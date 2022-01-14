Что нужно знать о штамме Omicron

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О штамме Omicron рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным европейской экспертной группы высокого уровня по КВИ, сделанных на основе данных из 89 стран мира, Omicron VOC в 3–4 раза более трансмиссивен, чем вариант Delta.

При этом время удвоения Omicron составляет около 2-3 дней.

Однако, на данный момент не доказано, что Omicron VOC менее опасен, чем Delta.

По словам экспертов, ограничение социальных контактов и уменьшение плотности населения в помещениях снижает риски передачи, так как события сверхраспространения произошли в местах, где группы находятся в тесном контакте, в помещениях с плохой вентиляцией.

Ключом к снижению риска заражения штаммом Omicron являются

трехдозовый режим вакцинации (или две дозы + вылеченная Covid-инфекция) следует рассматривать как полную схему вакцинации для всех;

сокращение социальных контактов и взаимодействия на рабочем месте - самый эффективный способ уменьшить передачу.

Когда происходит взаимодействие, следующие меры могут снизить риск передачи:

очистка воздуха помещения, в которых находятся люди;

меньшая плотность людей, позволяющая физически дистанцироваться;

обязательное и строгое соблюдение масочного режима в помещениях и на улицах;

ограничение массовых мероприятий;

усиление всех мер предосторожности для более уязвимых людей.

Представители экспертной группы подчеркивают: «Ни одна из следующих мер по отдельности не эффективна, но в сочетании они могут значительно снизить риски передачи инфекции. Они задуманы и рекомендуются во избежание гораздо более строгих мер, таких как комендантский час, жесткий локдаун или закрытие учебных заведений, которые должны применяться только в крайних случаях».