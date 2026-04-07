Что означают цифры в ИИН казахстанцев и почему возникают ошибки

В ведомстве напомнили, что до 2013 года ИИН действительно содержал зашифрованные данные о человеке. Первые цифры отражали дату рождения, отдельная цифра указывала пол и век рождения, далее шел порядковый номер регистрации и контрольная цифра. Однако 26 августа 2013 года постановлением Правительства РК эта привязка была исключена.

Сейчас ИИН представляет собой уникальную 12-значную комбинацию, которая формируется в первичной регистрации граждан в информационно-производственной системе изготовления документов.

— Формирование ИИН происходит автоматически с учетом принципов уникальности и неизменности. В целях сохранения целостности данных информационных банков различных уровней, использующих в структуре данных ИИН, он не подлежит какой-либо модификации или перегенерации с момента первоначального формирования, — отметили в МВД РК.

При этом ИИН не является источником информации о поле гражданина. Эти сведения определяются на основании записей актов гражданского состояния и данных регистра населения.

