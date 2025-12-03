РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:03, 03 Декабрь 2025

    Что нужно знать о краудфандинге в Казахстане

    Сфера краудфандинга в Казахстане продолжает быстро развиваться, но вместе с ростом популярности онлайн-сборов выявляются и новые риски, передает Kazinform.

    краудфандинг
    Фото: pixabay.com

    Резкий рост кампаний в социальных сетях показывает, что многие медийные лица, блогеры и частные инициативы собирают деньги без юридического оформления и без участия проверенных организаций, что создает значительный риск мошенничества и злоупотреблений.

    По данным Агентства финансового мониторинга, на начало 2024 года общая сумма краудфандинговых сборов в Казахстане достигла шести млрд тенге, при этом около двух млрд тенге имеют признаки мошеннических схем. Выявленные злоупотребления включают траты на букмекерские ставки, недвижимость, аренду элитных квартир, драгоценности и поездки за границу. Эти случаи подтверждают необходимость внедрения системных мер и повышения прозрачности деятельности в секторе краудфандинга.

    Необходимость юридической защиты

    Специалисты подчеркивают, что для публичных сборов необходим механизм юридического оформления. Это может быть договор с благотворительным фондом или с конечным получателем средств. Такой подход позволяет защитить жертв мошенничества и повысить доверие населения к краудфандингу как инструменту социальной поддержки.

    Законодательные инициативы

    В Казахстане ведется работа по обновлению законодательства. Министерство культуры и информации совместно с экспертами и специалистами некоммерческих организаций готовит новые поправки к закону о благотворительности. В числе задач — уточнение требований к отчетности фондов, формализация публичных сборов и разработка прозрачных стандартов для онлайн-платформ.

    Контроль и прозрачность

    Переход к прозрачному краудфандингу — один из ключевых шагов для его устойчивого развития. Платформы, которые раньше работали в «песочнице» FinTech Lab под надзором AFSA / AIFC, теперь переходят на полный регулируемый режим.

    В 2025 году AFSA запустила общественные консультации по обновлению регулирования краудфандинга — документ предлагает усилить требования к раскрытию информации, ввести лимиты для розничных инвесторов и более жесткие критерии отбора эмитентов.

    Усиление контроля, обязательное оформление договоров и прозрачная отчетность позволяют превратить хаотичные сборы в устойчивую систему помощи. При грамотной регуляции краудфандинг становится инструментом, который реально поддерживает стартапы, социальные инициативы и благотворительные проекты, снижая риски для доноров и увеличивая эффективность расходования средств.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
