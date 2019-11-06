Что представляет собой дизайн-код столицы, рассказали в управлении архитектуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана рассказали о дизайн-коде столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках данного проекта в столице проведена классификация уличного пространства существующей улично-дорожной сети, разработаны возможные варианты профилей и определены функциональные зоны улиц. При проектировании улиц был учтён опыт зарубежных стандартов, согласно которым выделяются следующие элементы нормирования: проезжая часть, пешеходные дорожки (тротуары) с местами кратковременного отдыха, велосипедные дорожки, остановки транспорта, парковки, уличная мебель, элементы рекламы, навигации, пешеходные переходы, обустройство улиц для маломобильных групп населения, уличное функциональное и архитектурное освещение и озеленение, включая ландшафтный дизайн», - сообщили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что дизайн-код — единый архитектурный стиль оформления городских улиц, кварталов, общественных зон.

В этом документе прописаны стандарты норм застройки и правила определенного стиля. Единый код касается не только фасадов входных групп, но и кровли, дорожной сети, рекламы, освещения, мощения, малых архитектурных форм, урн.

Напомним, главный архитектор столицы Нурлан Уранхаев рассказал о Программе благоустройства города на 2020-2025 годы, согласно которой будут развиваться 5 условных полицентров столицы: в районе старой площади, в районе улицы Бейбiтшiлiк и проспекта Богенбай батыра, в квадрате улиц района «Евразия», улицы Косшыгулулы, района улиц Азербаева, Кошкарбаева и Жургенова.