обществе. Однако администрация университета заявляет, что здание будет восстановлено в безопасном и современном формате.

По словам руководителя управления проектирования строительства КазНУ Ерсултана Шалкара, реконструкция Дворца студентов стала вынужденным решением. Здание не ремонтировалось 30 лет, его несущие конструкции повреждены и не соответствуют требованиям безопасности.

Фото: Мейірман Лес/Kazinform

Он отметил, что здание с момента ввода в эксплуатацию не проходило капитальный ремонт, а при строительстве были допущены грубые ошибки.

На сегодняшний день техническое состояние объекта значительно ухудшилось.

— Первоначальные проектно-сметные документы здания также отсутствуют. Мы пытались получить первоначальные документы, но поскольку строительство началось в советский период, эти материалы не сохранились в городском архиве, — пояснил он.

По его словам, в 2023 году аккредитованная организация провела экспертизу инженерного и конструктивного состояния здания и выявила опасные дефекты в несущих и ограждающих конструкциях.

Фото: Мейірман Лес/Kazinform

— Были обнаружены отсутствие отдельных железобетонных плит и стен, коррозия и деформация несущих колонн, повреждение места стыка, а также повреждения кровли и теплоизоляционных слоев. Большая часть дефектов скрыта под отделочными слоями, — сообщил Шалкар.

При демонтаже и инженерных исследованиях было установлено, что несколько частей Дворца студентов находятся в аварийном состоянии.

Технический отчет университета содержит следующие данные:

— Первый этаж, перед входом в зретельный зал (юго-западная сторона) — отсутствие ригеля (несущая, ответственная конструкция);

— Лестничная клетка на первом этаже (юго-восточная сторона здания) — отсутствие ригеля (несущая, ответственная конструкция);

— Центральный холл на первом этаже — место стыка сборных железобетонных колонн подверглось крену, закладные детали подверглись коррозии;

— Центральный вход (напротив здания ректората) — отсутствие ригеля (несущая, ответственная конструкция).

Фото: Мейірман Лес/Kazinform

Кроме того, землетрясения, произошедшие в Алматы в январе 2024 года, еще больше ухудшили состояние здания.

Согласно действующим строительным нормам, капитальный ремонт крупных общественных зданий должен проводиться каждые 20–25 лет. Однако Дворец студентов такого ремонта не проходил.

Фото: Мейірман Лес/Kazinform

Таким образом, с учетом выявленных дефектов и сейсмической опасности было принято решение о реконструкции здания с сохранением его архитектурного облика и увеличением конструкционной прочности.

Пока представители КазНУ не могут точно назвать сроки начала и завершения реконструкции. Планируется, что проект будет утвержден в следующем году, после чего начнутся строительные работы.

Напомним, в прошлом году Казахский национальный университет имени аль-Фараби отметил свое 90-летие.