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Что нужно знать, чтобы новогодний фейерверк был безопасным

30 Декабря 2021 21:31
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Что нужно знать, чтобы новогодний фейерверк был безопасным

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близятся новогодние праздники, и каждый родитель старается приобрести фейерверки и другие пиротехнические изделия, чтобы порадовать детей. Как не обратить праздник в трагедию, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ДСЭК заявили: прежде всего необходимо знать, что не стоит приобретать пиротехнические изделия на улице, с «рук», у неизвестных продавцов, это может быть опасно.

По информации ведомства, розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения должна производиться только в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Покупая пиротехнические изделия, обратите внимание на маркировку. На изделии обязательно должно быть указано: наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; предупреждение об опасности и класс опасности; наименование и место нахождения изготовителя (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми они изготовлены; дата окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий; инструкция по применению; информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента; назначение или область применения пиротехнических изделий.

Маркировка пиротехнических изделий обязательно должна быть на государственном и русском языках, четкой и хорошо различимой. Предупредительные надписи должны быть выделены контрастным шрифтом или сопровождаются надписью «Внимание!».

«В случае отсутствия на пиротехнических изделиях полной маркировки, воздержитесь от их приобретения. Если же вы, все-таки купили пиротехнические изделия, то необходимо соблюдать условия хранения, предусмотренные инструкцией по применению от изготовителя, с соблюдением требований пожарной безопасности. При эксплуатации пиротехнических изделий необходимо строго соблюдать инструкцию по использованию от производителя. После использования пиротехнические изделия подлежат утилизации. Утилизация должна проводиться с соблюдением мер пожаро- и взрывобезопасности в соответствии с требованиями, указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного обозначения на изделии. И еще, покупая пиротехнические средства, обязательно требуйте у продавцов сертификат соответствия», - посоветовали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.


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#Алматинская область   #Безопасность   #Новый год  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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