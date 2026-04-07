    19:22, 06 Апрель 2026

    Что означают цифры в ИИН казахстанцев и почему возникают ошибки

    Казахстанцы стали чаще жаловаться на путаницу в индивидуальных идентификационных номерах (ИИН). У одних неверно указан год рождения, у других — пол. В Министерстве внутренних дел РК разъяснили, как формируется ИИН и почему возникают такие ситуации, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    В ведомстве напомнили, что до 2013 года ИИН действительно содержал зашифрованные данные о человеке. Первые цифры отражали дату рождения, отдельная цифра указывала пол и век рождения, далее шел порядковый номер регистрации и контрольная цифра. Однако 26 августа 2013 года постановлением Правительства РК эта привязка была исключена.

    Сейчас ИИН представляет собой уникальную 12-значную комбинацию, которая формируется в первичной регистрации граждан в информационно-производственной системе изготовления документов.

    — Формирование ИИН происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности. В целях сохранения целостности данных информационных банков различных уровней, использующих в структуре данных ИИН, он не подлежит какой-либо модификации или перегенерации с момента первоначального формирования, — отметили в МВД РК. 

    При этом ИИН не является источником информации о поле гражданина. Эти сведения определяются на основании записей актов гражданского состояния и данных регистра населения.

    Ранее в Министерстве внутренних дел РК сообщили о числе лиц без гражданства, проживающих в Казахстане.

    Карина Кущанова
