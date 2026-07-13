Что нельзя продавать онлайн в Казахстане — перечень товаров

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сформировало единый перечень товаров, запрещенных и ограниченных к размещению и реализации на электронных торговых площадках, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ разработан в соответствии с Законом РК «О регулировании торговой деятельности» на основе информации, представленной заинтересованными государственными органами в пределах их компетенции. В перечень включены товары, в отношении которых законодательством Казахстана установлены запреты или ограничения на оборот, в том числе при реализации через электронную торговлю.

В перечень вошли различные категории товаров, оборот которых полностью запрещен либо ограничен законодательством Казахстана. Среди них — оружие и боеприпасы, отдельные виды лекарственных средств и медицинских изделий, наркотические и психотропные вещества, алкогольная и табачная продукция, специальные технические средства, а также другие товары, в отношении которых действуют законодательные ограничения.

Перечень будет регулярно актуализироваться по мере внесения изменений в законодательство и поступления информации от государственных органов. Ознакомиться с ним можно на официальном интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции РК в разделе, посвященном вопросам электронной торговли.

В ведомстве отметили, что публикация перечня направлена на повышение прозрачности электронной торговли. Он позволит владельцам маркетплейсов, интернет-магазинам, продавцам и другим участникам рынка оперативно получать актуальную информацию о действующих ограничениях и учитывать требования законодательства при размещении и продаже товаров.

Кроме того, наличие единого перечня поможет электронным торговым площадкам применять единые подходы при модерации товарных карточек, а продавцам — заранее оценивать возможность реализации своей продукции.

В Министерстве торговли и интеграции подчеркнули, что перечень носит информационно-справочный характер и систематизирует уже действующие нормы законодательства, делая их более доступными и удобными для применения.

О том, как развивается маркетплейсы в Казахстане и какое влияние он оказывает на экономику — читайте в материале.