Что мешает развитию рыбного хозяйства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор «Научно-производственного центра рыбного хозяйства» Куаныш Исбеков рассказал об основных проблемах развития рыбной отрасли в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной из основных проблем, на которой я бы хотел остановиться, - это недостаточность количества и разнообразия рыбопосадочного материала, что сдерживает не только товарное рыбоводство, но и серьезно сокращает рыбопродуктивность водоемов и биоразнообразие ихтиофауны», - сказал Куаныш Исбеков на встрече в Сенате по вопросам развития рыбного хозяйства.

По его словам, для решения данной проблемы предлагается следующее решение:

- Внести изменения в НПА в части механизмов зарыбления, нужно перейти от принципа зарыбления «чего и сколько можем», на принцип «больше ловишь - больше зарыбляй».

- При этом за счет госзаказа должно осуществляться зарыбление редкими и исчезающими видами, а бизнес должен зарыблять те виды, которые они вылавливают, а это ценные промысловые виды.

- Необходимо создание специализированных селекционно-генетических центров, где будут содержаться различные маточные поголовья ценных видов рыб и они будут снабжать икрой и рыбопосадочным материалом весь Казахстан.

«Мы как отраслевая наука для решения данной проблемы разрабатываем технологии искусственного воспроизводства ценных рыб, внедряем и коммерциализируем их. Например, в рамках грантов Фонда науки мы в Кызылординской области на базе Камышлабашского рыбопитомника внедряем проект искусственного воспроизводства судака, являющегося наиболее ценным экспортоориентированным видом рыб. Поэтому из-за высокого пресса рыболовства наблюдается снижение его естественных запасов, данный проект призван искусственно восполнить посредством зарыбления его запасы в наших водоемах», - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что аналогичный проект по внедрению и коммерциализации осуществляется в Алматинской области (ТОО «Капшагайское НВХ-1973) по искусственному воспроизводству сазана.

«Мы предлагаем перейти от повсеместного зарыбления карпом (который является одомашненной формой сазана) на зарыбление рыбопромысловых водоемов именно сазаном. Так как сазан – это исходная природная форма, приспособленная к выживанию в естественных условиях, это позволит повысить выживаемость, промысловый возврат зарыбляемого сазана и соответственно повысить рыбопродуктивность наших крупных водоемов», - рассказал К. Исбеков

Он также добавил, что в настоящее время ведется разработка новых технологий выращивания редких и эндемичных видов рыб (балхашская маринка, выловы которой достигали 6-7 тыс.тонн в 40-50 гг. прошлого столетия, маркакольский ленок - являющийся эндемиком, запасы которого, несмотря на статус особо охраняемых видов, находятся в «напряженном состоянии».