Что привезет на ярмарку в Нур-Султан Северный Казахстан

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область примет участие в сельскохозяйственной ярмарке в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аграрный регион не первый раз привозит в столицу качественную и экологическую чистую продукцию. Объемы производства в отрасли сельского хозяйства стабильно растут. По итогам 9 месяцев валовой выпуск продукции увеличился на 2,6% и достиг 509,5 млрд тенге. В основном, за счет растениеводства.

В этом году в регионе сократили клин зерновых в пользу выращивания высокорентабельных культур. Аким области К.Аксакалов неоднократно говорил о выгоде выращивания масличных и бобовых. Недавно на совещании в акимате глава региона отмечал, что за всеми показателями стоит огромный труд. Область лидирует по внесению минеральных удобрений в почву – в итоге аграрии получают урожай выше, чем в других северных областях.

Вопреки непростым погодным условиям уже намолотили 4 млн тонн зерна. Урожайность около 16 центнеров с гектара. Масличные убрали только на 60%. Но намолотили почти 0,5 млн тонн при урожайности выше 8 центнеров с гектара. Высадили впервые сою на 20 тысячах гектаров. Она вся уйдет на экспорт. В следующем году под сою планируют занять площадь в 10 раз больше.

Возросло производство мяса, молока, яиц. Строят в регионе молочно-товарные фермы. Рассчитывают увеличить объем экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. Соответственно, растет и производство продуктов питания. Расширился ассортимент выпускаемой продукции с 210 до 232. На прилавках стало больше местных молочных товаров.

Североказахстанская продукция пользуется спросом в других регионах страны и соседней России. Регион привозит свои товары на ярмарку в столицу. 19-20 октября жители Нур-Султана смогут приобрести продукцию 115 предприятий Северного Казахстана. Регион предложит более 100 наименований товаров по ценам ниже столичных.

Будет представлена молочная продукция известной компании КТ «Зенченко и К». Вкуснейшее настоящее сливочное масло привезет ИП «Пальчик», молочные товары - ТОО «Масло-Дел». Полуфабрикаты ТОО «Максимальный размах» реализуются по всему Казахстану. Предприятие еще расширяет объемы. Строит новую фабрику по производству замороженных и незамороженных мясных и овощных полуфабрикатов.

Качественные яйца нескольких категорий предложит ТОО «Фирма Алекри». Продукция фирмы реализуется не только в Казахстане, но и в России, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Мамлютский мукомольный комбинат с 20-летней историей выпускает высококачественную муку. ТОО «Султан-ММК» привезет несколько видов своих знаменитых макарон. Заслуживает внимания североказахстанский мед. Несколько пасек привезут в столицу продукцию пчеловодства.

Мясо нескольких видов, колбасы, кондитерские изделия, крупы, кумыс, овощи и картофель – все производства Северного Казахстана - можно будет приобрести в выходные дни возле ТРЦ «Хан Шатыр» с 9.00 до 18.00 часов.