Что запрещено на школьных выпускных — управление образования Астаны

Выпускные вечера в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях проводить не будут. В Астане торжественные мероприятия должны проходить только в школах передает, корреспондент Kazinform.

Учебный год завершится 25 мая. В столице сейчас работают 206 организаций среднего образования, где обучаются 314 964 школьника. Более 16 тыс. учащихся оканчивают 11 класс, свыше 24 тыс. — 9 класс.

По данным управления образования, вручение аттестатов выпускникам пройдет 18 июня.

— Согласно приказу Министерства просвещения проведение выпускных вечеров в ресторанах, кафе и иных развлекательных заведениях запрещено, а также сбор денежных средств на проведение выпускных мероприятий. Выпускные должны проводиться исключительно в стенах школы, — сообщила заместитель управления образования Астаны Маржангуль Каирбаева

Что еще запрещено?

Под запретом также праздничные застолья, автомобильные кортежи, приглашение аниматоров и праздничных агентств, сбор денег на подарки учителям и администрации школ, дополнительные расходы, связанные с организацией торжеств.

Кроме того, учащимся рекомендовано придерживаться школьной формы одежды.

Что разрешено?

По информации управления образования, выпускные мероприятия могут проходить в школах в формате торжественного вручения аттестатов, поздравлений, концертной программы, классных часов и других официальных мероприятий, организованных образовательным учреждением.

После церемоний совместно с департаментом полиции и районными акиматами представители управления образования будут проводить рейдовые мероприятия, чтобы предотвратить нарушения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в этом году оканчивают школу свыше 215 тысяч одиннадцатиклассников.