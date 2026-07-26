Что можно и нельзя родственникам рожениц в роддомах Алматы

Завеса «красивой картинки» в социальных сетях часто создает ложные представления о правилах поведения в родильных домах. О том, какие требования на самом деле действуют при выписке и проведении партнерских родов, выяснил корреспондент агентства Kazinform.

Рождение ребенка — особенный момент в жизни каждой семьи. Желая запечатлеть и разделить эту радость с близкими, казахстанцы активно публикуют в социальных сетях яркие кадры: от первых эмоций в родзале до пышных торжеств у дверей перинатальных центров. По этим постам будущие, еще неопытные, родители часто пытаются составить собственное представление о том, как проходят партнерские роды и какие перформансы допустимы при выписке.

Однако ориентир на контент из социальных сетей нередко создает ложные иллюзии. Например, впечатляющие кадры, где известный исполнитель Торегали Тореали встречает супругу на внедорожнике буквально у крыльца больницы, или видео с целой делегацией родственников прямо в родовой палате, формируют искаженное восприятие реальных правил.

Нередко видео из соцсетей вводят в заблуждение. На практике же семьи сталкиваются со строгим регламентом: на роды допускают только одного партнера, а личный транспорт не пропускают на территорию.

Чтобы внести ясность, редакция Kazinform направила запрос в Управление общественного здравоохранения Алматы. Разбираемся, какие правила на самом деле действуют в государственных роддомах и чего ждать при выписке.

Заезд к месту выписки

В УОЗ Алматы пояснили, что возможность подъехать на автомобиле прямо к выписному акушерскому блоку зависит от внутренних правил и инфраструктуры конкретной больницы. Главное условие здесь — соблюдение безопасности и пропускного режима.

Один или более партнеров на родах

В соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 26 августа 2021 года № ҚР ДСМ-92 «Об утверждении Стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан» для оказания психологической поддержки беременной во время родов допускается присутствие одного партнера — члена семьи или близкого человека, не имеющего клинических проявлений острых инфекционных заболеваний, в чистой одежде и сменной обуви.

— Действующим Стандартом предусмотрено присутствие при родах одного партнера, выбранного роженицей. Допуск лиц, не являющихся близкими для роженицы, не соответствует цели партнерских родов, которая заключается в оказании психологической поддержки женщине в процессе родов. Кроме того, присутствие одного партнера является наиболее целесообразным с точки зрения соблюдения санитарно-гигиенических требований, обеспечения безопасности, создания комфортных условий для роженицы и беспрепятственной работы медицинского персонала, — рассказали в УОЗ Алматы.

Отмечается, что решение о присутствии партнера во время операции кесарева сечения принимается медицинской организацией с учетом состояния пациентки, характера оперативного вмешательства, требований инфекционной безопасности, соблюдения правил асептики и антисептики, а также необходимости обеспечения безопасной работы операционной бригады.

— При проведении экстренного оперативного вмешательства приоритетом является обеспечение безопасности матери и новорожденного, в связи с чем присутствие партнера в операционной, как правило, не допускается, — пояснили в Управлении общественного здравоохранения Алматы.

Ограничения для партнеров во время оперативных родов следующие:

допускается только один партнер;

партнер должен быть без признаков острых инфекционных заболеваний;

обязательны чистая одежда, сменная обувь;

партнер обязан соблюдать требования медицинского персонала и не нарушать стерильность операционной;

запрещается самостоятельно перемещаться по операционной, прикасаться к стерильным инструментам, оборудованию и операционному полю;

фото- и видеосъемка возможны только с разрешения медицинской организации и операционной бригады;

при ухудшении состояния роженицы, возникновении осложнений либо необходимости проведения реанимационных мероприятий партнер обязан покинуть операционную по требованию медицинского персонала;

при экстренном кесаревом сечении присутствие партнера, как правило, не допускается, поскольку приоритетом является безопасность матери и ребенка.

Фото: Kazinform/ИИ

Что можно и что нельзя передавать роженицам в родильный дом

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в родильных домах запрещается передача пациенткам следующих предметов и изделий:

алкогольных напитков;

табачных изделий, электронных сигарет и иных никотинсодержащих изделий;

лекарственных препаратов без назначения лечащего врача;

колюще-режущих и иных потенциально опасных предметов;

электроприборов, использование которых не согласовано с администрацией медицинской организации;

скоропортящихся пищевых продуктов;

пищевых продуктов без маркировки, с истекшим сроком годности либо с нарушением условий хранения.

В то же время разрешается передача средств личной гигиены, послеродового белья, принадлежностей для ухода за новорожденным, а также продуктов питания в заводской упаковке с действующим сроком годности, разрешенных к употреблению в послеродовом периоде.

— Передаваемые вещи должны быть упакованы в прозрачные пластиковые пакеты в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности и внутренними правилами медицинской организации, — заключили в ведомстве.

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