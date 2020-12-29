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Что предпринимает «Nur Otan» для Туркестана?

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Декабря 2020, 11:54
Что предпринимает «Nur Otan» для Туркестана?

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборная программа партии «Nur Otan» по Туркестанской области для всех понятна и доступна. В нее включены и полностью изучены социально-экономические возможности региона, передает МИА «Казинформ».

По каждому району, городу утвержден свой план развития. Предлагаем информацию о его ключевых моментах для Туркестанской области, подготовленного ведущей партией страны.

Будьте в числе победителей! Голосуйте за партию «Nur Otan»!

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Материал опубликован за счет средств Туркестанского областного избирательного фонда партии «Nur Otan»


Туркестанская область   Нур Отан   Выборы   Политические партии   Регионы   Выборы-2021  
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