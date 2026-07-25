Что известно об аптеке Штрауса, открытой в Уральске два века назад

Когда была открыта первая аптека

Как сообщила заведующая аптекой № 1 Меруерт Берген, занимающей первый этаж и цоколь здания, одна из первых аптек Казахстана открылась именно здесь, в Уральске. Наряду с этим бытует мнение, что первейшие фармацевтические заведения появились в Кызылорде, а также в Западно-Казахстанской области — в селе Хан Ордасы ныне Бокейординского района. Впрочем, все эти сведения требуют дополнительных исследований и уточнения.

Опираясь на данные краеведов и исследователей истории города — Бориса Пышкина, Галины Гурьевой, Вячеслава Иночкина и Николая Чеснокова, аптека в Уральске впервые распахнула двери в 1833–1834 годах. Это означает, что всего через восемь лет данная историческая дата отметит свой двухвековой юбилей.

Фото: Гайсагали Сейтак /Kazinform

— Чтобы уточнить историю аптеки, я делала запрос в областной государственный архив. Там сотрудники ответили, что сохранились документы только начиная с 1868 года. Более ранние сгорели во время пожара в городе. Теперь, если поискать в архиве Оренбурга, возможно, всплывут новые данные. В Уральске помимо этого здания была еще одна аптека, она тоже сохранилась. Как бы то ни было, очевидно, что их история уходит глубоко в века, — рассказывает Меруерт Берген.

Фото из личного архива Меруерт Берген

Основателем первой частной аптеки в Уральске принято считать швейцарского фармацевта Франца Миллера. Поработав в Москве, Саратове и Казани, Миллер прибыл в Уральск. В 1835 году его инициатива по открытию аптечного дела встретила полную поддержку со стороны местных властей. Позже, в 1847 году, Франц Миллер продал свое заведение Карлу Десалю.

Вторую же аптеку в городе основал Александр Штраус, приехавший сюда по приглашению самого Ф. Миллера. Примерно в 1868 году для нее и было возведено ныне действующее историческое здание. На первом этаже расположилась сама аптека, а второй этаж занимала семья Штрауса.

Фото: Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области

В 1919 году на втором этаже разместился областной отдел государственного контроля. В годы Второй мировой войны в стенах здания функционировал военный госпиталь, а с 1944 года здесь расположилась детская музыкальная школа № 1 (с 1977 года — музыкальная школа № 3). Именно в ее стенах в 1945–1949 годах постигала музыкальное искусство знаменитая певица, народная артистка СССР Роза Жаманова.

Фото: Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области

— Аптека, расположенная на первом этаже и в цоколе здания, служит населению на протяжении стольких лет. А музыкальная школа № 3 в прошлом году переехала в другое место. Сейчас находящийся в государственной собственности второй этаж пустует. Когда идет дождь или тает снег, с потолка течет вода. Хотя в прошлом году фасад исторического объекта отремонтировали, внутренние помещения остались в прежнем состоянии. Нам бы хотелось, чтобы это привели в порядок, — поделилась М. Берген.

Фото: Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области

В Уральске немало исторических зданий, требующих защиты

Как уточнил руководитель Государственной инспекции по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области Нурлан Кенжин, здание аптеки № 1 официально включено в реестр памятников истории и культуры местного значения.

Фундамент строения выложен из камня, кровля покрыта листовым железом, а перекрытия и полы выполнена из дерева. Фасад украшен изящными карнизами, а окна первого этажа — сандриками. Угловые оконные проемы второго этажа богато декорированы элементами и колоннами Дорического ордера, а над и под окнами сохранился орнамент лепного декора.

— В настоящее время под охраной государства в городе Уральске находится 112 памятников истории и культуры. Из них восемь объектов зарегистрированы как памятники республиканского, 104 объекта — местного значения. Кроме того, продолжаются работы по выявлению зданий, которые могут представлять историческую ценность. С этой целью сформирован список предварительного учета. В него включен 131 объект. 121 из них — памятники градостроительства и архитектуры, а три объекта решением специальной комиссии позже были взяты под государственную охрану, — сообщил Нурлан Кенжин.

Фото из личного архива Нурлана Кенжина

Он пояснил, что по действующему законодательству каждый объект из списка предварительного учета проходит историко-культурную экспертизу и в течение трех лет либо вносится в официальный государственный реестр, либо исключается из него. Это первичный и ключевой этап в деле сохранения исторического наследия.

К числу самых старых сооружений Уральска относится собор Михаила Архангела, возведенный в 1740–1751 годах. Высокий статус памятников республиканского значения также носят дом наказного атамана (1823 год), бывшая русско-казахская школа (1864 год), здание войскового хозяйственного правления (1869 год) и образцовая городская усадьба XIX века.

Фото: Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области

Наибольшая концентрация архитектурного наследия наблюдается в историческом центре Уральска, протянувшемся от центра города до самого собора Михаила Архангела.

По сведениям инспекции, за последние пять лет за счет государственных средств научно-реставрационные работы охватили семь исторических объектов. Среди них — медресе, где учился Габдулла Тукай, областной русский драматический театр имени А. Островского, бывшая женская гимназия, дом-музей Емельяна Пугачева, здание коммерческого банка (ныне резиденция акима области), войсковое хозяйственное правление и дом купца Карева.

В план научно-реставрационных работ на 2026 год включено двухэтажное историческое здание, где сегодня базируется областной департамент Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Фото: Государственная инспекция по охране историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области

Главной проблемой в сфере охраны архитектурного наследия остается физический износ сооружений. По официальным данным, 70 процентов памятников находятся в удовлетворительном состоянии и лишь 30 процентов — в хорошем. Однако эти цифры не гарантируют их полной сохранности: подавляющему большинству объектов требуется текущий ремонт или комплексные научно-реставрационные работы. Ярким примером служит дом купца Ванюшина по улице Некрасова. Специалисты зафиксировали критический износ здания — от крыши до инженерных коммуникаций. Без масштабной научной реставрации обветшавшие фасад, несущие стены и внутренние конструкции объекта продолжат разрушаться.

За последние три десятилетия Уральск безвозвратно лишился 11 памятников истории и культуры. Среди них — церковь Иоанна Предтечи, гостиница «Урал», здание штаба Уральского казачьего войска, ряд жилых домов XIX века и другие исторические объекты. Каждая такая утрата — это не просто потеря памятника архитектуры, но и урон исторической памяти города. Ведь разрушенное здание можно возвести заново, но вернуть его аутентичную историческую ценность уже невозможно.

Фото: Гайсагали Сейтак /Kazinform

Не менее важный аспект заключается в том, что значительная часть памятников находится в частных руках. Это накладывает огромную ответственность как на властные структуры, так и на собственников. Хотя нормы закона одинаковы для всех, реставрация исторических зданий с соблюдением всех научных стандартов требует колоссальных финансовых затрат, потянуть которые частным владельцам часто не под силу. Вдобавок, многие объекты, обладающие явной ценностью, до сих пор не получили официального охранного статуса, что создает постоянную угрозу их утраты.

Фото: Гайсагали Сейтак/Kazinform

— Еще один важный вопрос в сохранении исторического наследия — финансирование. В 2025–2026 годах из бюджета не выделялись средства на проведение историко-культурной экспертизы объектов, состоящих на предварительном учете. А ведь именно эта экспертиза считается главным условием взятия новых объектов под государственную охрану. В последние годы был разработан опорный историко-архитектурный план города Уральска и утверждены границы охранных зон исторических памятников. Это важный шаг, направленный на сохранение исторического облика города. Однако сохранение исторического наследия не ограничивается только законами или госпрограммами. Это общее дело, зависящее от исторического сознания общества, ответственности собственников, развития науки и постоянной поддержки государства, — резюмировал Н. Кенжин.

Напомним, ранее мы рассказывали о доме купца Воищева в Костанае, построенного более 120 лет назад.