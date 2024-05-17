В последние годы в нашей стране высказываются различные мнения по поводу естественного роста численности сайгаков, вносятся поправки в законодательство. Рост численности сайгаков беспокоит аграриев, а ученые и радетели экологии призывают создать все условия для популяции этих сакральных животных. В свою очерель, Министерство экологии и природных ресурсов РК опубликовало проект приказа о регулировании численности сайгаков. На эту тему корреспондент агентства Kazinform побеседовал с независимым экологическим экспертом, фотографом дикой природы Сакеном Дильдахметом.

Фото: Сакен Дильдахмет

— Минэкологии опубликовало проект приказа о регулировании численности сайгаков. В соответствии с изменениями в приказе, выдача разрешений на отстрел сайгаков будет ограниченной, но это не считается запретом. Что Вы думаете по этому поводу?

— Сайгак — дикое животное, незанесенное в Красную книгу, относится к охотничьим видам. В 2015 году, когда в нашей стране происходил массовый падеж сайгаков, Правительство запретило охоту на них. Это решение было в силе до 2023 года. В последние годы популяция сайгаков значительно увеличилась и начала наносить вред сельскому хозяйству. Теперь возникает вопрос о регулировании численности сайгаков. В прошлом году было отстреляно более 40 тысяч голов. Это не очень много, если учесть, что сайгаков в нашей стране 2 миллиона.

Прежде чем отстреливать сайгаков, мы должны восстановить пути их миграции. Эти животные свободно мигрируют в 10 регионах, а сейчас появляются автодороги, железные дороги, кроме того, появляются населенные пункты и новые строительные объекты. Все это становится препятствием для свободной миграции сайгаков. Если мы урегулируем этот вопрос, множество сайгаков из Западно-Казахстанской области смогут доходить в Атыраускую и Мангистаускую области.

Второй вопрос — для обеспечения безопасности и миграции сайгаков нужно строить переходы через автомобильные и железные дороги. Для начала можно это делать в порядке эксперимента в нескольких регионах, где много сайгаков. Это мировой опыт, и переходы будут строиться не только для сайгаков.

Запрет на отстрел сайгаков наложен временно, пройдет время и вопрос возникнет снова, поэтому мы должны проводить комплексные мероприятия, начать работу по правильному регулированию популяции этих животных.

— Сообщалось, что в мае текущего года будет проведен учет сайгаков. Какой может оказаться их численность?

— Ежегодно в конце апреля и начале мая проводится воздушный учет сайгаков. Специалисты с вертолета производят фото- и видеосъемку. Затем фото и видео закладывают в специальную программу и определяют численность сайгаков. Кроме того, выполняется экстраполяция, это значит, что определяют не только численность животных, но и их пол. Итоги учета направляются в Министерство.

В прошлом году, если не ошибаюсь, было зарегистрировано более 2 миллионов сайгаков, в этом году, я предполагаю, их численность достигнет 3 миллионов, если не больше. В 2015 году погибло до 200 тысяч сайгаков. Но благодаря защитным мерам их численность быстро восстановилась, динамика ежегодного роста — 40-50%.

Фото: Сакен Дильдахмет

— Назовите регионы, где большие популяции сайгаков, и какие существуют препятствия для увеличения их численности, для их жизнедеятельности в целом?

— В нашей стране три популяции сайгаков: Уральская, Бетпакдалинская и Устюртская. Самая большая Уральская, на территории Западно-Казахстанской области обитает 1,5 миллиона сайгаков. Почему они скопились в этом регионе — животные не могут мигрировать отсюда, соответственно, их численность растет.

Также большая популяция в Бетпакдале, она включает Центральный и Северный Казахстан. В 2015 году, когда был падеж сайгаков, популяции в Бетпакдале грозило исчезновение. Это относится к сайгакам, обитающим на территории Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Актюбинской областей.

Третья популяция — Устюртская (территория Мангыстауской области), сайгаки отсюда заходят на территорию Атырауской области. Следует еще отметить, что скопление сайгаков в одном регионе сильно влияет на их генетику. Должен происходить обмен кровью, иначе потомство рождается слабым, неспособным противостоять различным заболеваниям.

Только если для сайгаков будут созданы естественные условия, будет расти их численность и улучшаться качество.

— Как ведется борьба с браконьерством? Какие способы применяют охотники, чтобы добывать сайгаков?

— С целью борьбы с браконьерством в 2019 году был внесен ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Вместе с увеличением размера штрафа, увеличен срок лишения свободы для браконьеров с 7 лет до 12 лет.

В целом, в защите животных уполномоченные органы должны действовать совместно с правоохранительными органами. Одна из главных проблем заключается в том, что рога сайгаков незаконно вывозятся за границу. Нужно усилить совместную работу с таможенной и пограничной службами. Сейчас различными способами из страны вывозятся тонны рогов, а это значит, что есть спрос, и нам нужно это прекратить.

Фото: Сакен Дильдахмет

— С прошлого года начали выпускать консервы из мяса сайгаков. Есть ли на них спрос?

— Изготовление консервов из мяса сайгаков налажено в ЗКО и Костанайской области. На мой взгляд, здесь нужно уделить главное внимание на санитарные нормы.

Сайгаки — дикие животные, их отстреливают в степи, не забивают вручную. Не каждый человек захочет есть их мясо. Во-вторых, у сайгаков бывают различные болезни, они еще не все изучены. Ветеринарная служба признавала мясо пригодным и отправляла на переработку.

В-третьих, у нас нет производства по изготовлению консервов из мяса сайгаков и еще не хватает мощностей мясокомбинатов. Вовремя не переработанное мясо портится или лежит в морозильнике.

В-четвертых, на рынке нет спроса на мясо сайгака, если мы отстреляем 100 тысяч голов, то куда девать мясо? К тому же, сейчас Правительство ведет переговоры по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Сайгаки вошли в эту Конвенцию, теперь наша страна намерена просить исключить сайгаков из списка редких видов животных. Если разрешение будет дано, нам предоставят квоту на экспорт мяса и рогов сайгака, а если вывозить без квоты, это будет считаться контрабандой.

Если мы будем развивать производство консервов из мяса сайгака, экспортировать их, то, соответственно, Министерству торговли и интеграции нужно заниматься этим уже сейчас.

Если мы хотим использовать рога в медицинских целях, то отечественным фармкомпаниям нужно переходить к исследованиям дериватов сайгака.

Если государство намерено в будущем использовать сайгаков в производственных целях, нужно экспортировать их не только в виде сырья, а уделять главное внимание отечественному производству. Поступившие от продажи этих дериватов деньги должны доставаться, в первую очередь, специалистам природоохранной сферы. Нужно повышать им зарплату, обновлять материально-техническую базу. Кроме того, часть этих средств нужно расходовать на изучение болезней сайгаков, ежегодно проводить исследования, потому что у нас не выполняются ветеринарные работы по болезням сайгаков. Главная проблема — в отсутствии денег.

Нужно обратить внимание еще вот на что. Использование денег, поступающих от сайгаков, на нужды местного населения. Как это можно сделать? Если будет регулироваться численность сайгаков, на эти работы, как на сезонные, нужно привлекать местных жителей. Лучше им законно зарабатывать деньги, чем браконьерствовать и попадать под суд.

— Говорят, что, если не регулировать численность сайгаков, будет нанесен ущерб крестьянам. Какие есть способы регулирования?

— Я побывал во многих регионах, видел ситуацию своими глазами. Места, по которым мигрируют сайгаки, отданы для сельскохозяйственного использования. Там, где сайгаки проходили в течение веков, земля распахана и засеяна. Куда теперь идти сайгакам? Вот отсюда и происходит общественный резонанс.

Второй вопрос — в нашей стране с каждым годом сокращаются водоемы. Водоемы начали становиться общими для сайгаков и сельскохозяйственных животных. Некоторые аграрии сделали водоемы своей собственностью, огородили их и прогоняют сайгаков, приходящих на водопой. Поэтому, мы должны бурить скважины в местах, где скапливаются сайгаки, обеспечивать их водой. Сайгаки не отходят далеко от мест, где есть вода.

Что касается посевов, то за рубежом есть подходящий опыт, там устанавливают электророботов вблизи полей. Сайгаки травят и вытаптывают посевы, фермеры негодую, и это можно понять. Крестьяне ведут хозяйство за счет кредитов. При заключении договоров с «Агрокредитной корпорацией» должны учитываться форс-мажорные обстоятельства.

В прошлом году Министерство сельского хозяйство сообщило, что сайгаки нанесли ущерб на 12 миллиардов тенге, но доказательств нет, потому, что аналитической работы не проводилось. Поэтому, я не согласен с утверждением, что сайгаки нанесли ущерб крестьянским хозяйствам.

Подытоживая, можно сказать, что сайгаки — единственный многочисленный вид животных в нашей стране. Мы сохранили животных, которые дожили до наших времен с эпохи динозавров, устранили угрозу их исчезновения. Это одно из достижений, аналогов которому нет в мировой природоохранной практике. Чтобы эти усилия не пропали даром, Правительство должно принять решение и разработать специальный стратегический документ по регулированию численности сайгаков.

Кроме того, нужен долгосрочный документ по сохранению биологического разнообразия Казахстана, его защите и увеличению, который будет выполняться. Нужно уделять особое внимание специалистам этой сферы, выделять деньги на их научные исследования, срочно начать подготовку молодых ученых.