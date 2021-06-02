Что показал аудит сельхозземель, рассказали в Министерстве сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о результатах аудита земель сельхозназначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были включены в госпрограмму АПК 2017-2021 годов мероприятия по проверке, почвенно-геоботаническим обследование. Результаты показали, по почвенным изысканиям порядка 49 млн проверили, по геоботаническим 38 млн. Сразу идёт снижение там гумуса, оценка балл-бонитета, фосфор, азот, а по геоботаническим тоже есть вопросы - там засоренность почвы, заросшие кустарниками, стоптанные пастбища», - сказал Айдарбек Сапаров на пленарном заседании Мажилиса.

Он также поделился планами на ближайшие пять лет.

«В предстоящем пятилетнем периоде мы в министерстве планируем в первую очередь продолжить инвентаризацию сельхозземель на основе почвенно-геоботанических исследований, потом хотим сроки изъятия неиспользуемых земель сократить с 2 лет до 1 года», - сообщил вице-министр.

«Также мы хотим провести работу по переоценке кадастровой стоимости земель. Давно этот вопрос не рассматривали, надо к этому прийти. И последнее, что мы хотим сделать – это цифровизация земельных отношений при предоставлении земельных участков», - заключил А. Сапаров.