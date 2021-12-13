Что подразумевает новая жилищная программа «Жайлы тұрғын үй»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что подразумевает новая жилищная программа «Жайлы тұрғын үй»? Об этом пояснили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Как сообщили в ведомстве, в предстоящие 5 лет планируется построить 103 млн кв. м жилья за счет всех источников финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что реализация новой жилищной программы — «Жайлы тұрғын үй» рассчитана на пять лет, с 2021 по 2025 годы. В рамках программы «Жайлы тұрғын үй» в предстоящие 5 лет планируется за счет всех источников финансирования построить 103 млн кв. м жилья.

Программа включает следующие направления: обеспечение инженерными коммуникациями 237 тысяч земельных участков, предоставляемых гражданам для строительства индивидуального жилья; завершение финансирования строительства акиматами социального арендного жилья; субсидирование арендной платы в частном жилищном фонде с 2022 года с охватом 185 очередников с доходами ниже одного прожиточного минимума на члена семьи. В данном механизме будет задействован Единый оператор жилищного строительства, который будет формировать пулы арендного жилья с привлечением инвестиций частных застройщиков и управлять жилищным фондом, заключая договора с арендаторами.

Жилищная программа также включает в себя привлечение частных застройщиков через предоставление земельных участков и гарантированных «оффтейк-контрактов» по выкупу или аренде 50% объема жилья.

Вместе с тем, единый оператор жилищного строительства (АО «КЖК») продолжит финансирование строительства акиматами социального кредитного жилья. В ближайшие 5 лет для очередников планируется построить свыше 86 тысяч квартир.

«Льготное кредитование населения под 2% и 5% будет проводиться через Отбасы банк, которому будет придан статус национального института поддержки. Для этого в рамках нацпроекта планируется выделить 400 млрд тенге и охватить поддержкой 63 тысячи очередников, имеющих доход выше 1 прожиточного минимума. В целом, данным механизмом будут охвачены 404 тысячи очередников. После присвоения статуса национального Института поддержки Отбасы банк через «Центр по обеспечению жильем» будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение мер государственной поддержки по дате постановки среди существующих очередников в соответствии с доходами», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Одна из мер - внедрение механизма субсидирования затрат работодателя, организующих строительство жилья для своих работников, с которыми имеются 5-летние трудовые отношения. Будет покрываться до 50% затрат работодателей.

«Стоит отметить также направления, которые будут продолжены в предстоящем году. Это строительство социального арендного жилья для работающей молодежи в городах- мегаполисах, работы по утверждению региональных программ льготного кредитования для молодых семей совместно с Отбасы банк. Кроме того, в целях наращивания жилищного фонда регионами будут приняты программы реновации «старых кварталов» и реализованы меры по завершению проблемных объектов жилищного строительства», - пояснили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.