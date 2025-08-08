Что повлияло на изменение тарифа на электроэнергию в Павлодаре

В областном центре повысились тарифы на электроэнергию. Теперь частные потребители будут платить 21,63 тенге за каждый киловатт-час. Ранее эта сумма составляла 19,66 тенге. Таким образом, рост тарифа составил примерно 10 %.

Значительнее всего изменение отразилось на бюджетных учреждениях: с прежних 67,53 тенге за киловатт-час цена выросла до 80,45 тенге - увеличение на 19,1 %.

- Тариф на отпуск электроэнергии вырос с 29,04 тенге до 32,58 тенге, что составляет увеличение на 12,2 %. Изначально компания-монополист предлагала повысить тариф сразу на 40 %, однако после детального анализа всех факторов и обоснований нами было принято решение ограничить рост 12,2 %. Причиной изменения тарифа стало, прежде всего, увеличение собственных затрат компании на 29 %. В частности, единый покупатель и поставщик электроэнергии поднял цену с 24 тенге до 32 тенге. Во-вторых, в текущем году в компании выросла средняя заработная плата - с 360 тысяч тенге до 496 тысяч тенге. Это также стало одним из факторов, повлиявших на изменение тарифа. Помимо этого, расходы АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» увеличились на 30%. Следует учитывать и то, что при передаче электроэнергии монополист использует сети различных частных компаний. К примеру, в этом году тарифы на использование сетей АО «Қазақстан темір жолы» выросли на 48%, а в РГП «Казводхоз» - на 112 %. В результате увеличилась себестоимость электроэнергии, проходящей через эти сети и поступающей к конечным потребителям, - пояснил руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Павлодарской области Нурлан Нурмуратов.

Как выяснилось, на изменение тарифа повлияли и изменения цен на рынке мощности. Если ранее стоимость одного мегаватта составляла 1 196 000 тенге, то теперь она увеличилась до 1 400 000 тенге.

- В своих тарифных предложениях АО «Павлодарэнерго» указало, что дополнительные расходы составляют 12 миллиардов тенге, и на основании этого предприняло попытку увеличить средний тариф до 37 тенге. Однако после проведённого анализа мы снизили предполагаемые дополнительные затраты до 5 миллионов тенге, исключив необоснованные статьи расходов. В результате тариф был утверждён на уровне, который не создаёт избыточной нагрузки для потребителей. Все изменения произведены строго в рамках законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, - добавил Нурлан Нурмуратов.

Предыдущее повышение тарифа на электроэнергию в Павлодаре происходило в августе 2024 года.

Ранее в Павлодаре тариф на питьевую воду для сельских жителей был снижен на 30 %.

