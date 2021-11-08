Что показало обследование реки Жайык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр озвучил результаты обследования бассейна реки Жайык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках первого направления Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы разработано техническое задание к научно-исследовательской работе по теме «Экологическая оценка последствий регулирования стока в бассейне трансграничной реки Жайык и разработка научно-обоснованных предложений по сохранению и восстановлению трансграничной реки Жайык», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях реализации второго направления Программы проведено комплексное обследование бассейна реки Жайык, задачей которого являлось обследование территории бассейна реки для уточнения всех источников загрязнения и других факторов негативного воздействия на состояние экосистемы бассейна.

«По итогам комплексного обследования на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей установлено качество воды 4 и >5-класса, в Атырауской области – 1-4-класса качества. В ходе обследований также отобраны пробы атмосферного воздуха, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Также, для улучшения водохозяйственной обстановки в бассейне реки Жайык, в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Жайык, Иртыш и другие)», - отметил зампремьера.

«3 февраля 2021 года утвержден рабочий график реализации мероприятий Единой дорожной карты для казахстанских экспертов с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации. По третьему направлению Программы проводятся мероприятия по зарыблению бассейна реки Жайык молодью осетровых видов рыб, реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, берегоукрепительные, дноуглубительные, очистные работы и другие мероприятия. Необходимо отметить, что, в соответствии с Программой, мероприятия реализуются каждой стороной (казахстанской и российской) самостоятельно», - заключил Р. Скляр.