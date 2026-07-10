Что предложила партия «Әділет» в своей предвыборной программе

Предложения по основным разделам программы представили члены Политического совета партии.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин представил блок, посвященный цифровизации, развитию искусственного интеллекта и совершенствованию государственных услуг. По его словам, цифровизация должна стать базовым инструментом преобразований во всех сферах.

— Самое главное — это не технологии сами по себе. Главное — заинтересованность руководителя отрасли в цифровой трансформации. Второй ключевой фактор — прозрачность всех процессов, — отметил Мусин.

Он подчеркнул, что партия должна не только инициировать анализ существующих процессов, но и самостоятельно участвовать в их совершенствовании, используя экспертный потенциал своих членов.

Среди предложений — дальнейшее развитие концепции «Слышащего государства», внедрение инструментов искусственного интеллекта в работу платформы e-Otinish для анализа обращений граждан, расширение доступа к качественному интернету во всех населенных пунктах, подготовка граждан к эпохе искусственного интеллекта, а также создание в Казахстане долины дата-центров для привлечения ведущих мировых технологических компаний.

Социальный блок программы представила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева. Она заявила, что одним из ключевых принципов социальной политики должна стать адресность государственной поддержки.

— Мы считаем, что социальная помощь должна предоставляться именно тем гражданам, которые действительно в ней нуждаются, — подчеркнула Закиева.

По ее словам, предлагается внедрить единую цифровую платформу для оказания социальной помощи по принципу нуждаемости, обеспечить прозрачность и проактивный формат предоставления услуг, а также усилить индивидуальную работу с семьями для повышения их благосостояния.

Особое внимание, отметила Закиева, необходимо уделить поддержке детей.

— Главная задача сегодня — совершенствовать уже внедренные механизмы, внедрять новые стандарты и подходы, укреплять цифровые инструменты и создать на платформе eGov цифровой маршрут сопровождения ребенка, — сказала она.

В числе предложений также — качественная реализация программы «Қазақстан балалары», включающей 158 мероприятий, развитие детской инфраструктуры, оснащение медицинских учреждений, повышение поддержки психологов и органов опеки.

Отдельный раздел программы посвящен развитию инклюзивной среды. Он предусматривает расширение использования ИИ при проактивном установлении инвалидности, внедрение персональных социальных ваучеров и реабилитации на дому во всех регионах, а также обновление программ подготовки специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

Говоря о поддержке старшего поколения, Закиева подчеркнула, что забота о пожилых людях должна включать не только пенсионное обеспечение, но и создание условий для активного долголетия.

Напомним, что делегаты III внеочередного съезда партии «Әділет» также утвердили партийный список из 186 кандидатов в депутаты Курултая.