Что построят вместо Центрального стадиона им. К. Мунайтпасова в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находятся работы по демонтажу столичного Центрального стадиона им. К. Мунайтпасова сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жилкибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стадион имени Кажмукана Мунайтпасова имеет хорошие традиции, он первый матч лиги чемпионов принимал. Все наши чемпионаты страны проходили на данном стадионе. Согласно техническому обследованию объекта, проведенного в 2022 году, существующая трибуна стадиона находится в аварийном состоянии. Был вывялен совокупный износ строительных конструкций и возникает угроза обрушений, что представляет угрозу для безопасности людей. В связи с этим запланировано провести полный демонтаж существующего стадиона и построить новый стадион, что увеличит сроки строительно-монтажных работ», - сказал Самат Жилкибаев на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

Согласно озвученным данным, на сегодняшний день Управлением строительства ведется активная работа по подготовке проектно-сметной документации.

«Планируемый стадион будет строиться по стандарту УЕФА -3, который будет включать в себя вместимость 4,5 тыс человек. Проектно-сметная документация на стадии завершения. После получения положительного заключения экспертизы проекта - будет объявлен конкурс государственных закупок на строительно-монтажные работы, где нормативный срок строительства составит не менее 18-ти, 24-х месяцев. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Я думаю, что в 2025 году наши дети и горожане будут радоваться новому стадиону и будут принимать дальнейшие соревнования», - заверил Самат Жилкибаев.