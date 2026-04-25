Что могут изъять частные судебные исполнители

Как рассказала частный судебный исполнитель Несибели Басенова, вся работа ведется строго в рамках закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», и единый порядок исполнения распространяется на все категории дел.

— На практике чаще всего вопросы изъятия имущества возникают по долгам перед банками и микрофинансовыми организациями. Закредитованность населения остается высокой: нередко люди берут сразу несколько займов, не рассчитывая свои возможности, и в итоге оказываются должны сразу нескольким организациям, — рассказала спикер.

Фото: личный архив Н.Басеновой

Случается так, что человек должен не одному, а пяти-шести, а иногда и пятнадцати-двадцати компаниям. Еще одной категорией остаются алименты, где количество дел, по ее словам, не уменьшается, а наоборот растет.

— Алименты — это та категория дел, которая с каждым годом их все больше и больше становится, — замечает Несибели Басенова.

При этом даже по алиментам изъятие имущества применяется не всегда. Как отмечает Басенова, значительная часть должников — это малообеспеченные люди, у которых фактически отсутствует имущество.

Если говорить о том, что именно может быть изъято, в первую очередь речь идет о движимом имуществе — том, которое можно реализовать для исполнения решения суда. Сюда относится техника, оборудование, автотранспорт, денежные средства.

На практике, по словам спикера, речь идет о ликвидных вещах — тех, которые можно продать. Ранее была популярна практика изъятия различных ценных вещей.

— Мы изымали телефоны, золото, телевизоры, зимой шубы, шапки норковые, — отмечает она.

При этом судебные исполнители не стремятся сразу изымать имущество. В большинстве случаев сначала используются другие меры — удержания, уведомления, работа с должником и попытки договориться.

— Мы стараемся работать так, чтобы не трогать имущество должника. Если есть возможность договориться — лучше решить с помощью диалога, — говорит спикер.

Когда сумма долга относительно небольшая, имущество, как правило, не затрагивается. К примеру, если задолженность составляет около 1 млн тенге, судебный исполнитель работает так, чтобы не трогать имущество должника.

Закон также прямо предусматривает перечень имущества, на которое взыскание не может быть обращено. Это касается вещей первой необходимости — одежды, белья, детских вещей.

— Детские вещи, белье, одежду и так далее — на это мы не можем обращать взыскание. Отдельно рассматривается бытовая техника. Здесь подход дифференцированный: если без предмета невозможно обеспечить нормальные условия жизни, его не изымают. Телевизоры мы, например можем изъять, потому что без него человек проживет. А вот без холодильника, в частности в летний период, уже нет, — подчеркивает Н. Басенова.

Часто у общества возникает вопрос насчет жилье — судебный исполнитель отвечает, здесь действует более сложная процедура. Любой представитель судебного исполнения не может самостоятельно принять решение об изъятии жилья или другого недвижимого имущества.

— В любом случае, то, что касается недвижимого имущества, мы получаем разрешение суда. Для этого подается ходатайство, и суд рассматривает его с участием сторон — должника, взыскателя и самого судебного исполнителя. Только после этого принимается решение, — рассказывает она.

При этом обязательно учитывается принцип соразмерности. Если стоимость имущества значительно превышает сумму долга, суд может отказать.

— Если долг составляет миллион тенге, а квартира стоит 50 миллионов, суд не удовлетворит — это несоразмерно, — приводит в пример спикер.

Таким образом, изъятие имущества — это не первоочередная мера, а инструмент, который применяется в случае, если другие способы исполнения решения суда не дают результата. В большинстве случаев вопрос можно решить без крайних мер — через договоренность, частичное погашение долга или удержания из доходов.

Всего, за 2025 год судебными исполнителями было взыскано с должников более 550 млрд тенге.

