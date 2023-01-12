Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 января в Казахстане пройдут очередные выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
26 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената избранных в 2017 году.
«Очередные выборы депутатов Верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената», - сказал на церемонии своей инаугурации Касым-Жомарт Токаев.
Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось с 29 ноября 2022 года и продлилось 16 дней. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов, но зарегистрировано 55 кандидатов. 24 декабря они приступили к предвыборной агитации, которая продлилась до 13 января. На эти цели каждому из них из бюджета выделили 550 тысяч тенге. Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы.
Представляем вашему вниманию список кандидатов в Сенат РК.
Город Астана:
- Мухамбеталина Наримаш Абыловна
- Азбаев Багдат Оразалдыевич
- Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы
Город Алматы:
- Жаниязова Жаркын Лепесовна
- Бекмурзаева Кристина Юрьевна
- Кокобаева Гульнара Ахметжановна
- Асанова Жанна Бейсентаевна
Город Шымкент:
- Алтеев Бауржан
- Елчиева Альбина Балгабаевна
- Бекназаров Нурлан Кудиярович
Алматинская область:
- Жоргенбаев Жанболат Акебаевич
- Ертас Нурлан Ертасулы
Абайская область:
- Апенов Кималидин Сагалбаевич
- Маслова Анжела Владимировна
- Тастекеев Кайрат Кулбаевич
Акмолинская область:
- Сабитова Айгуль Баубековна
- Балташева Айнагуль Кыдырбаевна
- Жунусов Талгат Турлыбекович
Актюбинская область:
- Бекбауова Дана Бахытовна
- Бекназаров Рахым Агибаевич
- Нугманов Амангельды Шайхуллович
Атырауская область:
- Сарсемалиев Гильман Амиржанович
- Шеркешбаева Багит Кенесовна
- Наутиев Алибек Ибатуллиевич
Восточно-Казахстанская область:
- Светаш Александр Александрович
- Буктугутов Шакарым Сабырович
- Ашимов Ержан Жанабаевич
Жамбылская область:
- Усербаев Султан Мыктыбекович
- Арубаев Сакен Каланович
Жетысуская область:
- Турсынбай Габит Турсынбаевич
- Толамисов Амангельды Габдылкаримович
Западно-Казахстанская область:
- Курумбаев Айбулат Шамуратович
- Султанов Акылбек Узакбаевич
- Утегулов Арман Каримович
Карагандинская область:
- Абилов Мурат Смагулович
- Шатохина Татьяна Николаевна
- Утешов Серик Балгатаевич
Костанайская область:
- Шуменбаев Самат Канапьянович
- Куйшинова Жанар Талгатовна
- Нурмухамбетов Гауез Торсанович
Кызылординская область:
- Рустемов Руслан
- Нурымбетов Жорабек Ибрагимович
- Шаменов Асылбек Өмірбекұлы
Мангистауская область:
- Беляева Ирина Валерьяновна
- Досатов Габбас Шанытбаевич
- Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы
Павлодарская область:
- Айтжанова Динара Нуржановна
- Айткенов Ернур Нурмуханович
Северо-Казахстанская область:
- Каиржанова Лаура Советовна
- Каримова Гульмира Раинбековна
Туркестанская область:
- Акмуратов Мирамбек Жамадилович
- Қадырбек Мұрат Болатұлы
Улытауская область:
- Курмансеитов Ахат
- Токимбаев Ержан Аманжолович
- Медебаев Советбек Турсынович
Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.
Подробнее о том, кто может стать кандидатом в депутаты Сената Парламента РК, читайте по ссылке.
Выборы в Сенат являются косвенными, то есть в них участвует не все население, а выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов. В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихатов, их значительная часть – в Туркестанской области - 317 выборщиков, и в Костанайской области - 263 выборщика, наименьшее в городах Астана - 31, Шымкент- 30 и Алматы - 38. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.
Согласно Конституции Республики Казахстан Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан.
Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования. Протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов.
Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов не позднее 20 января 2023 года.
Организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента руководит Центральная избирательная комиссия. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов Парламента в регионах.
Стоит отметить, что в марте прошлого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил сократить президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов. При этом кандидатуры пяти депутатов будет предлагать Ассамблея народа Казахстана.
Подробнее о том, как пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК, можно почитать здесь.