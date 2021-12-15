Что происходит с медиа и кино в РК обсудили на научно-практической конференции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как развивается медиа и кино в Казахстане рассказали спикеры и участники международной научно-практической конференции «Медиа и кино — лидирующие креативные индустрии Казахстана», накануне прошедшей в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Предпосылкой для проведения этой встречи стала принятая 30 ноября 2021 года Концепция развития креативных индустрий до 2025 года. Это первый документ в нашей республике, подтверждающий тот факт, что креативные индустрии стали частью казахстанской экономики. Об этом говорят и цифры: в начале 2021 года доля валовой добавленной стоимости креативных индустрий составила 2,3% от всего ВВП страны, а доля занятых граждан в этом секторе – 3,6%.

Креативная сфера на протяжении всего периода независимости развивалась хаотично и самобытно, за это время сформировались лидеры как в медиа, так и в кино. Эксперты отметили достижения Казахстана в этих направлениях, проанализировали текущую ситуацию и наметить точки роста медиа и кино.

Оценку текущему положению креативных индустрий дали участники пленарного заседания. Проректор по науке AlmaU Бақытжан Сәркеев отметил роль человеческого капитала как главного драйвера креативной экономики. Председатель Совета по культуре при Фонде Нурсултана Назарбаева Биржан Хасангалиев рассказал о деятельности Фонда, направленной на поиск и поддержку творческих деятелей.

Директор Центра креативных индустрий AlmaU Дана Шаяхмет расширила понимание креативной индустрии вообще, так как она не ограничена только кино и медиа, ведь сюда также входят литература, мода, ремесленничество, IT, компьютерные игры и т.п.

Анализ состояния отечественного кинематографа представили киновед Баубек Ногербек, и.о. ассоциированного профессора Школы медиа и кино AlmaU Гульнара Абикеева, профессор КазНУИ Инна Смаилова. Инна Смаилова в своем докладе подчеркнула, что за последние 10 лет произошел рост коммерческого кино.

Ярким событием форума стала дискуссия об особенностях коммуникации с молодежью, где главным звеном выступают новые медиа. Отметим, что сами спикеры этой сессии – представители нового поколения. Это соавтор проектов «Туйме» и «Balmuzdaq.plus» Заңғар Омар, шеф-редакторы 5Q Media Роман Лукьянчиков и Акжаркын Кыдырханова, учредитель Qadam Asia, руководитель проекта «Открытая Азия онлайн» Айнур Калдыгулова, профессор-практик Школы медиа и кино AlmaU Екатерина Корабаева и студенты этого вуза.

Спикеры по итогу данной встречи отметили, что казахстанская молодежь еще только на пути своей самоидентификации, находясь в поиске ответов на вопросы «Кто мы?» и «В чем наши сила и преимущества?». Среди тезисов также были отмечены следующие:





— Казахоязычный контент становится все более востребован. Однако в виду небольшого качественного предложения, читатель менее критичен к нему.

— Традиционные СМИ считают, что значимость социальных сетей и блогеров сильно переоценена. В регионах все также смотрят телевизор. Молодежь отмечает, что им проще потреблять медийный контент через социальные сети, а не инфопорталы.

— Молодежь идет в сторону оптимизации содержания потребляемого контента, просматривая все чаще даже фильмы в качестве урезанных версий в TikTok.

— Для молодых потребителей важно, чтобы бренд, который они выбирают, участвовал в решении глобальных социальных вопросов.

К вопросу о медиа. Также состоялись два мастер-класса о возможностях и перспективах в медиаобразовании.

Организаторами конференции выступили Алматы Менеджмент Университет при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.