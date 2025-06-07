Что мешает развитию племенного животноводства в Казахстане
По мнению экспертов, отрасль нуждается в систематизации, передает корреспондент Kazinform.
Как обстоят дела в отрасли
Возьмем за пример Западный Казахстан. Как сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства, регион считается родиной широко распространённых в республике пород — казахской белоголовой коровы, эдильбаевской породы овец и кушумской породы лошадей. Также здесь была выведена мясо-шерстная порода — акжаикская овца. В последнее время начали заниматься разведением грубошёрстных и полугрубошёрстных овец.
Сегодня в области зарегистрированы 923 хозяйства, занимающиеся племенным скотоводством. Из них 742 содержат крупный рогатый скот, 141 — овец, 39 — лошадей и 1- верблюдов. Кроме того, работают три дистрибьюторских центра по продаже семени племенного скота.
Согласно данным управления, в государственный племенной реестр занесены 146,3 тыс. голов КРС, 76,1 тыс. овец, 6,7 тыс. лошадей и 258 верблюдов.
Доля племенного скота в общем поголовье составляет:
- крупный рогатый скот — 15,8%,
- овцы — 6,5%,
- лошади — 2,2%,
- верблюды — 9,8%.
— Хозяйства, занимающиеся племенным скотоводством, ежегодно продают более 25 тысяч голов крупного рогатого скота, около 8 тысяч овец и около 100 лошадей как внутри области, так и в другие регионы страны. За последние три года на поддержку развития животноводства в области было выделено 27 миллиардов 788,3 миллиона тенге. На эти средства товаропроизводители приобрели 60,3 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, 23,2 тыс. овец и 152 лошади как отечественного, так и иностранного происхождения, — отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Р. Зулкашев.
По его словам, для увеличения численности товарного скота и повышения продуктивности, используется 5 025 племенных быков. Более 85% из них — казахской белоголовой породы. Однако всё ещё требуется 2 875 быков.
Среди овец наибольшее распространение (88%) в области получила эдильбаевская порода. Общее количество этих овец составляет 67 тысяч голов. Тем не менее, несмотря на рост численности эдильбаевской породы, в ТОО «Бірлік мал зауыты», которое ранее активно занималось её разведением, наблюдается ежегодное снижение поголовья.
Кроме того, ТОО «Айдархан» и КХ «Сундеткалиев» были полностью закрыты. В связи с этим существует риск утраты хозяйственно-ценных признаков и племенной ценности, которые влияют на генетику племенного скота.
— В регионе имеется 5,5 тыс. племенных лошадей кушумской породы, 796 голов породы жабы и 350 — мугалжарской породы. По сравнению с прошлым годом, количество лошадей кушумской породы сократилось на 52%, а жабы — на 83%. Причина — отсутствие государственной поддержки племенного коневодства. Кроме того, у заводчиков нет желания регистрироваться в палатах и проводить необходимые работы. Также ощущается нехватка специалистов, — отметил заместитель руководителя управления.
По его информации, в результате работ, проведённых за последние три года, средний живой вес крупного рогатого скота увеличился на 8,8%, достигнув 399 килограммов. В этом году на поддержку животноводства из областного бюджета выделено 7,2 миллиарда тенге, из них 2,7 миллиарда направлены на приобретение племенного скота.
Что говорят фермеры?
Одним из ведущих хозяйств, занимающихся племенным скотоводством в Западном Казахстане, является ТОО «Бірлік мал зауыты» в Жангалинском районе.
На сегодняшний день в нем содержится 9 668 голов племенных эдильбаевских овец (из них 3 577 — матки), 243 головы КРС и 797 лошадей.
С 1989 года здесь в сотрудничестве с Казахским научно-исследовательским технологическим институтом овцеводства ведутся селекционные работы по трём заводским линиям. В результате, в 2004 году Министерство юстиции выдало патент на выведенную тут новую породу эдильбаевской овцы.
Как сообщил директор завода Канат Ешимов, все матки осеменяются искусственно. Осенью, отдельно от взрослых, молодых баранов приучают к инструментам искусственного осеменения, отбирают лучших. Создаются пункты искусственного осеменения, начиная с 5 ноября, к 7 отарам направляются бараны. Все работы выполняются при участии специалистов, под контролем зоотехника-селекционера. Во время окота весной записываются данные о каждом ягнёнке — от каких родителей он произошёл. Всё это фиксируется в учётных журналах.
— Несмотря на такой объём проделанной работы, субсидия на одну овцу составляет всего 4 тысячи тенге. Это мало, не покрывает затраты. Продать скот по высокой цене тоже сложно. Например, мы хотели продавать племенного барана по 150 тысяч тенге, но в прошлом году вынуждены были снизить цену. Сейчас статус племенного хозяйства получили многие, кто просто приобрёл таких животных. При этом они не ведут ни селекционной, ни учётной работы, как у нас. Тем не менее, они зарегистрированы в палатах как племенные хозяйства. Так как они оплачивают взносы, палаты зависят от них. Мы считаем, что предоставление статуса племенного хозяйства должно быть в ведении государства. Этим должны заниматься государственные инспекторы. Одним словом, необходимо навести порядок в законе «О племенном животноводстве», — отметил руководитель хозяйства.
Племенное животноводство в Казахстане: проблемы и вызовы
Одна из главных проблем отрасли — нехватка пастухов и чабанов. Труд этих людей крайне тяжёл: с раннего утра до позднего вечера они находятся со скотом, выполняя бесконечные обязанности — от борьбы с паразитами до стрижки овец. В такой ситуации важно повысить социальный статус чабанов, чтобы удержать их в профессии, отмечают фермеры, например, при достижении 25 лет трудового стажа давать им право выхода на пенсию.
— В животноводстве ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов. Мы вынуждены обучать зоотехников, ветеринаров и бухгалтеров самостоятельно. Однако, как только кто-то улучшает своё материальное положение, он уходит, предпочитая работать на себя. Ещё одна проблема — местные жители часто отпускают своих животных на самовыпас. Эти животные заходят на наши земли и съедают нашу траву. Судебные разбирательства по таким случаям тянутся долго и редко приводят к конкретным решениям. К этому добавляется проблема сайгаков: приходится бороться и со своим скотом, и с дикими животными. Почему бы не отрегулировать численность сайгаков, не перерабатывать их мясо и не экспортировать за рубеж или не использовать в интересах населения? — делится своими мыслями Канат Ешимов.
Скот есть, но в учёте его нет
По мнению доктора биологических наук Альжана Шамшидина, селекционную работу необходимо вести не точечно в пределах одного хозяйства или региона, а в масштабах всей страны. Первым и важным шагом, по его словам, должно стать налаживание зоотехнического учёта. В последние годы именно это стало одной из самых острых проблем для селекционеров и специалистов.
С 2012–2013 годов в животноводстве внедрена автоматизированная информационно-аналитическая система, призванная облегчить документооборот и повысить точность учёта. В ней должна храниться вся информация о племенном животном — с момента его рождения до момента выбраковки. Однако на практике система либо не используется вовсе, либо заполняется недостоверными данными. Животные есть, но в официальной статистике их нет.
— Согласно статистике, доля племенных лошадей в Казахстане не достигает и 4%, по крупному рогатому скоту — около 10-12%, по овцам — ещё ниже. Тогда как в развитых странах этот показатель составляет не менее 20%. Формально работа по селекции ведётся, но её результативность крайне низкая. Для изменения ситуации необходимо вернуть функции бывшей государственной племенной инспекции. В других странах такие инспекции подчиняются министерствам сельского хозяйства, у нас же эти функции переданы палатам — якобы в целях создания конкурентной среды. Но эти палаты — всего лишь общественные организации, они предоставляют ту информацию, которую считают нужной. Каждый варится в собственном соку. Да, есть эффективно работающие палаты, но нередко бывает, что о реальной деятельности известно только узкому кругу людей, — подчёркивает Альжан Шамшидин.
Он также обратил внимание на правовые несоответствия. Например, по лошадям продуктивного направления в стране действуют две палаты, а по овцам — не менее шестнадцати. Хотя согласно закону «О племенном животноводстве», по каждому направлению должна существовать только одна республиканская палата. До сих пор остаётся неясным, какая из них действительно работает в правовом поле.
Племенная работа — дело десятилетий
Альжан Шамшидин подчёркивает, что плоды селекционной деятельности можно увидеть лишь спустя десятилетия. Так, в птицеводстве — через 5–6 лет, в овцеводстве — через 15 лет, в коневодстве — через 25 лет, а в крупном рогатом скотоводстве — не раньше чем через 35–40 лет. Поэтому ожидать результатов через год-два после получения субсидий — ошибочно.
Возможно, по этой причине с 1 июня этого года финансирование селекционно-племенной работы было приостановлено. С учётом мирового опыта, по мнению эксперта, необходимо выстроить систему субсидирования на трёх уровнях: отдельно для племенной работы, отдельно — на продукцию, полученную от племенных животных, и отдельно — для удешевления затрат на содержание этих животных.
— Разведение племенного скота — это длительный биологический процесс. Его должны понимать те, кто принимает решения. Если понимания нет — всё обречено на провал. Кроме того, рост скота зависит от генетики, адаптации к климату, условий содержания. Животному, особенно завезённому из-за рубежа, нужно минимум 5-6 лет для полной адаптации. Некоторые фермеры не учитывают эти нюансы и потом сталкиваются с проблемами: в первый год скот может дать потомство, на второй — продуктивность може упасть, — объясняет учёный.
Количество растёт, качество — нет
Даже если численность лошадей увеличивается, качество пород нередко падает. В этом виноваты и сами фермеры, которые, стремясь укрупнить казахскую породу, используют тяжеловозов. Потомство от такого скрещивания осенью весит как двухлетний жеребец казахской породы. Однако такие животные не приспособлены к зимнему выпасу и уязвимы к паразитам — гнусу, клещам и другим.
Бывает и так, что фермеры покупают гибридных жеребцов, приняв их за чистопородных, и разочаровываются в потомстве. Поэтому обязательно нужно проверять генетическое происхождение племенных животных в лабораториях и выращивать их, опираясь на советы специалистов.
— Казахская белоголовая порода коров более устойчива к нашему климату, чем герефорд или абердин-ангус. Эта порода, выведенная в регионе Жайык, в советское время достигала 1,2 миллиона голов, но в период кризиса её численность резко сократилась. С 2012 года её начали возрождать, и сегодня насчитывается более 600 тысяч голов. С помощью искусственного осеменения и современных биотехнологий ведётся работа по созданию новых типов этой породы. Что касается верблюдов, то в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях селекционная работа практически не ведётся. Она налажена лишь в Туркестанской и Кызылординской областях. Это, опять же, связано с нехваткой специалистов. Между тем, регионы могли бы и сами заниматься выведением новых пород. Это необходимо не только для развития отрасли, но и будущего всей страны, — подытожил учёный.
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