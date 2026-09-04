Что может помешать Нацбанку и дальше снижать базовую ставку осенью 2026 года

По его словам, сейчас возможность для снижения ставки сохраняется благодаря устойчивому замедлению инфляции. В августе годовая инфляция опустилась до 9,8%.

— Мы умеренно-жесткую денежно-кредитную политику сохраняем. То есть мы не смягчили политику, мы просто пропорционально фактическим показателям снизили базовую ставку, — сказал он на брифинге.

При этом пока неизвестно, сохранится ли пространство для дальнейшего снижения ставки до конца года. По текущим прогнозам Нацбанка, оно будет ограниченным, поскольку в экономике сохраняются проинфляционные факторы.

Одним из них Сулейменов назвал дополнительные трансферты из Национального фонда.

— Посмотрим, как они (трансферты — прим. ред.) будут осваиваться. Ну, вы сами знаете, что одно дело заложить в бюджет, другое дело, как это фактически будет освоено, как это попадет в экономику, повлияет ли это в полном объеме либо в ограниченном, — пояснил глава регулятора.

Еще одним фактором станет ситуация на рынках нефти и нефтепродуктов. По словам Сулейменова, Нацбанк будет внимательно следить за ее развитием совместно с Правительством.

— Мы не хотели бы заранее предвосхищать какие-то действия или тем более направлять рынок в ту или иную сторону, потому что мы живем в открытой экономике и в условиях достаточно большого количества глобальных конфликтов, волатильности и так далее. Поэтому мы пока не можем дать точного направления. Но исходя из текущего сегодняшнего прогнозного раунда, мы видим, что, наверное, пространство для дальнейшего снижения у нас ограничено, — заключил Сулейменов.

Напомним, 4 сентября Нацбанк Казахстана в третий раз подряд снизил базовую ставку. В этот раз регулятор установил ее на уровне 16,25%, снизив ее на 50 базисных пунктов. В регуляторе отметили, что дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд. В августе годовая инфляция снизилась до 9,8%, тогда как в июле была на уровне 10,2%. 5 июня регулятор впервые с октября 2025 года смягчил денежно-кредитную политику, снизив ставку с 18% до 17%.