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Что происходило в Турции: казахстанка рассказала о землетрясении

7 Февраля 2023, 17:42
Что происходило в Турции: казахстанка рассказала о землетрясении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Ляззат Мырзаш стала свидетелем землетрясения в Турции. Сейчас она со своими детьми нашла приют в здании ресторана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие соотечественники с тревогой спрашивают о ситуации в Турции. Действительно, ситуация тревожная. Землетрясение произошло в месте под названием Кахраманмараш, что в двух часах езды от нас. Мы его почувствовали. Слава богу, сейчас мы с детьми здесь, в тепле», - написала Ляззат Мырзаш в сети Facebook.

По ее словам, сегодня те, кто живет на цокольном этаже многоквартирного дома, возвращаются домой.

«Мы не рискуем, потому что живем наверху. Я не могу передать свои чувства, паника еще присутствует. Когда дом раскачивался, я держала двух детей на руках, была опасность, что мы останемся под руинами. Когда я увидела, что соседи вышли, я тоже побежала на улицу с детьми», - говорит казахстанка.

Два часа женщина находилась с детьми на улице.

«Спустя время снова начались толчки. Как только они немного утихли, я забежала в дом за одеждой, так как не успела одеть детей. После этого мы пошли в мечеть в поисках убежища. Сейчас сидим в одном из местных ресторанов. Нас кормят, здесь тепло и уютно. Пока мы будем здесь, потому что опасно возвращаться домой. Сколько мы пробудем здесь неизвестно», - заключила Ляззат Мырзаш.

Напомним, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.

Фото: Sertac Kayar / Reuters


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