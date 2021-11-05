Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса: ответы на актуальные вопросы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к ревакцинации населения. Насколько важно человеку привиться снова, когда планируют начать кампанию ревакцинации и что делать, если люди боятся вновь ставить вакцину? На актуальные вопросы ответила заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагул Куатбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Айнагул Мухановна, когда в стране должны будут начать кампанию ревакцинации? Насколько важна ревакцинация от COVID-19?

- Ревакцинация в Казахстане запланирована на третью декаду ноября. Сейчас активно проводится работа по приглашению по месту жительства в медицинские организации. Есть отдельные категории, которым рекомендована ревакцинация против коронавирусной инфекции, в первую очередь это та группа населения, которая сталкивается с пациентами: медицинские работники, сотрудники силовых структур, педагоги, лица в закрытых учреждениях, персонал, лица старше 60 лет, у которых есть хронические заболевания и тяжело протекает коронавирусная инфекция. Поэтому, мы таким лицам рекомендуем. Мы понимаем, что есть дети-подростки, которые не вакцинированы, студенты, кому еще нет 18 лет.

Сразу возникает вопрос: как быть с другими лицами, если есть спрос в ревакцинации. Министерством здравоохранения предусмотрена возможность получения ревакцинации другими лицами. В данном случае рекомендуется самостоятельно обследоваться и предоставить результаты ИФА-теста в медицинские организации. В каждом тесте есть свои пределы защитного уровня антител - минимальный и максимальный. Если действительно есть отрицательные результаты ИФА-теста, то есть желающие с отрицательными результатами, будем ревакцинировать.

- Почему не рекомендуется вакцинироваться одной и той же прививкой? Допустим, если весной человек вакцинировался QazVac, то почему он не может привиться этой же вакциной?

- В Казахстане есть консультативная комиссия по вопросам иммунизации. Данная консультативная комиссия изучила, предложила подходы, каким образом можно ревакцинироваться.

Понимая технологические процессы производства этих вакцин, консультативная комиссия рекомендовала подход, чтобы ранее выработанный иммунитет был намного крепче и продолжительнее, чтобы побудить иммунитет, дополнительно спровоцировать на активное выделение этих же антител.

Тем лицам, которые получили векторную вакцину «Спутник V», ревакцинацию рекомендуется проводить инактивированными вакцинами - это QazVac, CoronaVac, Sinopharm или можно Pfizer. С учетом рекомендации производитель вакцины «Спутник» провел ряд исследований и показал, что ревакцинацию можно получить через 9 месяцев. Мы придерживаемся рекомендации производителя.

А вот после получения инактивированных вакцин и Pfizer ревакцинироваться рекомендуют через 6 месяцев. Мы также рекомендуем, в случае если вы первой получили инактивированную вакцину, привиться «Спутником» или Pfizer.

- Скоро ожидается поставка в Казахстан вакцины Pfizer. Если будет возможность, не считая подлежащих категорий людей, могут ли лица старше 60 лет прививаться данной вакциной?

- Для лиц старше 60 лет и в целом для всех нас есть много вакцин. В том числе и инактивированные, и векторные вакцины. Я бы хотела, чтобы мы дали возможность получить эту вакцину для тех, кому рекомендуется и для кого специально закупили. Потому что эту уязвимую категорию населения - детей, подростков, беременных, кормящих мам - мы должны защитить. Для данных категорий, к сожалению, только эта вакцина доступна. Другой вакцины, которая имеет доказательную базу и результаты клинических исследований на безопасность и высокую эффективность, в Казахстане нет.

- Что бы Вы посоветовали казахстанцам, которые боятся снова прививаться? Некоторые ведь считают, что частая вакцинация может вызывать осложнения. Так ли это?

- Да, я понимаю в целом опасения людей. Понимаю, что вакцина - чужеродный белок. Тем не менее, нет сейчас в мире доказательной базы, которая утверждает, что неоднократное получение вакцины против коронавирусной инфекции может повлиять негативно. С учетом природы вакцины, их аналогичности производства, мы понимаем, что такого опасения не должно быть.

Я хочу призвать наше население, чтобы как можно быстрее приняли решение и получили вакцину, в целях того, чтобы нашему будущему поколению не было необходимости в бесконечных ревакцинациях. Если мы все одновременно будем вакцинироваться и такая же тенденция будет во многих странах мира, все это приведет к тому, что вирус вынужден будет уйти из внешней среды и никто из нас болеть не будет. Это нужно донести до населения. Это такой вирус, который пришел в человеческую популяцию из животного мира и сейчас пытается укорениться среди нас и хочет остаться. А мы не должны этого допустить. Мы должны бороться с тем, чтобы вирус не приспосабливался в нашей среде. Чем больше вариантов вируса, тем больше подъемы заболеваемости.

- Некоторые ученые утверждают, что коронавирус может остаться как сезонное заболевание.

- Да, коронавирус может остаться. Но для того, чтобы минимизировать его влияние, нам нужно максимально вакцинироваться. В этой связи мы понимаем, что есть только два пути: или одновременно на планете все должны переболеть инфекцией, или вакцинироваться.

Переболеть - тяжелый случай. Тогда и медицинские работники будут тоже болеть, ну и некому будет лечить. Соответственно, будет высокая смертность и опасность для человечества в целом. Поэтому, пойти по такому пути мы не можем. Необходимы меры, чтобы минимизировать вредные воздействия вируса. В прошлом году мы говорили, что, нужна «живая» вода, которая будет защищать нас. Когда «живая» вода в виде вакцины появилась, мы все должны были стремиться защитить себя и близких. Конечно, большинство населения активно получили вакцину, имеют соответствующую защиту. Это проявляется и в снижении заболеваемости и смертности, стационары закрываются. Это хорошая тенденция, но сейчас, когда в других странах есть подъемы заболеваемости, появляются новые штаммы - учитывая это все, мы должны максимально увеличить охват вакцинации.