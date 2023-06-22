Что мешает поставлять саумал на экспортные рынки в ЕС, США и Китай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел онлайн-прием граждан на площадке общественной приемной партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Граждане, записавшиеся на прием к вице-премьеру, в течение двух часов задавали свои вопросы и делились проблемами. Большинство вопросов граждан касались продвижения отечественной продукции на внешние рынки, господдержки новых производств в сфере сельского хозяйства, нехватки воды для поливов в Туркестанской области, продовольственной безопасности и др.

В ходе приема обсужден вопрос производства традиционных казахских напитков – кымыза и шубата, продуктов глубокого передела – сухого кобыльего и верблюжьего молока. Продукция изготавливается по новейшим технологиям, сертифицирована по немецким стандартам. Предприниматель заинтересован в поставках своей продукции на рынки стран ЕС, США, КНР. Если со сбытом верблюжьего молока в КНР процесс налажен и там имеется национальный стандарт, то ввоз саумала невозможен из-за его отсутствия. Для поставки на рынки стран ЕС и Турции преградой служат высокие импортные пошлины, так как этот продукт подпадает под общую категорию молочных. В США действуют временные ограничения на ввоз некоторых животных и продуктов животного происхождения, в том числе саумал и шубат.

Как отметил Серик Жумангарин, снижение размера импортной пошлины на ввоз саумала в страны ЕС и Турцию – это процесс переговоров, который, возможно, будет начат после присвоения продукту отдельного кода ТН ВЭД. Этим вопросом сейчас занимается Минторговли.

«Это как раз тот пример, когда государство должно помогать бизнесу. В сентябре состоится выставка в Урумчи, где можно будет детально обсудить с представителями госорганов КНР возможность разработки национального стандарта на саумал. Активизируем работу с посольствами США и госорганами ЕС для ускорения возможности вывода нашего продукта на экспортные рынки», — отметил Серик Жумангарин.

Также в ходе приема к вице-премьеру обратился переселенец из Туркестанской области в Северо-Казахстанскую. Он представил бизнес-план пилотного проекта по выращиванию кормовых культур с высоким содержанием полезных веществ, производству кормов и витаминно-минеральных смесей, специально адаптированных для выращивания скота на севере, когда животные почти полгода пребывают в стойлах. По его словам, у него имеется 7400 га земли, это пастбища, сенокосные угодья, посевные земли. Фермер просит финансовую поддержку на начальном этапе от государства.

В свою очередь Серик Жумангарин поблагодарил фермера, что он пришел за поддержкой именно в Правительство. Он проинформировал фермера о возможности получения микрокредитов в рамках госпрограммы «Ауыл аманаты» цель которой – удержать профессиональных специалистов в селе. Льготное кредитование даст возможность наладить сельское хозяйство в своем регионе. Микрокредиты предоставляются акиматами сроком до 5 лет (в сфере животноводства – до 7 лет) под низкую ставку вознаграждения не более 2,5% годовых. Максимальная сумма микрокредита – 2,5 тыс. МРП, это 8,6 млн тенге. Для сельхозкооперативов максимальная сумма составляет до 8 тыс. МРП или 27,6 млн тенге.

Вице-премьер поручил Министерству сельского хозяйства рассмотреть все возможные меры поддержки и организовать встречу с акимом СКО по рассмотрению бизнес-плана.

Во время встречи были озвучены проекты по выращиванию и закупу зеленого товара (фрукты, ягоды, зеленые овощи), глубокой переработке фруктов и овощей, а также вопросы согласования техрегламента Таможенного союза, деятельности ветеринарных служб и содержания бездомных животных.

По всем прозвучавшим вопросам Серик Жумангарин дал поручения курирующим органам в недельный срок разобраться в ситуации и информировать о результатах.