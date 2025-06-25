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    09:00, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Что обсудят в Мажилисе: новый Налоговый кодекс, прогрессивный ИПН и акцизы на роскошь

    В среду, 25 июня, в 10:00 в Мажилисе пройдет очередное пленарное заседание, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис Сенат
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сегодня депутаты рассмотрят проект ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

    Также в повестке дня — поправки Сената в:

    • новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон;
    • закон о совершенствовании правоохранительной службы и социальной защите сотрудников силовых органов;
    • законодательные акты по введению в действие обновленного Налогового кодекса.

    Ранее Сенат вернул в Мажилис новый Налоговый кодекс и соответствующие ему поправки в новой редакции. В ходе обсуждений возникла необходимость внесения уточнений по нескольким направлениям. 

    В частности, в рамках нового Налогового кодекса уже рассматривались инициативы по прогрессивному ИПН для фермеров, налоговым льготам на дивиденды, транзакциям по картам и ценным бумагам, введению акцизов на предметы роскоши, поддержке предприятий с инвалидами, налоговым вычетам для физлиц и корректировке сроков вступления изменений. Также предлагалось сохранить льготы в экологической сфере и установить 10% НДС на отечественные печатные издания.

    Также на заседании сегодня профильные комитеты Мажилиса начнут работу над рядом новых документов. В их числе — законопроект, касающийся регулирования нотариальной деятельности, проект ратификации соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов между странами СНГ, а также поправки в законодательство об оценочной деятельности.

    Теги:
    Налоговый кодекс Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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