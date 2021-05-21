Что поможет снизить цены на ключевые продукты в странах ЕАЭС, рассказал Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать систему торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан совместно с Узбекистаном приступил к практической реализации совместного проекта по созданию международного центра торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии. Центр будет расположен вдоль стратегической автомагистрали Западная Европа – Западный Китай, он обеспечит рост взаимной торговли транзита, поможет обелить товарные потоки и обеспечить безопасность продукции», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.
Президент предложил совместно развивать аналогичную совместную инфраструктуру со всеми странами союза.
«Большое значение приобретает также создание системы торгово-логистических и оптово-распределительных центров в рамках союза. Такая система позволит обеспечить продовольственную безопасность наших стран, поддержит потенциал агропромышленного сектора, снизит издержки, и, соответственно, цены на ключевые продукты», - заключил Глава государства.
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