Что предлагает Правительство Казахстана для повышения доходов населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров доложил о предлагаемых мерах в актуализированной программе по повышению доходов населения до 2029 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, к 2029 году планируется трудоустроить 3,3 млн человек, в том числе за счет реализации национальных проектов, трудоустройства на свободные вакансии, внедрения нового KPI для акимов - 100 новых рабочих мест на 10 тысяч человек и за счет предпринимательских инициатив.

В рамках реализации проекта «Ауыл Аманаты» будут реализованы меры по микрокредитованию личных подсобных хозяйств, организации кормозаготовительных, сервисно-сбытовых кооперативов, обеспеченных необходимой инфраструктурой, по обеспечению лизинговой техникой и оборудованием и другое. В этом году на проект выделено 100 млрд тенге с планом выдачи более 17 тысяч микрокредитов по всем регионам.

«В результате, планируется вовлечение в предпринимательство до 50% личных подсобных хозяйств по республике и создание более 350 тысяч рабочих мест до 2029 года. С целью повышения уровня агрокомпетенций сельских предпринимателей, предусмотрено их обучение. На эти цели предусмотрена сумма в размере 137 млн тенге», - сказал министр во время обсуждения программы по повышению доходов населения до 2029 года в расширенном собрании партии AMANAT в Мажилисе.

По словам главы Миннацэкономики, также планируется ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 100 проектов в обрабатывающей промышленности, создание более 7 тысяч рабочих мест. Кроме того, будет привлечено 800 млрд тенге инвестиций на модернизацию производственных мощностей не менее 7 предприятий обрабатывающей промышленности ежегодно.

Вместе с тем, в ближайшие 5 лет перед Правительством поставлена задача обеспечить валовый приток прямых иностранных инвестиций в объеме около 125 млрд долларов США в совокупности.

В топливно-энергетическом комплексе до конца 2029 года запланирована реализация 120 проектов с созданием около 36 тысяч рабочих мест.

Будет продолжена работа по повышению заработных плат. На сегодня сформированы правовые основания для повышения зарплаты работников коммунальных служб до среднеотраслевого уровня по регионам в среднем до 50%. Данная мера позволит повысить доходы порядка 200 тысяч работников, а также снизить текучесть кадров. В настоящее время Министерство совместно с заинтересованными госорганами проводит работу по переходу сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов и военнослужащих на новую сбалансированную систему оплаты труда.

«Государственная социальная поддержка населению. Данный раздел охватывает прямые меры социальной поддержки населения. Например, внедрение механизма регулирования новых форм занятости, который позволит охватить около 500 тысяч человек, работающих через интернет-платформы, вопросами социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения, в том числе проактивный формат социальной поддержки семей с доходами ниже черты бедности», - добавил Алибек Куантыров.

Еще одно направление, над которым Правительство продолжит работу – это снижение инфляции в 2 раза. Министр отметил, что в апреле годовая инфляция замедлилась с 20,3% до 16,8%.

Ожидается, что по итогам реализации программы доля оплаты труда в ВВП к 2029 году достигнет 41,1%; доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах составит 86,7%; количество ежегодно трудоустраиваемых граждан к 2029 году составит 480 тысяч человек; доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума составит 5%, уровень безработицы – 4,6%.