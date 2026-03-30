Сколько лиц без гражданства проживает в Казахстане

По данным МВД, на учете в Казахстане состоят около 7 тысяч лиц без гражданства. Эти люди не являются гражданами Казахстана и не могут доказать принадлежность к другому государству.

Напомним, согласно Закону «О гражданстве Республики Казахстан», лишение гражданства допускается только по решению суда за совершение террористических преступлений или иных деяний, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Республики Казахстан, которые причинили особо тяжкий вред жизненно важным интересам страны.

Кроме того, согласно статье 14 закона, ребенок, родившийся в Казахстане у лиц без гражданства, автоматически становится гражданином страны.

Документ также уточняет, что иностранцы и лица без гражданства имеют большинство прав и свобод граждан и обязаны соблюдать законы страны, кроме случаев, прямо оговоренных Конституцией, законами или международными соглашениями.