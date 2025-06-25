Что обсудят сегодня на заседании Правительства

Республиканская экологическая инициатива «Таза Қазақстан» — это инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева, направленная на улучшение экологической ситуации в стране через массовые субботники, уборку мусора, озеленение территорий и просвещение населения.

По итогам 2024 года, массовые экологические акции охватили 6,2 млн человек, которыми было собрано 1,1 млн тонн отходов, высажено порядка 1,6 млн деревьев.

Глава государства на ХХХІV сессии АНК призвал всех членов АНК, все этнокультурные объединения активно участвовать в общенациональной кампании.

— Нужно вовлечь жителей каждого города, каждого села, каждой улицы и каждого двора в это идеологически важное дело, которое касается всех нас. «Таза Қазақстан» — это, по сути, проявление истинного патриотизма. Все мы хотим жить в Справедливом, Безопасном и Чистом Казахстане», — сказал Президент.

Ранее в рамках участия в экофестивале Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Жастар».

Отметим, в рамках инициативы Президента телеканал Jibek Joly запустил масштабный телепроект «Таза қала». Съемочная группа программы посетила крупные и малые города Казахстана, рассказала об их чистоте и красоте.

Агентство Kazinform представило обзор самых чистых городов, определенных в проекте «Таза қала».