Что пишут мировые СМИ про саммит ШОС в Астане?

О целях встречи лидеров на саммите ШОС, расширении организации, «противостоящей США», конкуренции России и Китая, возможных причинах отсутствия премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите и об автомобилях, на которых передвигались главы государств, писали иностранные СМИ. Подробнее читайте в материале агентства Kazinform.

Более 700 иностранных журналистов приехали на саммит ШОС в Астане.

Западные СМИ преимущественно подчеркивают усиливающееся сотрудничество между Россией и Китаем, рассматривая его как «антизападную» демонстрацию силы. В свою очередь индийская газета акцентирует внимание на подходе Индии, демонстрирующей осторожное участие в ШОС, а иранская — сотрудничество развивающихся стран Евразии. В то же время китайские и российские СМИ подчеркивают стратегическую важность саммита для укрепления многостороннего сотрудничества, поддерживая идею многополярного мира, и утверждая, что ШОС является не западной, но и не «антизападной» площадкой.

TheWashingtonPost: Лидеры России и Китая встретятся на саммите в Центральной Азии, демонстрируя углубляющееся сотрудничество

Американская газета The Washington Post пишет о целях встречи лидеров на саммите ШОС.

Для Путина эта встреча означает «престиж и символическую демонстрацию того, что он не одинок», сказал директор центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

К тому же встреча предоставляет Владимиру Путину и Си Цзиньпину еще одну возможность продемонстрировать крепкие связи в их «стратегическом партнерстве». Они встречались более 40 раз. Встреча Путина с Си в мае показала, как Китай оказывает дипломатическую поддержку Москве и является главным рынком для её нефти и газа. В то же время Россия полагается на Пекин как на основной источник высокотехнологичного импорта.

Согласно американской газете, ШОС помогает Китаю проецировать свое влияние, особенно в Центральной Азии и странах Глобального Юга, а Эрдоган может использовать встречу для переговоров с Путиным, который откладывал несколько визитов в Турцию.

Для Казахстана и других стран ЦА саммит является способом укрепить сотрудничество с более мощными соседями. Казахстан, например, часто взаимодействует с соседними Россией и Китаем, одновременно стремясь наладить связи с Западом. WP упоминает визиты Энтони Блинкена и Дэвида Кэмерона в Казахстан.

Страны ЦА балансируют отношения с Россией и Китаем, оставаясь при этом в хороших отношениях с западными, пишет The Post.

Гутерриш может использовать встречу, чтобы поговорить с Путиным о том, как Россия «нарушает согласованность ООН», сказал Габуев. С малой вероятностью визита Гутерриша в Москву, встреча в Астане, вероятно, является его лучшим шансом, добавил Габуев.

TheGuardian: Цель поездки Си Цзиньпина в Центральную Азию — укрепление связей, поскольку Китай соперничает за влияние с Россией

Лидеры из Китая, России и стран Глобального Юга собираются в Казахстане на ежегодную встречу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую иногда называют «анти-НАТО», сообщает британская газета The Guardian.

Саммит является частью усилий Китая по установлению так называемого «многополярного» мирового порядка, в котором не доминирует США. Однако это также форум, на котором «стратегическое партнерство» Китая и России будет проверено их конкурирующими желаниями иметь влияние в Центральной Азии.

Си Цзиньпин и Владимир Путин утверждают о важности установления многополярного мирового порядка для стран Глобального Юга, которые разочаровались в геополитике, где доминирует США. Чжоу Жун, старший исследователь из Китайского народного университета, заявил, что ШОС «посылает сообщение западному миру о том, что многие различные голоса из развивающихся экономик должны быть услышаны и представлены».

Тем не менее, отношения между Си и Путиным, которые они обещали углубить еще в мае, могут быть напряжены на этой неделе из-за недавнего визита Путина в Северную Корею.

«Внутри ШОС есть страны, которые имеют принципиально разные взгляды практически на все», говорит сотрудник центра Карнеги Темур Умаров. — Почти невозможно представить сценарий, при котором Индия и Пакистан смогли бы отложить в сторону свои проблемы и взаимный конфликт ради чего-то другого».

У Индии и Китая также напряженные отношения; визит Моди в Россию частично направлен на то, чтобы убедиться, что отношения Индии с Россией не пострадают из-за углубляющихся связей Москвы с Пекином.

Также растущий размер группы — она уже охватывает около 40% мирового населения — не обязательно делает ее более значимой, согласно The Guardian.

CNN: Расширяющаяся группа, возглавляемая Си и Путиным, и противостоящая США, принимает нового сторонника России

Организация, продвигающая видение альтернативного мирового порядка, на этой неделе вновь расширится — на этот раз добавив верного союзника России, сообщает CNN.

Ожидаемое принятие Беларуси в ШОС на ежегодном саммите лидеров в Астане, является еще одним шагом Пекина и Москвы по превращению этой группы — из регионального объединения стран по безопасности в геополитический противовес Западу.

ШОС в последние годы выросла в соответствии с общей амбицией Пекина и Москвы противостоять тому, что они видят, как «гегемонию» США и изменить международную систему в свою пользу.

По мере роста международной значимости и экономического веса ШОС, она также расширила свои геополитические амбиции.

Ожидаемое принятие Беларуси, которая граничит с Европейским Союзом, «подчеркивает, как миссия ШОС изменилась за последние несколько лет», сказала Ева Сейверт, эксперт по внешней политике Китая в Институте исследований Китая имени Меркатора (MERICS) в Берлине.

«В отличие от Ирана, вы не получите много экономического или оборонного сотрудничества от присоединения Беларуси. И именно поэтому я утверждаю, что это больше геополитический ход».

«Они хотят, чтобы ШОС воспринималась как крупный блок, который больше нельзя игнорировать», сказала она. «С присоединением всех этих стран Китай и Россия (хотят показать, что) у них много сторонников их мировоззрения».

Эта широкая картина альтернативного будущего станет «основным посланием» Китая и России по итогам этого саммита ШОС, - сказал Бейтс Гилл, старший научный сотрудник Национального бюро исследований Азии.

Но членство Беларуси также создает большие вопросы, которые будут висеть над организацией, добавил Гилл.

«Ясно, что ШОС может терпеть авторитарные режимы, но для мандата организации это еще больше диверсифицирует и размывает ее первоначальный фокус, который заключался в Центральной Азии».

«В некотором смысле это ставит центральноазиатские государства в очень неловкое положение», сказал Гилл. «Они стремятся к тому, что называют многосторонней дипломатией. Они не хотят быть привержены только одной крупной державе, такой как Россия или Китай».

В этом году, индийский лидер пропускает саммит в Астане — несмотря на сообщения российских СМИ, что на следующей неделе он посетит Кремль.

«Это говорит нам о том, что он не считает ШОС самым эффективным каналом для продвижения индийских интересов в этой части мира», - сказал Гилл.

TheFinancialExpress: Почему премьер-министр Моди пропускает саммит ШОС в Казахстане?

В эксклюзивном интервью для индийской деловой газеты Financial Express, профессор Раджан Кумар из школы международных исследований JNU выразил мнение: «Это интересное развитие событий, поскольку премьер-министр Моди посетил пять предыдущих саммитов ШОС. Сложности начались из-за двух значительных факторов: обострения отношений с Китаем после пограничных столкновений в 2020 году и начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года. Хотя премьер-министр Моди посетил саммит ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года, впоследствии Индия несколько снизила свою активность и вовлеченность, демонстрируя более осторожную и сдержанную позицию».

Официальной причиной отсутствия премьер-министра названо совпадение дат с текущей сессией парламента. Однако это звучит неубедительно, поскольку Астана находится недалеко от Дели, и парламентская сессия не находится в кризисе. Более того, ожидается, что премьер-министр Моди посетит Россию и Австрию.

По мнению профессора Кумара, эти события вызвали предположения, что Нью-Дели снизил свою активность в ШОС. Эксперты указывают на две возможные причины: давление со стороны Вашингтона, чтобы избежать участия в организации, которая рассматривается как антизападная, и попытка Нью-Дели проявлять сдержанность в организации, где доминирует Китай. «На мой взгляд, именно второй фактор лучше объясняет ситуацию».

ШОС остается важной организацией. Она сыграла важную роль в минимизации пограничных споров, заверяя центральноазиатские государства в том, что их суверенитет не будет нарушен, поддерживая региональный баланс и сдерживая влияние радикализма, наркоторговли и терроризма.

По мнению профессора, центральноазиатские государства хотят, чтобы Индия была активной в ШОС, так как это позволяет им уравновешивать влияние Китая и России. Активное участие Индии гарантирует, что ШОС не станет антизападной организацией.

На вопрос о том, что важно в государствах ЦА, профессор ответил: Центральноазиатские государства важны для связи, ресурсов и безопасности. Нью-Дели стремится развивать прочные связи с Центральной Азией, но не участвует в инициативах, предложенных Китаем. Индия инициировала свою собственную платформу для саммита Индия-Центральная Азия.

TheTehranTimes: ШОС станет движущей силой экономического сотрудничества развивающихся стран Евразии

Саммит ШОС состоится в критический момент для региональной организации, когда экономики развивающихся стран наращивают свои усилия по координации своей политики по различным вопросам, включая растущую напряженность в области безопасности, нарастающий протекционизм в мировых экономиках и усиливающуюся конкуренцию в сфере высоких технологий, пишет иранская газета Tehran Times.

Все эти вызовы потребуют согласованных усилий от членов ШОС для повышения важности экономического сотрудничества в повестке дня организации, особенно в отношении торговли и сотрудничества в финансовом секторе, а также координации потоков инвестиций и миграции рабочей силы.

‪В сфере экономической интеграции ШОС может стать основной платформой для развивающихся экономик Евразии — тенденция к более тесной интеграции Юг-Юг набирает все больший размах с ростом числа развивающихся экономик, присоединяющихся к ШОС.

‪‪Tehran Times отмечает, что расширение ШОС за последние несколько лет шло в тандеме с расширением БРИКС. Это создает возможности для более тесной координации между ШОС и БРИКС в будущем, и в этом году российское председательство в БРИКС выступает за более тесную интеграцию между ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

‪‪‪В финансовом секторе экономикам ШОС необходимо разработать платформы для финансирования крупных инфраструктурных проектов в Евразии. Экономики ШОС могут обсудить создание платформы для национальных и региональных банков развития, которые будут совместно финансировать проекты в сфере инфраструктуры. Другим вариантом является создание банка развития ШОС, который будет дополнять усилия других институтов развития по преодолению «инфраструктурного разрыва» в Евразии.

‪‪Фактически, некоторые из самых значительных миграционных потоков Юг-Юг наблюдаются среди экономик основных стран ШОС, а также их партнеров.

‪Саммит ШОС предоставляет уникальную возможность развивающимся экономикам подготовиться к тектоническим сдвигам, которые призваны изменить мировую экономику в ближайшие годы.

CGTN: Почему саммит ШОС важен?

На фоне глобальной стратегической неопределенности члены ШОС — особенно государства Центральной Азии — стремятся установить более тесные связи и усилить сотрудничество, пишет Китайская глобальная телевизионная сеть CGTN.

ШОС не является военным альянсом. Она стремится поддерживать региональную стабильность и обеспечивать общую безопасность в Евразии. Саммит в Астане также станет возможностью обсудить экономические и энергетические вопросы.

Лидеры, вероятно, используют саммит ШОС для дальнейшего обсуждения этих вопросов, а также значительных геополитических событий. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предотвращения геополитического раскола между Востоком и Западом, что свидетельствует о том, что ШОС является не западной, но не антизападной платформой.

Большинство стран видят в ШОС формат, где «взаимное уважение, равенство, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество» должны преобладать над конфронтацией и соперничеством. По словам Токаева, ШОС должна бороться с «тремя силами зла» — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в то время как для президента Таджикистана Эмомали Рахмона главной задачей предстоящего саммита должно стать принятие плана экономического сотрудничества до 2030 года.

Общей чертой всех государств-членов является стремление укрепить мультилатерализм как ключевой компонент структуры ШОС. Казахстан, который председательствует в ШОС, предложил преобразовать блок в «эффективный механизм многостороннего сотрудничества».

Присоединение Беларуси к ШОС на саммите в Астане свидетельствует о том, что ШОС, теперь представляющая более 60% евразийского пространства и почти 50% мирового населения, расширяется. Вполне возможно, что она продолжит расширяться. Но на данный момент ШОС, скорее всего, останется сосредоточенной на евразийском пространстве.

ШОС активно продвигает мировое единство и мир, а также цифровизацию, включая развитие цифровой экономики, электронной коммерции, электронной таможни, электронной логистики и цифровых транспортных коридоров.

Таким образом, саммит ШОС представляется одинаково важным как для центральноазиатских стран, стремящихся укрепить свои экономики и улучшить свое геополитическое положение, так и для таких держав, как Китай и Россия. Для того чтобы повысить роль ШОС на мировой арене, странам-участницам необходимо найти способ создания и реализации крупных совместных экономических проектов.

ChinaDaily: ШОС защищает безопасность и развитие

Казахстан, возглавляющий ШОС с 2023 года, определил шесть приоритетных направлений: безопасность, торговля и экономика, энергетика, развитие цифровых технологий, охрана окружающей среды и культурно-гуманитарные отношения.

Ожидается, что на текущем саммите участники подпишут более 20 документов по вопросам безопасности и торговли, включая обновление Программы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2025–2027 годы и Антинаркотической стратегии ШОС на 2024–2029 годы, сообщает китайская газета China Daily.

С общим ВВП государств-членов, превышающим $20 трлн, ШОС стала одной из самых влиятельных региональных организаций и обладает значительным влиянием на мировую политику.

То, что ШОС продолжает оставаться привлекательной, подтверждается увеличивающимся числом заявок от стран на вступление в организацию.

AlJazeera: Путин и Си приветствуют «стабильность» партнерства между Китаем и Россией на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин приветствовали «партнерство» своих стран на полях ШОС, регионального объединения стран по безопасности, созданного в противовес западному влиянию, пишет международная телекомпания Al Jazeera.

Во время саммита Путин также встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который был среди государств-наблюдателей, участвующих в саммите, сообщает AL Jazeera, также упоминая интервью казахстанского государственного СМИ (Kazinform) с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который заявил, что группа «демонстрирует миру, что есть альтернативные международные площадки, другие центры силы».

Reuters: Си и Путин обозначили амбиции евразийской группы

Президент Китая Си Цзиньпин в четверг призвал членов организации противостоять внешнему вмешательству, в то время как президент Владимир Путин собирается выступить с речью о создании новой евразийской системы безопасности, сообщает международное агентство новостей Reuters.

«Перед лицом реальных рисков, так называемых маленьких дворов и высоких заборов, мы должны отстаивать свое право на развитие», — цитирует Си CCTV.

Си добавил, что страны объединения должны разрешать «внутренние разногласия» мирным путем.

Путин заявил в прошлом месяце, что необходима новая региональная система безопасности, которая должна быть открыта для всех стран континента, включая членов НАТО, но ее целью должно быть постепенное удаление всего внешнего военного присутствия из Евразии, что является явной отсылкой к США, пишет Reuters.

Си и Путин считают, что доминирование США в эпохе постхолодной войны подходит к концу. Российский лидер заявил в четверг, что ШОС играет важную роль в формировании нового, более справедливого мирового порядка, отмечает агентство.

США рассматривают Китай как своего главного конкурента, а Россию — как крупнейшую угрозу. Президент США Джо Байден говорит, что этот век будет определяться экзистенциальным противостоянием между демократией и автократией.

DW: Почему саммит ШОС в Астане уже стал триумфом Си Цзиньпина

Вообще, китайский лидер в первый день саммита ШОС в буквальном смысле был нарасхват. Помимо участия в переговорах с Токаевым и посещения организованных казахстанской стороной многочисленных мероприятий, он успел встретиться с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Азербайджана Ильхамом Алиевым и Кыргызстана Садыром Жапаровым, пишет DW.

Также на сайте DW опубликована информационная программа, под названием «Саммит друзей Путина: Лидер РФ на встрече ШОС в Астане».

ТАСС: Путин приехал на саммит ШОС на Aurus

Президент России Владимир Путин передвигается по Астане на своем Aurus, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Другие лидеры, в том числе врио президента Ирана Мохаммад Мохбер, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, главы некоторых государств СНГ, воспользовались предоставленными казахстанской стороной машинами Mercedes. Однако, например, лидер Китая Си Цзиньпин тоже прибыл во Дворец независимости на отечественном авто.

ТАСС: Борьба с терроризмом и расчеты в нацвалютах. О чем рассказал Путин на саммите ШОС

Безопасность государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей, для ее выполнения будет преобразована региональная антитеррористическая структура объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости: ШОС выступает за создание новой архитектуры безопасности в Евразии

Лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества подчеркнули, что взаимодействие в рамках организации может стать основой для построения новой архитектуры безопасности в Евразии, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане, сообщает РИА Новости.

«Государства-члены подчеркивают, что взаимодействие в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — говорится в тексте документа.

Также российское информационное агентство пишет, что главы государств-членов ШОС приняли решение создать Специальную рабочую группу государств-членов ШОС по вопросам изменения климата, следует из декларации