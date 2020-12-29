Что предпринимает «Nur Otan» для Туркестана?

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборная программа партии «Nur Otan» по Туркестанской области для всех понятна и доступна. В нее включены и полностью изучены социально-экономические возможности региона, передает МИА «Казинформ».

По каждому району, городу утвержден свой план развития. Предлагаем информацию о его ключевых моментах для Туркестанской области, подготовленного ведущей партией страны.

Будьте в числе победителей! Голосуйте за партию «Nur Otan»!

Материал опубликован за счет средств Туркестанского областного избирательного фонда партии «Nur Otan»