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Что поможет снизить цены на ключевые продукты в странах ЕАЭС, рассказал Касым-Жомарт Токаев

21 Мая 2021 16:00
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Что поможет снизить цены на ключевые продукты в странах ЕАЭС, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать систему торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан совместно с Узбекистаном приступил к практической реализации совместного проекта по созданию международного центра торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии. Центр будет расположен вдоль стратегической автомагистрали Западная Европа – Западный Китай, он обеспечит рост взаимной торговли транзита, поможет обелить товарные потоки и обеспечить безопасность продукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

Президент предложил совместно развивать аналогичную совместную инфраструктуру со всеми странами союза.

«Большое значение приобретает также создание системы торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках союза. Такая система позволит обеспечить продовольственную безопасность наших стран, поддержит потенциал агропромышленного сектора, снизит издержки, и, соответственно, цены на ключевые продукты», - заключил Глава государства.


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#Центральная Азия   #Президент Казахстана   #Экономика   #Цены и тарифы   #ЕАЭС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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