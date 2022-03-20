Что представляет из себя Программа защиты тенговых вкладов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов рассказал о Программе защиты тенговых вкладов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритетные направления развития страны, озвученные Президентом в своем обращении, в том числе в социальной сфере, являются частью последовательной и долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны с приоритетной ролью Правительства в лице профильных министерств. Программа защиты тенговых вкладов (далее – Программа) же была анонсирована как срочная и немедленная антикризисная мера, необходимая для обеспечения стабильности финансового сектора на фоне возросших геополитических рисков и роста волатильности на финансовых рынках», - написал Галымжан Пирматов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, Программа предусматривает начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге и направлена на сглаживание влияния курсовых колебаний на сбережения населения и стабилизацию базы фондирования банковского сектора за счет повышения привлекательности тенговых депозитов.

«Данная мера призвана оказать стабилизирующий эффект на финансовый рынок Казахстана за счет сдерживания роста долларизации. В условиях обострения геополитической ситуации реализация Программы является необходимой мерой, направленной на поддержание ликвидности банковского сектора, а также повышение привлекательности тенговых депозитов. Параметры и условия Программы предполагают оптимальное соотношение охвата вкладчиков и расходов бюджета, необходимых для реализации Программы», - заключил глава Нацбанка.