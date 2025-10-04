что известно о следующем сопернике «Кайрата» в Лиге чемпионов

О клубе «Пафос»

Нынешний клуб появился в 2014 году после объединения «АЕК Куклия» и «АЕП Пафос». В 2017 году команду взяла под крыло группа «Тотал Спортс Инвестментс» (ТСИ).

Зарубежная пресса пишет, что клуб принадлежит российскому миллиардеру-олигарху Сергею Ломакину. Кроме того, у истоков новейшего «Пафоса» стоял другой бизнесмен из России Роман Дубов — предприниматель в области спорта, не самый известный в РФ футбольный инвестор.

— Команда принадлежит Сергею Ломакину, который много лет строит сеть из небольших клубов в Европе и Азии. А за непосредственное руководство кипрского проекта отвечает председатель правления — экс-совладелец «Портсмута» Роман Дубов. В составе почти нет местных игроков, зато нашлось место бразильцам, хорватам, шведам, африканцам и даже победителю Лиги чемпионов 2011/12 Давиду Луису, — пишут российские «Ведомости».

Дубов связан с мировым футболом уже более 20 лет. С конца 1990-х живет в Англии, кроме того, его компания сотрудничала с «Тоттенхэмом» и целым рядом других британских клубов.

Безусловно, что чемпионство «Пафос» и выход в финальную стадию ЛЧ можно отнести к успешным проектам Дубова и Ломакина.

Фото: x.com/pafosfcofficial

В первые сезоны после 2014 года «Пафос» находился в середине таблицы. За первые шесть лет сменилось десять тренеров. В 2023 году у руля клуба встал Хуан Карлос Карседо. В итоге новейшая история клуба:

2014 год — Pafos FC основан в результате слияния двух команд: AEP Paphos и AEK Kouklia . Целью было создать более сильный и конкурентоспособный клуб в городе Пафос (Кипр).

— основан в результате слияния двух команд: и . Целью было создать более сильный и конкурентоспособный клуб в городе Пафос (Кипр). 2014–2016 гг. — первые годы прошли в перестройке, клуб выступал в высшей лиге Кипра без серьезных достижений.

— первые годы прошли в перестройке, клуб выступал в высшей лиге Кипра без серьезных достижений. 2017–2019 гг. — началась стабилизация: клуб закрепился в Cypriot First Division.

— началась стабилизация: клуб закрепился в Cypriot First Division. 2020–2022 гг. — команда укрепила состав, начала регулярно бороться за места в верхней части таблицы.

— команда укрепила состав, начала регулярно бороться за места в верхней части таблицы. 2023–2024 гг. — клуб добился первого значимого успеха, выиграв Кубок Кипра.

— клуб добился первого значимого успеха, выиграв Кубок Кипра. 2024–2025 гг. — исторический сезон: Pafos впервые стал чемпионом Кипра . Клуб вышел в г рупповой этап Лиги конференций УЕФА, где дошел до стадии плей-офф.

— исторический сезон: Pafos впервые стал . Клуб вышел в рупповой этап Лиги конференций УЕФА, где дошел до стадии плей-офф. 2025 год — дебют в Лиге чемпионов УЕФА, впервые в истории клуба.

Основные достижения: Чемпион Кипра (2024/25); обладатель Кубка Кипра (2023/24); участие в еврокубках: Лига конференций (2024/25), Лига чемпионов (2025/26).

Среди игроков выделяются: Давид Луиз (David Luiz, ранее играл за «Арсенал», «Челси»), Андерсон Сильва, Мислав Оршич.

Сезон 2025 года

В квалификации Лиги чемпионов киприоты прошли «Маккаби» из Тель‑Авива, а в стыках сыграли драматичный матч с «Црвеной Звездой», где на 89‑й минуте бразилец Жажа забил гол, который вывел команду в группу.

Фото: x.com/pafosfcofficial

Дебютная игра в Лиге Чемпионов состоялась с чемпионом Греции «Олимпиакосом». Закончилась боевой ничьей «0:0», причем почти весь матч киприоты были в меньшинстве.

Драматичной для «Пафоса» стала домашняя игра против немецкой «Баварии». Оборона киприотов продержалась первые 15 минут. Далее игрок «Баварии» Джексон впервые забил за мюнхенский клуб.

Издание Championat.com пишет, что сенегальцу потребовалось два касания, чтобы сделать счет крупным.

— Потом Кейн сделал дубль. Этот год получился по-настоящему издевательским. Англичанин обыграл чуть ли полкоманды «Пафоса» и во второй раз огорчил вратаря хозяев. Кейн в последних пяти встречах не забивает меньше двух мячей. Гости решили все вопросы на Кипре еще в первой половине. К 34-й минуте футболисты «Пафоса» проигрывали с разницей в четыре гола. Оборона «Пафоса» не успевала за скоростными футболистами мюнхенского клуба, — дают обзор профильные издания.

Тем не менее «Пафос» напомнил о себе прямо перед перерывом. Мислав Оршич красиво пробил из-за пределов штрафной площади и попал точно в дальний угол. В итоге 1:5 кипрский клуб проигрывает дома.

В домашней лиге «Пафос» показывает стабильную игру. 24 сентября обыграл дома «Эносис» со счетом «3:0», а 27 сентября ими был повержен «Олимпиакос Никосия» — 2:1. Ранее 21 сентября на выезде «Пафос» проиграл «Омония Арадипу» со счетом 0:2.

До игры с «Кайратом» киприотам предстоят матчи с «АЕК Ларнака» на выезде и дома с «Этникос». То, как сыграют игроки «Пафоса» с данными командами, покажет их форму до игры с «Кайратом» в Алматы.

Зарубежные легионеры «Пафоса»

Безусловно, ударной силой клуба «Пафос» являются приглашенные звезды.

Давид Луиз (Бразилия)

Мировой известный центральный защитник, Давид Луиз присоединился к Pafos FC в 2025 году, привнеся огромный опыт из таких клубов, как «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Его лидерские качества и защитные навыки сыграли ключевую роль в повышении уровня команды.

From Brazil to Europe, from Champions League glory to Copa Libertadores — now writing a new chapter in Cyprus.



A historic day for our club.

A new era begins.



𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗶𝘀 𝗡𝗢𝗪 and @DavidLuiz_4 is part of it! 🔵 pic.twitter.com/XYIcft2XIC — Pafos FC (@pafosfcofficial) August 3, 2025

Давид Годар (Испания)

Испанский центральный защитник, Давид Годар является ключевой фигурой обороны Pafos FC с 2023 года. Его стабильные выступления способствовали завоеванию клубом исторического титула Первого дивизиона Кипра в сезоне 2024–25 и победы в Кубке Кипра в сезоне 2023–24.

Жажа (Бразилия)

Бразильский форвард Жажа выделяется своей ловкостью и способностью забивать голы. Его вклад был жизненно важен для недавних успехов клуба.

Крис Диксон (Гана)

Бывший нападающий Pafos FC, Крис Диксон известен своими голевыми способностями и играл важную роль в атаке команды во время своей карьеры.

Влад Драгомир (Румыния)

Румынский полузащитник Влад Драгомир выделяется своими техническими навыками и видением игры, укрепляя среднюю линию команды.

Онни Валакари (Финляндия)

Финский полузащитник Онни Валакари известен своими динамичными игровыми качествами и трудолюбием, став ключевой фигурой в полузащите Pafos FC.

Но основной «звездой» «Пафоса» можно назвать обладателя бронзовой медали чемпионата мира 2022 года, игрока сборной Хорватии Мислава Оршича. Он родился 29 декабря 1992 года —играет на позиции левого нападающего. Родившийся в Загребе, Оршич начал свою взрослую карьеру в Inter Zaprešić в 2009 году.

Фото: x.com/pafosfcofficial

После непродолжительной игры в «Spezia» и «Celje» в течение 2013 и 2014 годов переехал в Южную Корею. После успешного пребывания в Ulsan Hyundai, Оршич был куплен в 2018 году хорватскими грандами и его местным клубом Dinamo Zagreb, за который он болел с детства.

За почти пять лет в клубе Оршич зарекомендовал себя как легенда клуба, помогая клубу выиграть четыре титула Prva HNL и впервые в своей истории выйти в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, а также став лучшим бомбардиром клуба в соревнованиях УЕФА. В январе 2023 года Оршич перешел в Southampton.

Оршич дебютировал за сборную Хорватии в 2019 году. Он представлял свою страну на чемпионате Европы 2020 года и чемпионате мира по футболу 2022 года, завоевав на последнем турнире бронзовую медаль.

Прогнозы на игру «Кайрат» — «Пафос»

По данным сайта Transfermarkt, стоимость состава «Пафос» составляет 20 млн евро — одна из низких в Лиге чемпионов.

— В каком-то смысле это типичная «восточная» команда: много игроков разных национальностей, мало местных игроков, ребята в расцвете сил, полные уверенности в себе. Думаю, им будет непросто в Лиге чемпионов, но они нашли хороший рецепт, — пишет спортивный журналист Марсиаль Дебо.

По поводу третьего тура ЛЧ специалисты считают, что игра будет равной, и дают одинаковые коэффициенты. Либо будет историческая победа «Кайрата», либо боевая ничья двух середнячков Лиги.

Большинство легионеров «Пафоса» — старше 30 лет, что может сказаться на их физической форме на всем протяжении игры. Поражение от «Баварии» дома со счетом 1:5 и разбор игры может дать ключи к обороне «Пафоса». Хотя безусловным преимуществом немецких чемпионов были быстрые прорывы и превосходящее индивидуальное мастерство.

Кроме того, несмотря на крупное поражение от «Реал Мадрид» мировые обозреватели признают потенциал алматинского клуба, отличную игру ряда молодых игроков «Кайрата».

Однозначно должны помочь «кайратовцам» и наши болельщики, присутствие и поддержка которых может привести к первой исторической победе отечественного футбола в Лиге Чемпионов.