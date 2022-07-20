20 Июля 2022 13:45

Что не так с ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2017 года в Казахстане начались отчисления в систему обязательного социального медицинского страхования. Сама ОСМС начала работать с 2020 года. Спустя два года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал систему, назвав ее неэффективной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если разбираться в системе, то становится ясно, что не всегда гражданин Казахстана, который застрахован, может обратиться в любую клинику и получить любую медицинскую помощь.

Во-первых, ограничен перечень оказываемых услуг и выдаваемых лекарственных средств, во-вторых, существует определенный список медицинских учреждений, где эти услуги можно получить. Для того, чтобы воспользоваться услугами в рамках ОСМС, нужно взять направление в поликлинике, к которой заранее нужно прикрепиться.

Выбирать поликлинику можно раз в год с 15 сентября по 15 ноября. Также поменять поликлинику можно в случаях смены места постоянного или временного проживания, работы или учебы, выезда за пределы города более чем на один месяц или реорганизации или ликвидации поликлиники.

Инструкция по прикреплению, которая опубликована на сайте Фонда социального медицинского страхования, вызывает определенные сложности. Например, в ней указано, чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно кликнуть на кнопку «Выбрать клинику», но не написано, где ее найти. Как выяснилось после поиска по сайту, она находится во вкладке «Для пациента», где открывается страница для скачивания документа с большим списком медучреждений по всему Казахстану. Рекомендуется выбрать ту, что ближе к месту проживания. А что делать дальше в инструкции не прописано, имеется только список необходимых документов.

Альтернативный вариант, более простой и быстрый – это онлайн-прикрепление через eGov.kz. Там же можно посмотреть, когда и на какую сумму были сделаны взносы и отчисления. Однако, общую сумму придется высчитывать самим. Все это доступно в разделе «Здравоохранение».

ОСМС в цифрах

По итогам 2021 года в Фонд поступило 751 млрд тенге взносов и отчислений за ОСМС. 15,5 млн человек являются участниками системы медицинского страхования. 290 млн консультативно-диагностических услуг оказано на амбулаторном уровне в рамках ОСМС. 4,7 млн пациентов обслужены в приемных отделениях стационаров, а еще 3,7 млн человек обеспечены лекарствами на амбулаторном уровне; 3 млн случаев пролечены в дневных стационарах. До 45,9 млрд тенге направлено на оплату медицинской реабилитации в рамках ОСМС. А 2 трлн тенге выделено на финансирование медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС.

Что входит в ОСМС

Казахстанцы, имеющие статус застрахованности в системе ОСМС, получают доступ к следующим медицинским услугам:

- профилактические медицинские осмотры;

- прием и консультации врачей узкого профиля по направлению участкового врача;

- динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями;

- оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения;

- диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика (УЗИ, рентген, КТ, МРТ);

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, стационарная медицинская помощь;

- медицинская реабилитация;

- обеспечение лекарственными средствами, при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

Сколько казахстанцы платят за ОСМС в месяц

Самозанятые или плательщики единого совокупного платежа, оплачивают в рамках ОСМС 1 МРП или 3063 тенге в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5 МРП или 1531,5 тенге в других населенных пунктах.

Работодатели перечисляют 3% от заработной платы работника. При этом сумма не должна превышать 18 тыс. тенге. Если сотрудник относится к одной из 15 льготных категорий, то производить отчисления за него не нужно.

Наемные работники отчисляют 2% от заработной платы, но не более 12 тыс. тенге.

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты, профессиональные медиаторы, владельцы крестьянских хозяйств платят 5% от 1,4 минимального размера заработной платы – 4200 тенге в 2022 году.

Самостоятельные плательщики и члены крестьянского хозяйства, не являющиеся их работниками, платят 5% от 1 МЗП – 3000 тенге в 2022 году.

ОСМС – работающая система или кормушка для чиновников?

Казахстанский экономист Арман Бейсембаев считает, что система обязательного медицинского страхования в Казахстане не работает.

«У нас что ни дело, какая-нибудь хорошая вещь, обязательно превращается в кормушку для чиновников. К сожалению, с ОСМС случилось то же самое», - сказал он.

Эксперт напомнил случай, когда казахстанцы обсуждали публикацию супруги бывшего главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова в соцсетях. Пользователей возмутил пост Гульбаршин Заировой, в котором она похвасталась новым подаренным мужем автомобилем. Позже Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить Айбатыра Жумагулова.

«В 2020 году и в прошлом году, когда нас начало накрывать ковидными волнами, то обнажился вопрос: часть зарплаты отчислять, отчисляем, но почему-то лечимся мы за свои деньги. Оказывается, многое не попадет под эту страховку, ну и зачем тогда она нам нужна? Эта критика идет с самых первых дней создания системы ОСМС», - пояснил экономист.

Другой экономист Жаныбек Айгазин без сомнения считает систему рабочей. До введения ОСМС в Казахстане здравоохранение полностью финансировалось из бюджета, но ни одна современная страна не может себе позволить покрывать все расходы за счет бюджетных средств. Исключения – это арабские страны. К примеру, в Дубай, где лечение граждан страны оплачивается государством. Но из 5 млн человек, проживающих в городе, граждан всего около 2 млн, остальные – это иностранцы, которые обязаны оплачивать медицинскую страховку.

Ежегодно в Казахстане, по его словам, наблюдается положительный естественный прирост населения. Помимо этого, с возрастом человек потребляет больше медицинских услуг. Соответственно происходит рост объема трат на здравоохранение. В стране есть несколько современных клиник с дорогостоящим оборудованием, где казахстанцам делают уникальные операции бесплатно. Последние годы проводится бесплатная вакцинация от коронавируса. И ОСМС существует для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения страны.

«Сейчас у нас два источника – это бюджет и отчисления и взносы ОСМС, и этого тоже не хватает. Вопросы всегда будут, но я все равно сторонник страховой системы. Здесь нужно понимать, что мы развивающаяся страна, а состояние здравоохранения – это лакмусовая бумажка состояния нашей экономики. Здоровье нации – это питание и спорт. Питание исходит от того, какая зарплата, зарплата зависит от экономических условий», - уверен экономист.

Вместе с тем он согласился с тем, что пандемия из-за COVID-19 обнажила проблемы, связанные с ОСМС.

Что можно сделать, чтобы улучшить систему ОСМС?

По мнению Армана Бейсембаева, Фонд медицинского страхования нужно расформировать, все полномочия раздать частным страховым компаниям, а государству оставить контроль прозрачности и отчетности, куда и как расходуются средства. Готовой структурой, как считает А. Бейсембаев, нужно было воспользоваться изначально вместо того, чтобы создавать целый фонд, и, таким образом, параллельно развивать страховой рынок.

«Зачем нужно было создавать целый фонд? Помимо этого, и сами медики начали мошенничать. Когда записывают к врачу пациента, к которому последний никогда не записывался. Был случай, когда мужчине поставили диагноз «Опущение матки».

С частниками степень и масштаб таких махинаций будет намного меньше», - поделился мнением эксперт.

Для прозрачности системы можно было бы завести для плательщиков личные кабинеты и вести публичный учет, чтобы они видели движение своих денег и оказанные им услуги. Работодатели могли бы заключать контракты со страховыми компаниями. После получения медицинских услуг работники сдавали бы справки, а страховые компании уже покрывали бы расходы.

Жаныбек Айгазин считает, что все было сделано правильно, дальше нужно двигаться в сторону цифровизации.

«Следующий этап – это цифровизация, о чем и сказал Президент. Это как раз и решение. Помните, поднимался вопрос внедрения электронных паспортов здоровья? Это нужно сделать, чтобы были доступны все истории болезни, операций, потому что это здоровье нации. Профайлы нужны, во-первых, чтобы знать о себе, они должны быть доступны в каждой поликлинике, клинике, в том числе и частной. Так было бы легче планировать закуп дорогостоящих лекарств», - пояснил экономист.

Также он считает важным повысить уровень клиентоориентированности системы и наладить экстерриториальность, чтобы не было привязки пациентов к конкретной клинике.