Что происходит на российском рынке ГСМ

Факторы кризиса и рост цен

— В 2025 году ситуация на топливном рынке России заметно ухудшилась, особенно для бензина. Оптовые цены на бензин устойчиво растут с февраля этого года. Так, АИ-95 вырос на более чем 45% (с 55,6 тыс./т — до ~82 тыс.), а АИ-92 — до 70 тысяч рублей. Оптовые цены на дизель оставались достаточно стабильными, сейчас около 61,2 тыс. руб./т, — отмечает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

По словам генерального директора маркетплейс нефтепродуктов Open Oil Market Сергея Терешкина, летний рост цен предсказуем.

— Лето по традиции является «горячим» сезоном для рынка бензина, в том числе из-за увеличения легковых автомобильных перевозок. Однако в нынешнем году наложились два фактора: вынужденное сокращение производства бензина на НПЗ, а также сокращение субсидий, — говорит Терешкин.

Эксперты отмечают, внутренние цены растут сейчас на 9–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку помогает механизм демпфера. Однако выплаты по демпферу сократились на 47% по итогам восьми месяцев 2025 года (до 685 млрд руб.), что связано с изменением внешних цен на нефтепродукты.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов, в интервью для Forbes, отмечает, что это не первый кризис для топливной отрасли России. Сопоставимые скачки цен наблюдалось летом 2018 года, когда российское правительство было вынуждено пойти на снижение акцизов, а также в августе–сентябре 2023 года, когда вслед за попыткой Минфина «уполовинить» выплаты нефтяникам биржевые котировки на бензин и дизель достигли многолетних максимумов.

Спрос растет, предложение сокращается

— Основные причины обострения кризиса — сочетание факторов спроса и предложения. Спрос растет за счет структурных факторов: население стало больше ездить на автомобилях, в том числе на длительные расстояния. По нашим оценкам, внутренний спрос на бензин в этом году вырастет на 7%, до 36 млн. тонн, — объясняет Салихов.

Правительство уже предприняло шаги для стабилизации ситуации.

— Введен запрет на экспорт бензина. Однако его объемы относительно небольшие — около 10% производства. К тому же ограничения не распространяются на поставки в страны ЕАЭС, включая Казахстан. Пока эти меры не сильно помогают. Дополнительно власти пытаются действовать неформальными механизмами и убеждают компании не повышать цены, — отмечает Салихов.

По прогнозу Терешкина, регуляторы пойдут на повышение предельных уровней биржевых цен, после превышения которых компании лишаются права на демпфер.

— Сейчас порог для бензина составляет 66 495 руб. за тонну. Повышение порога позволит нефтяникам увеличить выручку и сохранить субсидии, а регуляторам — обеспечить предсказуемость ценовой динамики, — пояснил он.

Перспективы и влияние на Центральную Азию

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация в ближайшие месяцы на топливном рынке может ухудшиться.

— Доля простаивающих мощностей НПЗ достигнет почти 25%. Особенно серьезный дефицит будет на юге России. Авария на Волгоградском НПЗ выглядит особенно неприятно, — подчеркивает Салихов.

По его словам, усиление дефицита отражается и на соседних странах.

— Россия является основным поставщиком импортных ГСМ для Центральной Азии. Поэтому дефицит топлива в России «перетекает» и в соседние страны. Это приводит к росту цен на топливо и усиливает инфляцию, — объясняет Салихов.

Эксперты видят необходимость в структурных изменениях. По словам Терешкина, в долгосрочной перспективе необходим рост выпуска топлива, и одним из решений могло бы стать строительство НПЗ в Казахстане, в том числе с участием России. Это позволит использовать технологии, недоступные в РФ, и частично разгрузить внутренний рынок, говорит эксперт.

— Для Узбекистана и Казахстана важно модернизировать свою нефтепереработку, чтобы меньше зависеть от поставок из России. Кроме того, Казахстану придется постепенно выравнивать цены на топливо с российскими: сегодня они в РК значительно ниже, что создает стимулы для неофициального вывоза и снижает привлекательность рынка для импорта, — резюмировал Салихов.

