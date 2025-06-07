Что мешает развитию племенного животноводства в Казахстане

Как обстоят дела в отрасли

Возьмем за пример Западный Казахстан. Как сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства, регион считается родиной широко распространённых в республике пород — казахской белоголовой коровы, эдильбаевской породы овец и кушумской породы лошадей. Также здесь была выведена мясо-шерстная порода — акжаикская овца. В последнее время начали заниматься разведением грубошёрстных и полугрубошёрстных овец.

Сегодня в области зарегистрированы 923 хозяйства, занимающиеся племенным скотоводством. Из них 742 содержат крупный рогатый скот, 141 — овец, 39 — лошадей и 1- верблюдов. Кроме того, работают три дистрибьюторских центра по продаже семени племенного скота.

Согласно данным управления, в государственный племенной реестр занесены 146,3 тыс. голов КРС, 76,1 тыс. овец, 6,7 тыс. лошадей и 258 верблюдов.

Фото: ТОО «Бірлік мал зауыты»

Доля племенного скота в общем поголовье составляет:

крупный рогатый скот — 15,8%,

овцы — 6,5%,

лошади — 2,2%,

верблюды — 9,8%.

— Хозяйства, занимающиеся племенным скотоводством, ежегодно продают более 25 тысяч голов крупного рогатого скота, около 8 тысяч овец и около 100 лошадей как внутри области, так и в другие регионы страны. За последние три года на поддержку развития животноводства в области было выделено 27 миллиардов 788,3 миллиона тенге. На эти средства товаропроизводители приобрели 60,3 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, 23,2 тыс. овец и 152 лошади как отечественного, так и иностранного происхождения, — отметил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Р. Зулкашев.

Фото из личного архива спикера

По его словам, для увеличения численности товарного скота и повышения продуктивности, используется 5 025 племенных быков. Более 85% из них — казахской белоголовой породы. Однако всё ещё требуется 2 875 быков.

Среди овец наибольшее распространение (88%) в области получила эдильбаевская порода. Общее количество этих овец составляет 67 тысяч голов. Тем не менее, несмотря на рост численности эдильбаевской породы, в ТОО «Бірлік мал зауыты», которое ранее активно занималось её разведением, наблюдается ежегодное снижение поголовья.

Кроме того, ТОО «Айдархан» и КХ «Сундеткалиев» были полностью закрыты. В связи с этим существует риск утраты хозяйственно-ценных признаков и племенной ценности, которые влияют на генетику племенного скота.

— В регионе имеется 5,5 тыс. племенных лошадей кушумской породы, 796 голов породы жабы и 350 — мугалжарской породы. По сравнению с прошлым годом, количество лошадей кушумской породы сократилось на 52%, а жабы — на 83%. Причина — отсутствие государственной поддержки племенного коневодства. Кроме того, у заводчиков нет желания регистрироваться в палатах и проводить необходимые работы. Также ощущается нехватка специалистов, — отметил заместитель руководителя управления.

По его информации, в результате работ, проведённых за последние три года, средний живой вес крупного рогатого скота увеличился на 8,8%, достигнув 399 килограммов. В этом году на поддержку животноводства из областного бюджета выделено 7,2 миллиарда тенге, из них 2,7 миллиарда направлены на приобретение племенного скота.

Фото: ТОО «Бірлік мал зауыты»

Что говорят фермеры?

Одним из ведущих хозяйств, занимающихся племенным скотоводством в Западном Казахстане, является ТОО «Бірлік мал зауыты» в Жангалинском районе.

На сегодняшний день в нем содержится 9 668 голов племенных эдильбаевских овец (из них 3 577 — матки), 243 головы КРС и 797 лошадей.

С 1989 года здесь в сотрудничестве с Казахским научно-исследовательским технологическим институтом овцеводства ведутся селекционные работы по трём заводским линиям. В результате, в 2004 году Министерство юстиции выдало патент на выведенную тут новую породу эдильбаевской овцы.

Как сообщил директор завода Канат Ешимов, все матки осеменяются искусственно. Осенью, отдельно от взрослых, молодых баранов приучают к инструментам искусственного осеменения, отбирают лучших. Создаются пункты искусственного осеменения, начиная с 5 ноября, к 7 отарам направляются бараны. Все работы выполняются при участии специалистов, под контролем зоотехника-селекционера. Во время окота весной записываются данные о каждом ягнёнке — от каких родителей он произошёл. Всё это фиксируется в учётных журналах.

Фото: ТОО «Бірлік мал зауыты»

— Несмотря на такой объём проделанной работы, субсидия на одну овцу составляет всего 4 тысячи тенге. Это мало, не покрывает затраты. Продать скот по высокой цене тоже сложно. Например, мы хотели продавать племенного барана по 150 тысяч тенге, но в прошлом году вынуждены были снизить цену. Сейчас статус племенного хозяйства получили многие, кто просто приобрёл таких животных. При этом они не ведут ни селекционной, ни учётной работы, как у нас. Тем не менее, они зарегистрированы в палатах как племенные хозяйства. Так как они оплачивают взносы, палаты зависят от них. Мы считаем, что предоставление статуса племенного хозяйства должно быть в ведении государства. Этим должны заниматься государственные инспекторы. Одним словом, необходимо навести порядок в законе «О племенном животноводстве», — отметил руководитель хозяйства.

Фото: ТОО «Бірлік мал зауыты»

Племенное животноводство в Казахстане: проблемы и вызовы

Одна из главных проблем отрасли — нехватка пастухов и чабанов. Труд этих людей крайне тяжёл: с раннего утра до позднего вечера они находятся со скотом, выполняя бесконечные обязанности — от борьбы с паразитами до стрижки овец. В такой ситуации важно повысить социальный статус чабанов, чтобы удержать их в профессии, отмечают фермеры, например, при достижении 25 лет трудового стажа давать им право выхода на пенсию.

— В животноводстве ощущается острая нехватка квалифицированных специалистов. Мы вынуждены обучать зоотехников, ветеринаров и бухгалтеров самостоятельно. Однако, как только кто-то улучшает своё материальное положение, он уходит, предпочитая работать на себя. Ещё одна проблема — местные жители часто отпускают своих животных на самовыпас. Эти животные заходят на наши земли и съедают нашу траву. Судебные разбирательства по таким случаям тянутся долго и редко приводят к конкретным решениям. К этому добавляется проблема сайгаков: приходится бороться и со своим скотом, и с дикими животными. Почему бы не отрегулировать численность сайгаков, не перерабатывать их мясо и не экспортировать за рубеж или не использовать в интересах населения? — делится своими мыслями Канат Ешимов.

Скот есть, но в учёте его нет

По мнению доктора биологических наук Альжана Шамшидина, селекционную работу необходимо вести не точечно в пределах одного хозяйства или региона, а в масштабах всей страны. Первым и важным шагом, по его словам, должно стать налаживание зоотехнического учёта. В последние годы именно это стало одной из самых острых проблем для селекционеров и специалистов.

С 2012–2013 годов в животноводстве внедрена автоматизированная информационно-аналитическая система, призванная облегчить документооборот и повысить точность учёта. В ней должна храниться вся информация о племенном животном — с момента его рождения до момента выбраковки. Однако на практике система либо не используется вовсе, либо заполняется недостоверными данными. Животные есть, но в официальной статистике их нет.

Фото: Альжан Шамшидин

— Согласно статистике, доля племенных лошадей в Казахстане не достигает и 4%, по крупному рогатому скоту — около 10-12%, по овцам — ещё ниже. Тогда как в развитых странах этот показатель составляет не менее 20%. Формально работа по селекции ведётся, но её результативность крайне низкая. Для изменения ситуации необходимо вернуть функции бывшей государственной племенной инспекции. В других странах такие инспекции подчиняются министерствам сельского хозяйства, у нас же эти функции переданы палатам — якобы в целях создания конкурентной среды. Но эти палаты — всего лишь общественные организации, они предоставляют ту информацию, которую считают нужной. Каждый варится в собственном соку. Да, есть эффективно работающие палаты, но нередко бывает, что о реальной деятельности известно только узкому кругу людей, — подчёркивает Альжан Шамшидин.

Он также обратил внимание на правовые несоответствия. Например, по лошадям продуктивного направления в стране действуют две палаты, а по овцам — не менее шестнадцати. Хотя согласно закону «О племенном животноводстве», по каждому направлению должна существовать только одна республиканская палата. До сих пор остаётся неясным, какая из них действительно работает в правовом поле.

Фото: ТОО «Бірлік мал зауыты»

Племенная работа — дело десятилетий

Альжан Шамшидин подчёркивает, что плоды селекционной деятельности можно увидеть лишь спустя десятилетия. Так, в птицеводстве — через 5–6 лет, в овцеводстве — через 15 лет, в коневодстве — через 25 лет, а в крупном рогатом скотоводстве — не раньше чем через 35–40 лет. Поэтому ожидать результатов через год-два после получения субсидий — ошибочно.

Возможно, по этой причине с 1 июня этого года финансирование селекционно-племенной работы было приостановлено. С учётом мирового опыта, по мнению эксперта, необходимо выстроить систему субсидирования на трёх уровнях: отдельно для племенной работы, отдельно — на продукцию, полученную от племенных животных, и отдельно — для удешевления затрат на содержание этих животных.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

— Разведение племенного скота — это длительный биологический процесс. Его должны понимать те, кто принимает решения. Если понимания нет — всё обречено на провал. Кроме того, рост скота зависит от генетики, адаптации к климату, условий содержания. Животному, особенно завезённому из-за рубежа, нужно минимум 5-6 лет для полной адаптации. Некоторые фермеры не учитывают эти нюансы и потом сталкиваются с проблемами: в первый год скот может дать потомство, на второй — продуктивность може упасть, — объясняет учёный.

Фото: ТОО «Бірлік мал зауыты»

Количество растёт, качество — нет

Даже если численность лошадей увеличивается, качество пород нередко падает. В этом виноваты и сами фермеры, которые, стремясь укрупнить казахскую породу, используют тяжеловозов. Потомство от такого скрещивания осенью весит как двухлетний жеребец казахской породы. Однако такие животные не приспособлены к зимнему выпасу и уязвимы к паразитам — гнусу, клещам и другим.

Бывает и так, что фермеры покупают гибридных жеребцов, приняв их за чистопородных, и разочаровываются в потомстве. Поэтому обязательно нужно проверять генетическое происхождение племенных животных в лабораториях и выращивать их, опираясь на советы специалистов.

— Казахская белоголовая порода коров более устойчива к нашему климату, чем герефорд или абердин-ангус. Эта порода, выведенная в регионе Жайык, в советское время достигала 1,2 миллиона голов, но в период кризиса её численность резко сократилась. С 2012 года её начали возрождать, и сегодня насчитывается более 600 тысяч голов. С помощью искусственного осеменения и современных биотехнологий ведётся работа по созданию новых типов этой породы. Что касается верблюдов, то в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях селекционная работа практически не ведётся. Она налажена лишь в Туркестанской и Кызылординской областях. Это, опять же, связано с нехваткой специалистов. Между тем, регионы могли бы и сами заниматься выведением новых пород. Это необходимо не только для развития отрасли, но и будущего всей страны, — подытожил учёный.

Фото: ТОО «Бірлік мал зауыты»

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