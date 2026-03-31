Что надо знать родителям первоклассников в Костанайской области

— По стране кампания стартует поэтапно с 27 мая. Это позволит снизить нагрузку на портал электронного правительства egov.kz. В Костанайской области основной этап приема документов пройдет с 18 по 28 июня. Для родителей, которые не успеют подать заявление в этот период, предусмотрен дополнительный этап — с 11 июля по 31 августа. В эти же сроки прием будет проходить в Павлодарской и Атырауской областях, а также в Алматы и Шымкенте, — рассказали в пресс-службе управления образования.

С этого года вводится автоматическое зачисление в первый класс для детей, обучавшихся в классах предшкольной подготовки при школах. Основанием для этого служит заявление родителей или законных представителей. При желании сменить школу документы необходимо подавать на общих основаниях.

Согласно Закону РК «Об образовании», в первый класс принимаются дети с шести лет, при этом уровень подготовки ребенка не имеет значения.

Для подачи заявления через портал необходимо предоставить стандартный пакет документов: заявление родителей, медицинскую справку формы № 065-у, паспорт здоровья ребенка № 052-2/у, а также две фотографии размером 3×4. В случае необходимости создания специальных условий обучения дополнительно требуется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Прием документов осуществляется по принципу «3:1». В первую очередь зачисляются дети, проживающие на закрепленной за школой территории, затем — один ребенок с другого микроучастка. Заявки принимаются в рабочие дни, за исключением выходных и праздников.

В числе основных причин отказа в приеме — несоответствие документов установленным требованиям, выявление недостоверных сведений, переполненность классов, а также отсутствие мест для детей, проживающих вне микрорайона школы.

Отдельно подчеркивается, что в этом году полностью исключены вступительные экзамены, тестирования и собеседования, в том числе при поступлении в инновационные школы. Прием осуществляется на общих основаниях.

По предварительным данным, в новом учебном году в школы Костанайской области придут порядка девяти тысяч первоклассников.

