Что обсудит Комиссия по правам человека на круглом столе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров анонсировал проведение круглого стола Комиссии по правам человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 декабря в министерстве состоится круглый стол Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященный Международному дню прав человека. Мероприятие пройдет под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаевва, где также примут участие представители международных организаций и дипкорпуса, аккредитованного Казахстане», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Он также рассказал, какие именно вопросы будут обсуждаться на круглом столе.

«В ходе круглого стола состоится обмен мнениями по широкому кругу вопросов реализации прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией и действующим законодательством РК, совершенствование защиты прав человека в соответствии с международными стандартами», - добавил представитель МИД.

Напомним, несколько дней назад в Нур-Султане прошел первый Евразийский форум по правам человека. По итогам форума принята резолюция, которая будет направлена в компетентные государственные органы для рассмотрения.