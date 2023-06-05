Что нужно знать о предстоящем Международном форуме Астана

АСТАНА, КАЗИНФОРМ - Столица Казахстана готовится к проведению Международного форума Астана (8-9 июня), который пройдет с участием Главы государства. Подробнее о том, чего ожидать от форума, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Новая диалоговая площадка

В то время как международное сообщество движется к растущей поляризации, Казахстан запускает новую диалоговую площадку – Международный форум Астана, в целях объединения усилий для решения ключевых глобальных вызовов. Тема форума: «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса».

В нем ожидается участие свыше 1 000 делегатов и 100 спикеров, а также более чем 40 сессий. Форум соберет высокопоставленных делегатов зарубежных правительств, международных организаций, бизнеса и научных кругов. Среди высоких гостей форума – Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Объявив об этой инициативе в феврале, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который выступит на пленарном заседании форума, сказал, что форум был создан для реагирования на глобальные вызовы.

«Сегодня мы по всему миру стоим перед лицом исторических вызовов, подобных которым нам не доводилось встречать уже несколько десятилетий или более. Эти вызовы оказывают беспрецедентное давление на международное сообщество, создают новые разделительные линии и бросают вызов принципам глобализации и мультилатерализма», - сказал Глава государства.

«Казахстан имеет долгую историю развития конструктивных международных отношений, служа мостом между Востоком и Западом – и, хотя эта политика подверглась серьезному испытанию в 2022 году, она доказала свою устойчивость. Мы продемонстрировали ценность сотрудничества», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Четыре ключевые темы форума будут включать экономику и финансы, энергетику и изменение климата, международное развитие и устойчивость, а также внешнюю политику и международную безопасность.

Внешняя политика и международная безопасность

Например, одно из заседаний в рамках темы внешней политики и международной безопасности будет посвящено роли дипломатии средних держав в современном мировом порядке.

«Эта панель посвящена роли средних держав в глобальной дипломатии в контексте растущей напряженности и поляризации между крупными державами. Будут рассмотрены уникальные преимущества, которыми обладают средние державы, такие как их способность преодолевать разрыв между крупными державами и их большая гибкость и адаптивность при реагировании на меняющиеся геополитические обстоятельства. Участники дискуссии обсудят, как средние державы могут эффективно решать сложные дипломатические задачи и способствовать стабильности и сотрудничеству в условиях быстро меняющегося глобального ландшафта, уделяя особое внимание региону Центральной Азии и роли Казахстана как потенциального влиятельного посредника средних держав», - говорится в бюллетене форума на официальном сайте.

На других сессиях по данной тематике будет обсуждаться будущее многосторонних отношений, роль ООН и переосмысление мира, конфликтов и глобального порядка.

Международное развитие и устойчивость

Тема международного развития и устойчивости будет разделена на шесть сессий, посвященных влиянию геополитической напряженности на глобальное развитие, влиянию нарушения глобальной цепи поставок на продовольственную безопасность, глобальному здравоохранению, прогрессу в реализации повестки 2030, дезинформации и силе алгоритмов, и образованию как движущей силе социально-экономического роста.

В частности, на сессии, посвященной алгоритмам, будут рассмотрены растущие риски, связанные с дезинформацией, и влияние искусственного интеллекта на общество.

«Участники дискуссии рассмотрят, как алгоритмы и искусственный интеллект, используемые в социальных сетях, могут повлиять на распространение дезинформации и фальшивых новостей в Интернете, а также как эти технологии могут повлиять на поведение пользователей. Участники также обсудят возможные подходы к борьбе с дезинформацией и злоупотреблением алгоритмами и искусственным интеллектом, такие как регулирование социальных сетей, повышение цифровой грамотности, обучение пользователей критическому мышлению и разработка алгоритмов, которые являются более этичными и открытыми для общественного контроля», - сообщается на официальном сайте форума.

Энергетика и изменение климата

Признавая острую необходимость борьбы с изменением климата, участники форума изучат стратегии ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии, продвижения устойчивых практик и укрепления международного сотрудничества для смягчения последствий глобального потепления.

Фото: ur.hse.ru





По меньшей мере семь сессий форума будут посвящены энергетике и изменению климата. Темы сессий включают финансирование «зеленого» перехода, энергетическую безопасность, геополитику критического сырья, конференция ООН по климату COP28 и экономические и экологические последствия достижения углеродной нейтральности, дефицит воды, и возобновляемые источники энергии.

Экономика и финансы

Участники форума также обсудят экономику и финансы, в частности меры по восстановлению экономики и повышению устойчивости, креативная экономика, продвижение женского лидерства, Средний коридор, связность Центральной Азии и роль инноваций.

«Времена пандемии COVID-19, возможно, прошли, но значительные проблемы, которые мешают государствам вновь запустить свои двигатели роста, остаются. Несмотря на недавнюю стабилизацию мировой экономики и возвращение к уровням, существовавшим до пандемии, рост остается одним из центральных вопросов. По мере того, как рынки начинают восстанавливаться и вновь смотреть вперед, государства зачастую медленно реагируют на рыночные возможности и вызовы, что создает благодатную почву для стагнации», - говорится в бюллетене форума.

ООН и CNN были объявлены стратегическими партнерами форума.

Предстоящий форум имеет огромные перспективы в плане объединения глобальных лидеров и влиятельных лиц для решения наиболее актуальных проблем современности. Способствуя диалогу, сотрудничеству и обмену идеями, этот форум призван создать общее видение устойчивого и процветающего будущего. Благодаря своему дальновидному подходу и приверженности международному сотрудничеству, Астана вновь станет площадкой для содержательных дискуссий, которые будут определять наш мир на годы вперед.