Что означает приход Энди Бернема для Казахстана и Центральной Азии

Избрание новым премьер-министром Великобритании бывшего мэра Манчестера Энди Бернема стало попыткой правящей партии вернуть политическую инициативу после успеха ультраправой Reform UK во главе с Найджелом Фараджем на муниципальных выборах 7 мая. Сможет ли новый глава правительства изменить внутриполитический курс страны, как это отразится на внешней политике Лондона и чего ждать Казахстану и Центральной Азии — в материале международного обозревателя агентства Kazinform Султана Акимбекова.

Поражение, которое изменило власть

Причиной столь радикальных кадровых перемен стали итоги майских муниципальных выборов, которые стали серьезным ударом для правящей партии. Тогда лейбористы потерпели сокрушительное поражение, потеряв 1,5 тыс. депутатских мест из общего их числа в 5 тыс., а также контроль над 38 из 136 местных советов. После этого критики заявили, что партия утратила моральное право продолжать управлять страной и должна объявить досрочные парламентские выборы.

Но в этом случае была высока вероятность, что ультраправые из Reform UK наберут достаточно голосов, что даст им возможность если не сформировать правительство, то создать сложности для центристских сил. Такая ситуация была бы крайне некомфортной для британской политической системы с ее мажоритарной избирательной системой. Поэтому для всех было бы гораздо удобнее, чтобы лейбористы, несмотря на поражение, остались бы у власти до окончания своего срока в 2029 году.

Но и сделать вид, что ничего не произошло, лейбористы не могли. Им нужно было, если и не провести работу над ошибками, которые привели к такой ситуации, то попытаться найти новые основания для укрепления своих позиций. Просто оставаться у власти было уже недостаточно. Поэтому и возникла кандидатура Энди Бернема, который должен перезагрузить политическую повестку дня и вернуть лейбористам поддержку избирателей.

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Почему выбор пал именно на Бернема

Для этого у лейбористов есть определенные основания. Бывший мэр Большого Манчестера руководил самой большой агломерацией в Великобритании после Лондона с населением в 3 млн человек и продемонстрировал здесь серьезные результаты. В частности, экономический рост в этом регионе был выше, чем в целом по стране. По своим политическим взглядам Бернем умеренный левоцентрист. При нем в Манчестере активно велось жилищное строительство для социальных нужд, произошло снижение бедности. Он поддерживает более значительную роль государства на наиболее важных для населения направлениях, например, в общественном транспорте. Также он критикует неолиберализм в экономической политике Великобритании последних десятилетий, связывая с ним многие проблемы государства.

За активность на позиции мэра Манчестера и харизматичность его называли королем Севера по аналогии с героем культового фильма «Игры престолов». Во многом поэтому депутаты-лейбористы, именно они выбирают премьер-министра, подавляющим большинством сделали на него ставку. Для них он практически последняя надежда восстановить репутацию партии за оставшееся до следующих парламентских выборов время.

Региональный лидер выходит на мировую арену

Бернем — необычная фигура для британской политики. Он стал первым действующим премьер-министром Великобритании, исповедующим католицизм, что является редкостью для страны, где монарх возглавляет Англиканскую церковь. Однако гораздо важнее не его религиозная принадлежность, а то, что до прихода на Даунинг-стрит он был известен прежде всего как успешный региональный политик. Теперь ему предстоит принимать решения уже по вопросам мировой политики. В частности, ему придется налаживать отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Это будет не так просто с учетом того, что Бернем находится на левом фланге от центра и, в частности, в связи с этим весьма критически относится к поддержке Израиля. Так, он уже высказывался, что допускает введение санкций против отдельных лиц и организаций из этой страны, а также по поводу возможности запрета на торговлю с незаконными израильскими поселениями. Кроме того, он заявлял, что лейбористская партия «поступила неправильно» в своей реакции на военную операцию Израиля в секторе Газа.

Фото: Report.az

С учетом того, что политика Трампа при всех моментах, в целом направлена на поддержку Израиля, это может создать сложности в отношениях нового правительства с США. К тому же, совсем недавно Трамп критиковал предыдущего британского премьера Кира Стармера за то, что он сначала отказывался предоставить английские базы для американских ударов по Ирану. Но Стармер был все-таки ближе к политическому центру лейбористов, чем более лево ориентированный Бернем. Поэтому не совсем понятно, как новый премьер будет относится к той же американской кампании против Ирана, например, в возможном участии Великобритании в разминировании Ормузского пролива. 20 июля Трамп заявил, что будет разговаривать об этом с новым премьером.

Хотя Бернем написал статью для газеты The Times, где указал, что сохраняет приверженность курсу Великобритании на мировой арене и сохранению всех существующих союзов. Поэтому более логично предположить, что в международной политике он будет сохранять преемственность британской политики, что предполагает частичную эволюцию его политических взглядов от левого фланга лейбористской партии к ее центру.

Левый курс против бюджетных ограничений

Но здесь есть свои подводные камни. Например, Бернем выступает за более активную социальную политику государства, в том числе поддержку идеи строительства социального жилья. Это подразумевает существенный рост государственных расходов и может привести к сокращению других расходов. Например, в пределах обязательств Великобритании по увеличению военных расходов в рамках НАТО. У левых политиков всегда существует большая дилемма в связи с приоритетами государственных расходов – направить их на вопросы безопасности или на решение социальных вопросов.

Можно предположить, что новый премьер попытается оставить левую повестку дня во внутренней политике, в частности, в области роста социальных расходов. В то время как во внешней политике он будет большим прагматиком и станет следовать обычной для Великобритании стратегической линии. С учетом того, что внешнеполитическая активность для него - это новый вид деятельности, то более логично опираться на опыт предшественника. Тем более, что конкуренция с ультраправыми из Reform UK происходит главным образом на поле внутренней политики. Для Бернема ультраправые это главный противник. Но в то же время, он уже отметился решением, которое не понравится ультралевым.

Новый британский премьер объявил о том, что собирается разрешить разработку нефти в Северном море. Это важный политический шаг с учетом того, что на левом фланге конкуренцию лейбористам составляют ультралевые из Зеленой партии, которые также укрепили свои позиции на майских муниципальных выборах. Но Бернему необходимо увеличение доходов государства в том числе для того, чтобы реализовывать социальные программы. Так что ему придется выступать одновременно против и ультраправых, и ультралевых.

Фото: Northern Journal

Главный вызов — миграция и рост ультраправых

Это такая борьба за политический центр с акцентом на левоцентристской политической линии. Но в основном она будет происходить во внутренней политике. Хотя не совсем понятно, как Бернем будет решать те вопросы, которые, собственно, и привели к росту влияния ультраправых из Reform UK, особенно миграцию.

Несмотря на то, что миграция в Великобританию несколько сократилась, но все равно именно вопрос присутствия мигрантов остается самым обсуждаемым и самым чувствительным для существенной части британского общества. Это не только вопрос идентичности, сколько столкновения разных идеологий. Леволиберальные круги в Великобритании исходят из приоритета прав человека и общегуманитарных соображений. Их противники с этим не согласны, отсюда и рост ультраправых.

Одно из последних решений высшего трибунала Великобритании по миграционным делам вызвало особенно серьезную дискуссию. 18 июля трибунал на основании «права на семейную жизнь» разрешил переезд в страну 18 родственникам мигрантки из Газы, которая получила ранее убежище в Великобритании. Понятно, что возможно этот прецедент вызовет еще больший интерес британского общества к ультраправым из Reform UK.

Так что в целом перед новым премьер-министром стоят непростые задачи на внутриполитическом фронте. Но не стоит ожидать слишком больших перемен во внешней политике Великобритании. Здесь Бернем должен следовать традициям и учитывать обстоятельства. Поэтому ему придется договариваться с тем же Трампом. Кроме того, британские институты – финансовые и другие, традиционно играют большую роль в мировой экономике, а сектор услуг составляет внушительную долю национальной экономики. Для любых лево ориентированных британских политиков необходимо это учитывать, потому что рынок, связанный с глобальными процессами, обеспечивает ресурсы в том числе и для социальной политики.

Что изменится для Казахстана и Центральной Азии

Для Казахстана и государств Центральной Азии гораздо важнее не внутриполитическая борьба в Великобритании, а то, насколько изменится внешнеполитический курс Лондона. Великобритания является одной из тех стратегически важных стран, которая участвует в обеспечении баланса сил на мировой арене. Это важно для мировой экономики, а Казахстан заинтересован в глобальной торговле и институтах, которые ее обеспечивают, среди них важную роль играют британские. Это важно и для мировой политики. Великобритания не просто один из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, но и одна из ядерных держав. Среди прочих моментов, ее весьма значительные внешнеполитические возможности опираются на традиции и опыт взаимодействия, например, в рамках Британского содружества.

Для Казахстана Великобритания это важный партнер во внешней политике и крупный инвестор. Британские компании участвовали во многих значимых проектах – освоении месторождения Карачаганак, создании компании Air Astana. К настоящему времени подписаны соглашения по редкоземельным металлам с компаниями Rio Tinto и Maritim House. Стоит отметить и международный финансовый центр Астана, который работает на основе британского права.

Фото: Kazinform

Таким образом, приход Энди Бернема означает скорее попытку перезагрузить внутреннюю политику Великобритании, чем изменить ее место в мировой системе. Для Казахстана это означает сохранение преемственности в отношениях с одним из ключевых европейских партнеров и крупных инвесторов. Главный же вопрос остается открытым: сумеет ли новый премьер вернуть доверие избирателей и остановить рост популярности Reform UK. Ответ на него во многом определит политическое будущее Великобритании к парламентским выборам 2029 года.