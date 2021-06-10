Что повлияло на увеличение стоимости жилья, объяснил Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ценовой ситуации на рынках стройматериалов и строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серик Жумангарин, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, отметил, что рост цен на первичное жилье за январь-май 2021 года составил 8 %. Рост цен на вторичное жилье составил – 13 %. Рост цен на отечественные строительные материалы за январь-апрель текущего года составил 16%.

«Что касается рынка строительства жилья, то в 2020 году построено 15,3 млн кв. метров жилья, из них государством – 16%, населением – 42%, иностранными субъектами – 1% и частными строительными компаниями – 41% . Из 6,3 млн кв. метров построенных частными строительными компаниями, 26% построено в рамках законодательства о долевом строительстве за счет привлечения средств дольщиков, 24% за счет собственных средств, 3% - за счет жилищных строительных кооперативов и за счет иных источников остальные - 47%», - сказал Серик Жумангарин в ходе заседания Правительства.

Серик Жумангарин сообщил, что наблюдается спекулятивный рост цен на строительные материалы. В связи с чем, агентством принимается комплекс мер реагирования по выявленным признакам ценового сговора. Субъектам рынков стройматериалов направлено 26 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен.

По его словам, на ценовую ситуацию на рынке жилья повлияли также спекулятивные ожидания участников рынка.

«По данным Бюро национальной статистики, с начала года количество сделок увеличилось в 2,5 раза, в сравнении с прошлым годом. На сегодня, по данным Единого накопительного пенсионного фонда на улучшение жилищных условий использовано 1,4 трлн тенге, что составляет 60 % от общего объема доступных пенсионных средств. Таким образом, на увеличение стоимости жилья повлиял не только рост стоимости строительных материалов, но и ажиотажный спрос», - отметил председатель агентства.

Он отметил, что в рамках исполнения поручения Главы государства по недопущению ажиотажа и увеличения цен на рынке жилья в адрес 14 строительных компаний направлены уведомления о снижении цен. По данным агентства, застройщики городов Шымкента, Караганды, Усть-Каменогорска и Костаная исполнили данные уведомления и снизили цены в среднем на 15-20 %.

По данным МИИР, с начала года рост цен произошел на бетон (12%), цемент (5%), при этом обеспеченность внутреннего рынка составляет 100%; на трубы полиэтиленовые (10%), обеспеченность рынка – 86%; на кирпич силикатный (6%), при обеспеченности в 52%. Наибольший рост цен наблюдается на импортозависимые материалы: на арматуру, стекло, при обеспеченности внутреннего рынка, менее 50%. По информации самих участников рынков стройматериалов, основными причинами повышения явились удорожание электрической энергии, ГСМ.