Что не так с инвестиционной политикой Казахстана — мнение эксперта

— Президент в своем Послании отметил, что в Казахстане сложилась «громоздкая и разрозненная» система взаимодействия с инвесторами. В чем, на Ваш взгляд, основные проблемы действующей системы?

— Ключевые проблемы действующей системы взаимодействия с инвесторами могут заключаться в её фрагментарности и непоследовательности. Сегодня функции по привлечению и сопровождению инвестиций распределены между разными госорганами и институтами развития, что приводит к дублированию полномочий, размыванию ответственности и отсутствию понятного механизма взаимодействия или единого окна для инвесторов. В результате бизнес вынужден контактировать сразу с несколькими ведомствами и уровнями власти, что затягивает согласования и создает ощущение громоздкой бюрократии.

Не случайно Президент обратил внимание на эту проблему: в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций снизился почти на 30%. Это означает, что для целей активного привлечения инвесторов текущая модель стала неконкурентоспособной.

Дополнительным барьером служит частая смена «правил игры», включая изменения налогового режима, регуляторных требований, условий ведения бизнеса. Для инвестора это означает рост неопределённости, к которому добавляются риски возврата инвестиций, валютные колебания, слабая защита прав собственности и значительные административные издержки. Всё это усиливает ощущение нестабильности и ограничивает долгосрочную стратегию инвесторов.

В итоге ключевая проблема инвестиционной системы страны может заключаться не в отсутствии инструментов и льгот, а в их разрозненном применении и нестабильности условий. Тогда как для инвестора критически важны предсказуемость и стабильность.

— Какие ведомства сегодня отвечают за привлечение инвестиций в Казахстане? Как они взаимодействуют друг с другом?

— За привлечение инвестиций в Казахстане отвечают сразу несколько структур: Министерство национальной экономики, Министерство иностранных дел через Комитет по инвестициям и загранучреждения, акиматы регионов через свои управления по инвестициям, а также институты развития и национальные компании во главе с «Kazakh Invest». Формально они должны работать в связке, но на практике функции пересекаются и дублируются, что создаёт фрагментарность системы и усложняет работу для инвесторов.

— Президент поручил Премьер-министру за 10 дней выработать конкретные предложения по реформированию инвестиционной политики. Какие шаги, по-Вашему, могут быть предложены?

— В качестве возможных шагов можно ожидать несколько направлений. В частности, может быть предложено создание полноценного «единого окна» для инвесторов под координацией Премьер-министра, перераспределение функций между МНЭ, МИД, акиматами и институтами развития для устранения дублирования, а также закрепление стабильности «правил игры» через отказ от частых изменений налогового режима и регуляторных требований.

Существенным элементом станет цифровизация взаимодействия, например, единая онлайн-платформа для сопровождения проектов.

Важным символическим, но содержательным шагом может стать присвоение одному из ключевых органов слова «инвестиции» в названии. Это позволит закрепить ответственность и сигнализировать инвесторам о приоритетности данного направления.

Полный текст Послания Президента можно прочитать здесь.