Что необходимо знать о вакцинации от КВИ в первую очередь: советы экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как правильно нужно проходить вакцинацию, какие лекарства не стоит принимать перед процедурой, стоит ли увеличивать интервал между первыми и вторыми дозами? На эти и другие вопросы ответили медики в ходе онлайн-круглого стола с экспертами проекта Experts Hub Kazakhstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждений по некоторым вопросам возникли дискуссии. В частности, в вопросе увеличения интервала между первой и второй дозой вакцины от COVID-19 мнения экспертов разделились.

Доктор медицины, представитель проекта Medsupportkz Ботагоз Каукенова выступила против увеличения интервала.

«Мы уже выразили свою позицию, что мы против нового постановления главного государственного санитарного врача. Мы против, потому что, во-первых, значение «45 дней» нигде не фигурировало, ни в каких заявлениях. В письме директора центра имени Гамалеи Гинцбурга указано, что увеличение интервала возможно с 21 дня до 90 дней. То есть у людей есть выбор. Если они не успевают, уезжают, могут отложить вакцинацию. Решение прививать вторым компонентом на 45-ый день после введения первого компонента оставляет людей без защиты на долгое время», - считает Ботагоз Каукенова.

Медик добавила, что через две недели после второй дозы вырабатывается достаточная защита иммунитета.

«Представьте, что между первой и второй дозой ждут 45 дней, плюс еще две недели нужно, чтобы получить достаточную защиту. Учитывая количество заражений после первой дозы, это все подрывает доверие людей к программе вакцинирования», - добавила Ботагоз Каукенова.

По ее словам, необходимо людям предоставить возможность выбора - привиться на 21 день после первой дозы либо позже.

Доктор медицинских наук Ляззат Ералиева же считает, что в продлении интервала до 90 дней ничего страшного нет. По ее словам, это позволяет избежать стресса и спешки.

«Уровень антител будет со временем нарастать. Через 21 день один уровень, через месяц – другой. В продлении интервала до 90 дней ничего страшного нет. Вы будете защищены, потому что вы получили первую дозу. У вас уже будет достаточный уровень антител, который выработался именно на первую дозу. В течение 90 дней вы получаете вторую дозу», - пояснила она.

Медки также рассказали, какие лекарственные средства не стоит принимать перед вакцинаций против КВИ.

Было отмечено, что некоторые люди спрашивают, можно ли принимать супрастин и другие лекарства перед вакцинацией.

«Не нужно принимать, это устаревшие данные. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает, что не нужно принимать антигистаминные препараты до вакцинации, и, более того, это может быть опасно. То есть если вы принимаете антигистаминные препараты, то это снижает некоторые функции организма. Если возникнет какая-то реакция на вакцинацию, антигистаминные (препараты) могут смазать симптомы. То есть врач не заметит вовремя, если что-то произойдет», - пояснила Ботагоз Каукенова.

Эксперты также ответили на вопросы касательно различия доступных в нашей стране вакцин. В частности, китайской и казахстанской.

«Вакцины практически одинаковы, это инактивированные вакцины. Они содержат убитый штамм вируса SARS-CoV-2, одинаковы по составу, по наличию адъювантов, по наличию самого активного вещества. Единственная разница лишь только, допустим, срок хранения казахстанской вакцины – 6 месяцев, китайской вакцины – 12 месяцев», - сказала доктор медицинских наук Ляззат Ералиева, отвечая на вопросы.

По ее словам, разница между двумя вакцинами лишь в небольших технических деталях.

«То есть, незначительные технические детали, а так показания/противопоказания практически одинаковы. Если говорить об эффективности, то наша казахстанская вакцина по эффективности, согласно заявленному учеными уровню, составляет 90%, китайская на таком же уровне», - добавила Ляззат Ералиева.

Участники круглого стола отметили эффективность вакцин и к новым мутировавшим видам коронавируса.

«Они не настолько сильно мутировали, чтобы их можно было назвать отдельным штаммом и уже беспокоиться из-за этого. То есть, они отличаются от оригинального вируса, но чтобы так сильно, чтобы это была там отдельная болезнь какая-то, или для этого отдельная вакцина нужна была – такого нет», - сказала Ботагоз Каукенова.

Эксперт добавила, что для перестраховки, ученые во всем мире перепроверяют свои вакцины на мутировавших видах КВИ.

«И пока у нас есть новости, что они работают», - подчеркнула Ботагоз Каукенова.

Медки отметили, что комбинировать вакцины от КВИ нельзя.

«Комбинировать вакцины на данный момент не рекомендуется. Во-первых, у нас нет данных о том, можно ли комбинировать или нет. Но все производители настоятельно рекомендуют закончить полный курс вакцинации той вакциной, которой начали», - подчеркнула Ляззат Ералиева.

Она также сообщила, через какое количество времени после вакцинации от КВИ можно ставить другую вакцину.

«После того как вы окончили курс вакцинации от коронавируса, через месяц можно ставить любую другую вакцину, то есть промежуток - месяц», - сказала Ляззат Ералиева.

Эксперты также дали советы, что делать, если вы заболели коронавирусом после принятия первой дозы вакцины.

«Нужно будет отложить вторую дозу до полного выздоровления. Но вот когда ее сделать, это будет зависеть от того, как тяжело вы переболеете. То есть, каждый случай нужно будет решать в частном порядке совместно с вашим врачом. Надо посоветоваться и проконсультироваться», - сказала Ботагоз Каукенова.

В ходе обсуждения выяснилось, что вакцинация может защитить репродуктивную функцию мужчин. В частности уролог-андролог Джевдет Карамамуд-Оглы сообщил, что есть исследования о том, что коронавирусная инфекция может быть причиной развития эректильной дисфункции у мужчин.

«Спектр факторов, который может привести к эректильной дисфункции, достаточно широк. Все они имеют место после перенесенной коронавирусной инфекции», - сказал Джевдет Карамамуд-Оглы. Эксперт пояснил, что потенциальному началу эректильной дисфункции способствуют: стресс, длительное воздействие гипоксии, нарушение гемодинамики, ухудшение состояния работы сердечно-сосудистой системы после перенесенного COVID-19.

«Поэтому это возможно. А вакцинация является одним из способов защитить мужское здоровье», - подчеркнул Джевдет Карамамуд-Оглы.