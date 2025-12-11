Что происходит сегодня на месте «Кен баба» и «Мира фантазий» в Шымкенте

Этнопарк «Кен баба»

За последние месяцы центральная часть парка «Кен баба» существенно изменилась. Демонтаж аттракционов полностью завершен, мини-пруд с лебедями — объект постоянных жалоб горожан ненадлежащего содержания птиц — фактически демонтирован. Территорию выравнивают и продолжают расчищать.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Со стороны проспекта Тауке хана на пересечении с улицей Казыбек би вход пока остается закрытым. Вывеска Kenbaba и узнаваемая скульптура девочки, моющей ноги у водоколонки, сохранились.

Рядом за счет спонсорских средств установлен сухой (пешеходный) фонтан.

Со стороны улицы Диваева железный забор полностью демонтирован. Теперь в парк можно свободно пройти из нового благоустроенного сквера — с теннисными и шахматными столами, мраморными лавочками, перголами и подземным фонтаном.

Однако полностью от коммерции парк «Кен баба» пока не освобожден. Внутри продолжают работать несколько кафе, частный ясли-сад, бизнес-центр и гостиница.

По периметру также остаются торговые объекты.

Судебные процессы продолжаются, и именно суд определит, будет ли парк полностью возвращен городу без исключения либо пока речь идет лишь о центральной части.

История конфликта начинается с 1999 года, когда земельный участок площадью около четырех гектаров был передан ТОО ЧПКФ «Сапар» во временное пользование сроком на 15 лет под создание центра эстетического и культурного воспитания детей и подростков на территории Детского парка.

Вместо реализации проекта парк стремительно превратился в крупную зону общепита. Вырубались вековые дубы, большие площади покрывались плиткой и бетоном, бесплатные игровые площадки исчезли. В итоге договор аренды был расторгнут в судебном порядке.

Строители приступили к демонтажу хаотичной застройки.

Парк «Мир фантазий»

Сегодня при входах со стороны улицы Республики и Бейбитшилик (городской Арбат) установлены плотные баннеры, скрывающие территорию от глаз прохожих.

Привычная арка с названием «Қиял әлемі» («Мир фантазий») демонтирована.

Увидеть ход работ можно с аллеи вдоль улицы Асанбая Аскарова. Перед посетителем открывается очищенное пространство без аттракционов и капитальных сооружений.

Пятнадцать лет назад здесь располагался просторный зеленый сквер. В 2009 году участок площадью почти пять гектаров передали в аренду ТОО «Айгерим» на 49 лет.

Застройщик обещал сохранить зеленую территорию и возвести детский развлекательный центр с легкими конструкциями.

На практике парк «Мир фантазий» превратился в коммерческий аттракционный комплекс, неоднократно фигурирующий в сводках происшествий.

После разбирательств в специализированном межрайонном экономическом суде сначала удалось вернуть в государственную собственность прилегающий гектар территории, а затем и весь парк.

Что говорят в управлении комфортной городской среды

На балансе управления числятся 12 парков. В ведомстве подчеркивают, что оба участка по генеральному плану относятся к рекреационным зонам, то есть предназначены исключительно для общественного отдыха, без капитальной коммерческой застройки.

— Продолжаются работы по сносу незаконных объектов в парках «Кен баба» и «Мир фантазий». Эти территории возвращены в собственность государства и будут реконструированы как современные, бесплатные зоны отдыха для жителей и гостей Шымкента. Незаконные постройки в этих местах были остановлены, а хаотичные торговые площади ликвидированы. Аттракционы будут полностью выведены из эксплуатации, а парки станут зоной активного отдыха, — отметил главный специалист отдела озеленения и благоустройства Еркебулан Егемберды.

К слову, возвращение земли — лишь половина дела. Не один год понадобится, чтобы восстановить почвенный слой после многолетней плитки и бетона, высадить и вырастить деревья, чтобы вернуть живую тень, продумать доступность, безопасность и открытость пространства, сохранить аутентичные элементы, которые знают и любят жители, и вернуть ощущение, что здесь можно отдыхать без необходимости что-то покупать.

Жители, наблюдая за переменами, пока осторожны в ожиданиях.

— Главное, чтобы парки действительно стали местом отдыха с привычными деревьями, лавочками и без бесконечных палаток. Чтобы снова можно было приводить детей, с бесплатными и безопасными развлечениями, — делятся горожане.

Ранее Kazinform сообщал, что территория рынка «Колос», в отличие от парков, попадает под категорию общественно-деловых объектов и может быть преобразована в современный деловой или торговый центр.