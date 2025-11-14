Что происходит со Дворцом студентов в Алматы
В Алматы реконструируют Дворец студентов имени Омирбека Жолдасбекова, расположенного на территории КазНУ имени аль-Фараби, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информация о якобы сносе вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Многим непонятно, почему демонтируют здание, которое долгие годы считалось культурным центром университета.
Дворец студентов имени Жолдасбекова был открыт в январе 1998 года. Здесь ежегодно проводятся научные конференции, концерты, фестивали и основные праздничные мероприятия университета.
Поэтому строительные работы вызвали обеспокоенность в обществе. Однако администрация университета заявляет, что здание будет восстановлено в безопасном и современном формате.
По словам руководителя управления проектирования строительства КазНУ Ерсултана Шалкара, реконструкция Дворца студентов стала вынужденным решением. Здание не ремонтировалось 30 лет, его несущие конструкции повреждены и не соответствуют требованиям безопасности.
Он отметил, что здание с момента ввода в эксплуатацию не проходило капитальный ремонт, а при строительстве были допущены грубые ошибки.
На сегодняшний день техническое состояние объекта значительно ухудшилось.
— Первоначальные проектно-сметные документы здания также отсутствуют. Мы пытались получить первоначальные документы, но поскольку строительство началось в советский период, эти материалы не сохранились в городском архиве, — пояснил он.
По его словам, в 2023 году аккредитованная организация провела экспертизу инженерного и конструктивного состояния здания и выявила опасные дефекты в несущих и ограждающих конструкциях.
— Были обнаружены отсутствие отдельных железобетонных плит и стен, коррозия и деформация несущих колонн, повреждение места стыка, а также повреждения кровли и теплоизоляционных слоев. Большая часть дефектов скрыта под отделочными слоями, — сообщил Шалкар.
При демонтаже и инженерных исследованиях было установлено, что несколько частей Дворца студентов находятся в аварийном состоянии.
Технический отчет университета содержит следующие данные:
— Первый этаж, перед входом в зретельный зал (юго-западная сторона) — отсутствие ригеля (несущая, ответственная конструкция);
— Лестничная клетка на первом этаже (юго-восточная сторона здания) — отсутствие ригеля (несущая, ответственная конструкция);
— Центральный холл на первом этаже — место стыка сборных железобетонных колонн подверглось крену, закладные детали подверглись коррозии;
— Центральный вход (напротив здания ректората) — отсутствие ригеля (несущая, ответственная конструкция).
Кроме того, землетрясения, произошедшие в Алматы в январе 2024 года, еще больше ухудшили состояние здания.
Согласно действующим строительным нормам, капитальный ремонт крупных общественных зданий должен проводиться каждые 20–25 лет. Однако Дворец студентов такого ремонта не проходил.
Таким образом, с учетом выявленных дефектов и сейсмической опасности было принято решение о реконструкции здания с сохранением его архитектурного облика и увеличением конструкционной прочности.
Пока представители КазНУ не могут точно назвать сроки начала и завершения реконструкции. Планируется, что проект будет утвержден в следующем году, после чего начнутся строительные работы.
Напомним, в прошлом году Казахский национальный университет имени аль-Фараби отметил свое 90-летие.