Что нужно знать о краудфандинге в Казахстане

Резкий рост кампаний в социальных сетях показывает, что многие медийные лица, блогеры и частные инициативы собирают деньги без юридического оформления и без участия проверенных организаций, что создает значительный риск мошенничества и злоупотреблений.

По данным Агентства финансового мониторинга, на начало 2024 года общая сумма краудфандинговых сборов в Казахстане достигла шести млрд тенге, при этом около двух млрд тенге имеют признаки мошеннических схем. Выявленные злоупотребления включают траты на букмекерские ставки, недвижимость, аренду элитных квартир, драгоценности и поездки за границу. Эти случаи подтверждают необходимость внедрения системных мер и повышения прозрачности деятельности в секторе краудфандинга.

Необходимость юридической защиты

Специалисты подчеркивают, что для публичных сборов необходим механизм юридического оформления. Это может быть договор с благотворительным фондом или с конечным получателем средств. Такой подход позволяет защитить жертв мошенничества и повысить доверие населения к краудфандингу как инструменту социальной поддержки.

Законодательные инициативы

В Казахстане ведется работа по обновлению законодательства. Министерство культуры и информации совместно с экспертами и специалистами некоммерческих организаций готовит новые поправки к закону о благотворительности. В числе задач — уточнение требований к отчетности фондов, формализация публичных сборов и разработка прозрачных стандартов для онлайн-платформ.

Контроль и прозрачность

Переход к прозрачному краудфандингу — один из ключевых шагов для его устойчивого развития. Платформы, которые раньше работали в «песочнице» FinTech Lab под надзором AFSA / AIFC, теперь переходят на полный регулируемый режим.

В 2025 году AFSA запустила общественные консультации по обновлению регулирования краудфандинга — документ предлагает усилить требования к раскрытию информации, ввести лимиты для розничных инвесторов и более жесткие критерии отбора эмитентов.

Усиление контроля, обязательное оформление договоров и прозрачная отчетность позволяют превратить хаотичные сборы в устойчивую систему помощи. При грамотной регуляции краудфандинг становится инструментом, который реально поддерживает стартапы, социальные инициативы и благотворительные проекты, снижая риски для доноров и увеличивая эффективность расходования средств.