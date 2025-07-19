Что нужно помнить казахстанцам, выезжающим на отдых за границу

Лето — пора отдыха и путешествий. Многие выбирают зарубежные направления, но при этом важно помнить о возможных рисках для здоровья, особенно при поездках в тропические регионы, где высока вероятность заражения инфекционными заболеваниями.

— Из-за влажного климата и высокой концентрации тропических заболеваний страны Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии относятся к числу опасных для посещения, — сообщила специалист.

В этих странах легко подхватить такие опасные инфекции, как малярия, холера, лихорадка денге. Несмотря на то, что эти заболевания не характерны для Казахстана, существует риск их завоза из-за рубежа. В случае заражения болезнь может протекать тяжело и вызвать сложности в лечении. Поэтому перед поездкой обязательно следует ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране пребывания и получить профилактическую консультацию у врача.

— Основными путями заражения являются загрязненная вода и пища, укусы комаров, прямой контакт с больными людьми, а также половой путь. К примеру, чтобы не заразиться холерой, необходимо пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивая их кипячёной водой, и как можно чаще мыть руки с мылом, — отметила Толкын Каженова.

По ее словам, при поездках в такие страны, как Африка, Азия, Латинская Америка, где распространены заболевания, передающиеся через укусы комаров, например, малярия и лихорадка денге, необходимо:

носить закрытую одежду;

использовать репелленты для защиты кожи от насекомых;

устанавливать москитные сетки;

применять фумигаторы и специальные аэрозоли.

При появлении симптомов заболевания нельзя заниматься самолечением — следует немедленно обратиться к врачу.

Также санитарный врач напомнила, что перед поездкой важно подготовить индивидуальные средства защиты и аптечку.

— Если подойти к поездке ответственно, то отдых запомнится не только приятными впечатлениями, но и не обернется проблемами со здоровьем, — подчеркнула она.

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