Что нам стоит дом построить – как получить разрешение на строительство в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы строительства зданий в столице всегда были одними из наиболее актуальных. О том, как получить разрешение на строительство, рассказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если у человека есть участок, и он соответствует всем градостроительным нормам, перед началом строительства собственник этого земельного участка должен получить архитектурно-планировочное задание. Это государственная услуга оказывается Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан», - сказал Нурлан Уранхаев в интервью корреспонденту «Казинформа».

При этом, он отметил что сроки выдачи регламентированы, так как речь идет о государственной услуге.

«Если все соответствует, например, не заступили на красную линию, все соответствует Плану детальной планировки, то разрешение будет получено. Следующий этап - согласование эскизного проекта. Это тоже государственная услуга Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан. Для простоты разъяснений, куда следует обращаться и какие документы нужны, мы разработали памятки для населения», - рассказывает спикер.

После получения архитектурно-планировочного задания и согласования эскизного проекта, заказчику необходимо пройти экспертизу и приступить к строительству.

«После завершения строительных работ, объект вводится в эксплуатацию. Все государственные услуги, оказываемые Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан, в соответствии с законодательством, оказываются бесплатно», - заключил главный архитектор столицы.

Напомним, Н. Уранхаев был назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города в мае 2019 года.

На этой должности он сменил Бактыбая Тайталиева.

Ранее Н. Уранхаев рассказал о Программе благоустройства города на 2020-2025 годы. Согласно нее, будут развиваться пять условных полицентров столицы: в районе старой площади, в районе ул. Бейбiтшiлiк и пр. Богенбай Батыра, в квадрате улиц района «Евразия», ул. Косшыгулулы, район улиц Азербаева, Кошкарбаева и Жургенова.