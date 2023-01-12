Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора

12 Января 2023, 18:09

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 января в Казахстане пройдут очередные выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената избранных в 2017 году.

«Очередные выборы депутатов Верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса Сената», - сказал на церемонии своей инаугурации Касым-Жомарт Токаев.

Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента РК началось с 29 ноября 2022 года и продлилось 16 дней. Всего по республике документы подавали более 130 претендентов, но зарегистрировано 55 кандидатов. 24 декабря они приступили к предвыборной агитации, которая продлилась до 13 января. На эти цели каждому из них из бюджета выделили 550 тысяч тенге. Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы.

Представляем вашему вниманию список кандидатов в Сенат РК.

Город Астана:

- Мухамбеталина Наримаш Абыловна

- Азбаев Багдат Оразалдыевич

- Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы

Город Алматы:

- Жаниязова Жаркын Лепесовна

- Бекмурзаева Кристина Юрьевна

- Кокобаева Гульнара Ахметжановна

- Асанова Жанна Бейсентаевна

Город Шымкент:

- Алтеев Бауржан

- Елчиева Альбина Балгабаевна

- Бекназаров Нурлан Кудиярович

Алматинская область:

- Жоргенбаев Жанболат Акебаевич

- Ертас Нурлан Ертасулы

Абайская область:

- Апенов Кималидин Сагалбаевич

- Маслова Анжела Владимировна

- Тастекеев Кайрат Кулбаевич

Акмолинская область:

- Сабитова Айгуль Баубековна

- Балташева Айнагуль Кыдырбаевна

- Жунусов Талгат Турлыбекович

Актюбинская область:

- Бекбауова Дана Бахытовна

- Бекназаров Рахым Агибаевич

- Нугманов Амангельды Шайхуллович

Атырауская область:

- Сарсемалиев Гильман Амиржанович

- Шеркешбаева Багит Кенесовна

- Наутиев Алибек Ибатуллиевич

Восточно-Казахстанская область:

- Светаш Александр Александрович

- Буктугутов Шакарым Сабырович

- Ашимов Ержан Жанабаевич

Жамбылская область:

- Усербаев Султан Мыктыбекович

- Арубаев Сакен Каланович

Жетысуская область:

- Турсынбай Габит Турсынбаевич

- Толамисов Амангельды Габдылкаримович

Западно-Казахстанская область:

- Курумбаев Айбулат Шамуратович

- Султанов Акылбек Узакбаевич

- Утегулов Арман Каримович

Карагандинская область:

- Абилов Мурат Смагулович

- Шатохина Татьяна Николаевна

- Утешов Серик Балгатаевич

Костанайская область:

- Шуменбаев Самат Канапьянович

- Куйшинова Жанар Талгатовна

- Нурмухамбетов Гауез Торсанович

Кызылординская область:

- Рустемов Руслан

- Нурымбетов Жорабек Ибрагимович

- Шаменов Асылбек Өмірбекұлы

Мангистауская область:

- Беляева Ирина Валерьяновна

- Досатов Габбас Шанытбаевич

- Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы

Павлодарская область:

- Айтжанова Динара Нуржановна

- Айткенов Ернур Нурмуханович

Северо-Казахстанская область:

- Каиржанова Лаура Советовна

- Каримова Гульмира Раинбековна

Туркестанская область:

- Акмуратов Мирамбек Жамадилович

- Қадырбек Мұрат Болатұлы

Улытауская область:

- Курмансеитов Ахат

- Токимбаев Ержан Аманжолович

- Медебаев Советбек Турсынович

Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

Подробнее о том, кто может стать кандидатом в депутаты Сената Парламента РК, читайте по ссылке.

Выборы в Сенат являются косвенными, то есть в них участвует не все население, а выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов. В списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихатов, их значительная часть – в Туркестанской области - 317 выборщиков, и в Костанайской области - 263 выборщика, наименьшее в городах Астана - 31, Шымкент- 30 и Алматы - 38. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Согласно Конституции Республики Казахстан Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования. Протокол подсчета голосов по выборам депутата Сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов.

Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов не позднее 20 января 2023 года.

Организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента руководит Центральная избирательная комиссия. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов Парламента в регионах.

Стоит отметить, что в марте прошлого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил сократить президентскую квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов. При этом кандидатуры пяти депутатов будет предлагать Ассамблея народа Казахстана.

Подробнее о том, как пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК, можно почитать здесь.