Что построят вместо Центрального стадиона им. К. Мунайтпасова в Астане
«Стадион имени Кажмукана Мунайтпасова имеет хорошие традиции, он первый матч лиги чемпионов принимал. Все наши чемпионаты страны проходили на данном стадионе. Согласно техническому обследованию объекта, проведенного в 2022 году, существующая трибуна стадиона находится в аварийном состоянии. Был вывялен совокупный износ строительных конструкций и возникает угроза обрушений, что представляет угрозу для безопасности людей. В связи с этим запланировано провести полный демонтаж существующего стадиона и построить новый стадион, что увеличит сроки строительно-монтажных работ», - сказал Самат Жилкибаев на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.
Согласно озвученным данным, на сегодняшний день Управлением строительства ведется активная работа по подготовке проектно-сметной документации.
«Планируемый стадион будет строиться по стандарту УЕФА -3, который будет включать в себя вместимость 4,5 тыс человек. Проектно-сметная документация на стадии завершения. После получения положительного заключения экспертизы проекта - будет объявлен конкурс государственных закупок на строительно-монтажные работы, где нормативный срок строительства составит не менее 18-ти, 24-х месяцев. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Я думаю, что в 2025 году наши дети и горожане будут радоваться новому стадиону и будут принимать дальнейшие соревнования», - заверил Самат Жилкибаев.