Что обсудят в Мажилисе: новый Налоговый кодекс, прогрессивный ИПН и акцизы на роскошь

Сегодня депутаты рассмотрят проект ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

Также в повестке дня — поправки Сената в:

новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон;

закон о совершенствовании правоохранительной службы и социальной защите сотрудников силовых органов;

законодательные акты по введению в действие обновленного Налогового кодекса.

Ранее Сенат вернул в Мажилис новый Налоговый кодекс и соответствующие ему поправки в новой редакции. В ходе обсуждений возникла необходимость внесения уточнений по нескольким направлениям.

В частности, в рамках нового Налогового кодекса уже рассматривались инициативы по прогрессивному ИПН для фермеров, налоговым льготам на дивиденды, транзакциям по картам и ценным бумагам, введению акцизов на предметы роскоши, поддержке предприятий с инвалидами, налоговым вычетам для физлиц и корректировке сроков вступления изменений. Также предлагалось сохранить льготы в экологической сфере и установить 10% НДС на отечественные печатные издания.

Также на заседании сегодня профильные комитеты Мажилиса начнут работу над рядом новых документов. В их числе — законопроект, касающийся регулирования нотариальной деятельности, проект ратификации соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов между странами СНГ, а также поправки в законодательство об оценочной деятельности.