Что необходимо предпринять столичным службам и предприятиям в связи с карантином

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан А.Шагалтаевой принято постановление о введении карантина в столице, в соответствии с которым руководителям госорганов, организаций, субъектов предпринимательства, НПО, Департамента полиции, Управления общественного здравоохранения, территориальных Управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, Национального центра экспертизы г.Нур-Султан, медицинского управления Департамента тыла МВД, медицинского отдела КУИС, военно-медицинского управления Нацгвардии, территориальных Управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг ДККБТУ, Управления транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры и Управления образования даны конкретные поручения по обеспечению ограничительных и санитарных мероприятий, передает МИА «Казинформ».





Постановление о введении на территории города Нур-Султан ограничительных мероприятий, в том числе карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения

17 марта 2020 года, г. Нур-Султан

Я, заместитель Главного государственного санитарного врача города Нур-Султан Шагалтаева А.К. на основании Указа Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» от 15 марта 2020 года № 285, в целях защиты жизни и здоровья и недопущения распространения заболеваемости короновирусной инфекцией среди населения города Нур-Султан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителям государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства, неправительственных организаций, имеющих объекты массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, рынки, кинотеатры, театры, выставочные центры, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты религиозного назначения, объекты коммунального хозяйства, объекты пищевой промышленности, объекты общественного питания, объекты внешкольного дополнительного образования, объекты общественного транспорта, ЦОНы и др.) ввести на период действия чрезвычайного положения, следующие меры и временные ограничения на территории города Нур-Султан:

- усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

- запретить на использование кальянов в объектах общепита;

- запретить выезд на междунаровные спортивные, культурные, туристические мероприятия, рабочие поездки сотрудников организаций и предприятий в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции за исключением выезда по медицинским показаниям;

- ограничить функционирование крупных объектов торговли;

- усилить санитарно-просветительную работу среди населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции с акцентом на соблюдение личной гигиены (использование моющих и антисептических средств), соблюдение домашнего карантина (самоизоляция) и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания;

- усилить санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применение дезинфекционных средств, проветривание) на объектах массового пребывания и жизни обеспечения (торгово-развлекательные центры, рынки, религиозные назначения, ЦОНы, коммунального хозяйства, бани, пищевой промышленности, общественного питания, сферы услуг(салоны красоты, ателье и др.), гостиницы и др.), здравоохранения (в том числе аптеки) и образования;

- усилить утренний фильтр детей, кварцевание помещений групп в детских дошкольных учреждениях;

- отпуск хлебо-булочных и кондитерских изделий осуществлять в упакованном виде;

- обеспечить реализацию продуктов питания в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов.

- обеспечить оказания услуг населению на объектах торговли, общественного питания в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении целостности (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания);

- оказать содействие расширению онлайн покупок и доставки продуктов, вещей и лекарств населению;

1.1. Приостановить деятельность кинотеатров, кинорумов, театров, выставок, увеселительных заведений (ночные клубы, кальянные, караоке, компьютерные клубы, кафе, лаундж бары, рестораны), фудкорты (за исключением организаций по доставке готовой продукции), спортивно-оздоровительных комплексов, в т.ч. фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов, банных комплексов, саун, детских игровых площадок, объектов внешкольного дополнительного образования (дворовых клубов, кружков, секций и т.п.), компьютерных клубов и других объектов с массовым скоплением людей.

1.2. Запретить проведение зрелищных, спортивных, праздничных и других культурно массовых мероприятий массовых мероприятий, а также семейных и памятных мероприятий, конференций, семинаров, ярмарок и уличной торговли.

2.Руководителям Департамента полиции города Нур-Султан, Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, территориальных Управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан:

- усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц;

- принятие незамедлительные меры по поиску и помещению на карантин контактных по КВИ;

- обеспечить круглосуточную охрану мест карантинизации и провизорной госпитализации контактных по КВИ.

3. Руководителям Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан, Управления по делам общественного развития города Нур-Султан:

- ввести полный карантин (запрет посещений) и усиленный санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения, медико-социальных объектах для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа, кризисных центрах, хосписах;

- обеспечить использования масок или респираторов высокой степени защиты медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией, лечением и обслуживанием больных с подозрением на КВИ;

- обеспечить бесплатную выдачу масок для пациентов в рамках динамического наблюдения при наличии признаков ОРВИ (дети до 18 лет, лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, пациенты после трансплантации, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания);

- организовать онлайн-выдачу или доставку рецептов на дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения;

- перевести прием врачей ПМСП и консультации врачей амбулаторно-поликлинических организаций в формат дистанционных услуг;

- увеличить количество бригад неотложной медицинской помощи амбулаторно-поликлинических организаций;

- решать при необходимости вопросы ограничения плановой госпитализации в стационары;

- обеспечить потребность в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, необходимых для лечения пациентов с КВИ;

- ограничить посещение объектов богослужения и религиозных обрядов (мечети, церкви, синагоги, медресе, храмы и др.).

4. Руководителю Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Нур-Султан обеспечить:

- исполнение порядка назначения вида карантина для лиц, имевших повышенный риск заражения КВИ согласно приложения 3 к настоящему Постановлению;

- ежедневный мониторинг и представление информации за прошедшие сутки до 02-00 часов следующего дня о лицах, пересекающих границу РК, с разбивкой по гражданам РК, общему количеству иностранных граждан, с раздельным учетом иностранных граждан, прибывших из стран неблагополучных по заболеваемости КВИ;

- контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;

- эпидемиологическое расследование каждого случая КВИ с определением круга контактных первого и второго уровня и объема противоэпидемических мероприятий, в течение 48 часов.

- информирование населения о текущей эпидемиологической ситуации по распространению КВИ и принимаемых мерах в регионах;

5. Директору РГП на ПХВ филиала «Национальный центр экспертизы г.Нур-Султан» обеспечить:

- лабораторное обследование больных и контактных на КВИ;

- дезинфекционную обработку очагов КВИ.

- неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, расходных материалов для забора образцов от больных КВИ, тест-систем, диагностикумов для проведения полимеразно-цепной реакции (далее - ПЦР), вирусологических исследований, молекулярно-генетического исследования;

- в случае подозрения на КВИ методологическую помощь специалистам лабораторий по методам диагностики КВИ в соответствии с рекомендациями ВОЗ;

- в случае регистрации больного с подозрением на КВИ при заборе и транспортировке материала от больных с КВИ, транспортировке больных с подозрением на КВИ, проведении дезинфекционных мероприятий в очагах больных с подозрением на КВИ соблюдать порядок, предусмотренный действующими нормативными правовыми актами.

6. Руководителям медицинского управления Департамента тыла МВД Республики Казахстан, медицинского отдела КУИС МВД РК:

- ввести ограничительные мероприятия (карантин по запрещению посещения) и обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим на объектах специальных учреждений ОВД и КУИС (следственные изоляторы, колонии и др.).

7. Начальнику военно-медицинского управления Национальной Гвардии МВД Республики Казахстан:

- ввести ограничительные мероприятия (карантин по запрещению посещения) и обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим на объектах воинских частей.

8. Руководителям территориальных Управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг ДККБТУ города Нур-Султан:

- обеспечить контроль за выполнением санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий на объектах, в т.ч. на объектах массового скопления населения.

- усилить санитарно-просветительную работу среди населения по мерам профилактики коронавирусной инфекции с акцентом на соблюдение личной гигиены (использование моющих и антисептических средств), соблюдение домашнего карантина (самоизоляция) и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания;

- обеспечить регулярное информирование населения по вопросам профилактики КВИ, принятие мер по предупреждению паники среди населения;

- совместно с территориальными и местными государственными органами принять иные меры по реализации настоящего Постановления.

9.Руководителю Управления транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г.Нур-Султан обеспечить:

- обработку с примекнением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта после каждого рейса, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день).

10. Руководителю Управления образования г.Нур-Султан обеспечить:

- кварцевание помещений групп в детских дошкольных учреждениях;

- проведение утреннего фильтра (осмотр при приеме детей в группу) в детских дошкольных учреждениях;

- запрет экскурсий(в том числе выездных) учащихся во время каникул и срока действия чрезвычайного положения.

11. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать через СМИ и социальные сети.

12. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Главного государственного санитарного врача

города Нур-Султан А. Шагалтаева